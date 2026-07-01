КРАСКИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ

КРАСКИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ - остатки города в государстве Бохай на берегу бухты Экспедиций.

В устье реки Цу­ка­нов­ка, у села Крас­ки­но (Ха­сан­ский район При­мор­ско­го края, Рос­сия). Иден­ти­фи­ци­ро­ва­но на ос­но­ва­нии китайских письменных ис­точ­ни­ков как бо­хай­ский мор­ской порт П. Ка­фа­ро­вым в 1871 году. Ар­хео­ло­гические об­сле­до­ва­ния Г.И. Ан­д­рее­ва в 1956 году, Э.В. Шав­ку­но­ва в 1960 году (со­от­нёс Краскинское городище с цент­ром бо­хай­ской пре­фек­ту­ры Янь и да­ти­ро­вал его IX веком), сис­те­ма­тические рас­коп­ки В.И. Бол­ди­на с 1980 года.

Рас­по­ло­же­но в пой­ме ре­ки; оваль­ное; площадь 13 га, чем вы­де­ля­ет­ся сре­ди других бо­хай­ских ук­ре­п­ле­ний; ок­ру­же­но зем­ля­ным ва­лом высотой 1-3 м, с про­слой­ка­ми га­леч­ни­ка и ка­мен­ны­ми вы­мос­тка­ми. В южной, восточной и западной сте­нах есть во­ро­та, за­щи­щён­ные Г-об­раз­ными ва­ла­ми, от­хо­дя­щи­ми от основной сте­ны. От южных во­рот на се­вер тя­ну­лась главная ули­ца ши­ри­ной 30 м. Фор­ти­фи­ка­ция и основном со­став­ляю­щие внутренние пла­ни­ров­ки ана­ло­гич­ны Бо­хай Шанц­зин. В северо-западной час­ти Краскинского городища рас­ко­пан буд­дий­ский храм, уг­ла­ми ори­ен­ти­ро­ван­ный по стра­нам све­та. Он воз­ве­дён на плат­фор­ме (12×11 м) высотой 1 м из ут­рам­бован­ной су­пе­си, об­ло­жен­ной по пе­ри­метру дву­мя ря­да­ми ба­заль­то­вых плит (0,85×0,60 м) и по­кры­той вы­мос­ткой из галь­ки и мел­ких кам­ней, об­ра­зую­щей пол. Соб­ст­вен­но храм имел пло­щадь 9×8 м, 5 ря­дов по 6 де­ревянных ко­лонн, стоя­щих че­рез 1 м, че­ты­рёх­скат­ную че­ре­пич­ную кры­шу, ко­нёк ко­то­рой ори­ен­ти­ро­ван по ли­нии се­ве­ро-за­пад - юго-вос­ток и имел тер­ра­ко­то­вые ук­ра­ше­ния (со­хра­нил­ся хвост со­вы). Вход с ка­мен­ны­ми сту­пе­ня­ми был с юго-за­па­да. В цен­тре храма - пес­ча­ни­ко­вый го­рель­еф си­дя­ще­го Буд­ды со скре­щён­ны­ми на жи­во­те ру­ка­ми, ря­дом рас­по­ла­га­лись несколько ка­мен­ных пли­ток с изо­бра­же­ни­ем Буд­ды ; сре­ди на­хо­док - по­зо­ло­чен­ная брон­зо­вая ста­ту­эт­ка си­дя­ще­го Буд­ды со скре­щён­ны­ми на жи­во­те ру­ка­ми. Ис­сле­до­ва­ны так­же пе­чи для об­жи­га кро­вель­ной че­ре­пи­цы, ка­мен­ный ко­ло­дец, на­зем­ные пря­мо­уголь­ные до­ма с ка­на­ми. Ке­ра­мическая по­су­да трёх тра­ди­ций: леп­ная горш­ко­вид­ных форм (свя­за­на с мо­хэ), до­ра­бо­тан­ная на кру­ге горш­ко­вид­ных форм (свя­за­на с Ко­гу­рё), се­ро­гли­ня­ная кру­го­вая раз­но­об­раз­ных форм (свя­за­на с им­пе­ри­ей Тан). Най­де­ны так­же же­лез­ные на­ко­неч­ни­ки стрел; гли­няные кот­лы на нож­ках; брон­зо­вые ре­мен­ные на­клад­ки, как ха­рак­тер­ные для куль­тур тюрк­ского кру­га, так и амур­ско­го ти­па; мо­не­та , вы­пу­щен­ная в китайском городе Кай­юань.

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