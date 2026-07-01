КРАСКИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
КРАСКИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ - остатки города в государстве Бохай на берегу бухты Экспедиций.
В устье реки Цукановка, у села Краскино (Хасанский район Приморского края, Россия). Идентифицировано на основании китайских письменных источников как бохайский морской порт П. Кафаровым в 1871 году. Археологические обследования Г.И. Андреева в 1956 году, Э.В. Шавкунова в 1960 году (соотнёс Краскинское городище с центром бохайской префектуры Янь и датировал его IX веком), систематические раскопки В.И. Болдина с 1980 года.
Расположено в пойме реки; овальное; площадь 13 га, чем выделяется среди других бохайских укреплений; окружено земляным валом высотой 1-3 м, с прослойками галечника и каменными вымостками. В южной, восточной и западной стенах есть ворота, защищённые Г-образными валами, отходящими от основной стены. От южных ворот на север тянулась главная улица шириной 30 м. Фортификация и основном составляющие внутренние планировки аналогичны Бохай Шанцзин. В северо-западной части Краскинского городища раскопан буддийский храм, углами ориентированный по странам света. Он возведён на платформе (12×11 м) высотой 1 м из утрамбованной супеси, обложенной по периметру двумя рядами базальтовых плит (0,85×0,60 м) и покрытой вымосткой из гальки и мелких камней, образующей пол. Собственно храм имел площадь 9×8 м, 5 рядов по 6 деревянных колонн, стоящих через 1 м, четырёхскатную черепичную крышу, конёк которой ориентирован по линии северо-запад - юго-восток и имел терракотовые украшения (сохранился хвост совы). Вход с каменными ступенями был с юго-запада. В центре храма - песчаниковый горельеф сидящего Будды со скрещёнными на животе руками, рядом располагались несколько каменных плиток с изображением Будды; среди находок - позолоченная бронзовая статуэтка сидящего Будды со скрещёнными на животе руками. Исследованы также печи для обжига кровельной черепицы, каменный колодец, наземные прямоугольные дома с канами. Керамическая посуда трёх традиций: лепная горшковидных форм (связана с мохэ), доработанная на круге горшковидных форм (связана с Когурё), сероглиняная круговая разнообразных форм (связана с империей Тан). Найдены также железные наконечники стрел; глиняные котлы на ножках; бронзовые ременные накладки, как характерные для культур тюркского круга, так и амурского типа; монета, выпущенная в китайском городе Кайюань.