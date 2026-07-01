КРАСИНЬСКИЙ ЗЫГМУНТ
КРАСИНЬСКИЙ ЗЫГМУНТ - граф, польский писатель.
Сын генерала наполеоновской армии, впоследствии российского генерала, члена Государственного cовета В. Красиньского. Изучал право в Варшавском и Женевском университетах. С 1829 года жил преимущественно во Франции и Италии. Был знаком с А. Мицкевичем. В 1833 году представлен отцом Николаю I, что скомпрометировало Красиньского в глазах революционно настроенного польского общества.
Один из крупнейших представителей польского романтизма. Дебютировал в печати повестью «Гроб семьи Рейхсталов» («Grob rodziny Reichstalów», 1828). Ранняя проза отмечена влиянием готического романа. Наиболее крупное прозаическое произведение Красиньского - историческая повесть «Агай-хан» («Agay Han»; издана в 1834 году), действие которой происходит в Московской Руси и относится к эпохе Смутного времени. Вершиной творчества Красиньского стали философская драма-«видение» «Небожественная комедия» («Nie-boska komedia», издана анонимно в 1835 году), где в аллегорической форме представлен конфликт между аристократией и демократической частью общества, и отразившая влияние И.В. Гёте и А. Мицкевича трагедия из истории раннего христианства «Иридион» («Irydion», издана в 1836 году). В драмах сказался исторический скептицизм Красиньского, не верившего в возможность человека изменить предначертанное провидением.
В конце жизни мировоззрение Красиньского эволюционировало в сторону мессианизма, что нашло выражение в его политической публицистике (в т. ч. в записках, поданных на имя Наполеона III, где Красиньский писал об особом предназначении польского народа в истории Европы и просил императора активно содействовать восстановлению государственности Польши).
Среди других произведений - поэма-«видение» «Перед рассветом» («Przedświt», 1843), «Псалмы будущего» («Psalmy przyszłości», издана в 1845 году; 2-е издание, 1848). На русский язык произведения Красиньского переводил В.Ф. Ходасевич.
Сочинения:
Dzieła literackie. Warsz., 1973. T. 1-3;
Wiersze, poematy, dramaty. Warsz., 1980