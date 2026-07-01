КРАСИНЬСКИЙ ЗЫГМУНТ

КРАСИНЬСКИЙ ЗЫГМУНТ - граф, польский писатель .

Сын ге­не­ра­ла на­по­ле­о­нов­ской ар­мии, впо­след­ст­вии российского ге­не­ра­ла, чле­на Государственного cовета В. Кра­синь­ско­го. Изу­чал пра­во в Вар­шав­ском и Же­нев­ском университетах. С 1829 года жил пре­имущественно во Фран­ции и Ита­лии. Был зна­ком с А. Миц­ке­ви­чем. В 1833 году пред­став­лен от­цом Ни­ко­лаю I, что ском­про­ме­ти­ро­ва­ло Красиньского в гла­зах ре­во­лю­ци­он­но на­стро­ен­но­го польского об­ще­ст­ва.

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей польского ро­ман­тиз­ма. Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти по­ве­стью «Гроб се­мьи Рейхс­та­лов» («Grob rodziny Reichstalów», 1828). Ран­няя про­за от­ме­че­на влия­ни­ем го­ти­че­ско­го ро­ма­на. Наи­бо­лее круп­ное про­за­ическое про­из­ве­де­ние Красиньского - ис­то­рическая по­весть «Агай-хан» («Agay Han»; издана в 1834 году), дей­ст­вие ко­то­рой про­ис­хо­дит в Московской Ру­си и от­но­сит­ся к эпо­хе Смут­но­го вре­ме­ни. Вер­ши­ной твор­че­ст­ва Красиньского ста­ли фи­лософская дра­ма-«ви­де­ние» «Небо­же­ст­вен­ная ко­ме­дия» («Nie-boska ko­me­dia», из­да­на ано­ним­но в 1835 году), где в ал­ле­го­рической фор­ме пред­став­лен кон­фликт ме­ж­ду ари­сто­кра­ти­ей и де­мо­кра­тической ча­стью об­ще­ст­ва, и от­ра­зив­шая влия­ние И.В. Гё­те и А. Миц­ке­ви­ча тра­ге­дия из истории ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва «Ири­ди­он» («Iry­dion», издана в 1836 году). В дра­мах сказался ис­то­рический скеп­ти­цизм Красиньского, не ве­рив­ше­го в воз­мож­ность че­ло­ве­ка из­ме­нить пред­на­чер­тан­ное про­ви­де­ни­ем.

В кон­це жиз­ни ми­ро­воз­зре­ние Красиньского эво­лю­цио­ни­ро­ва­ло в сто­ро­ну мес­сиа­низ­ма, что нашло выра­жение в его по­ли­тической пуб­ли­ци­сти­ке (в т. ч. в за­пис­ках, по­дан­ных на имя На­по­ле­о­на III , где Красиньский пи­сал об осо­бом пред­на­зна­че­нии польского на­ро­да в ис­то­рии Ев­ро­пы и про­сил им­пе­ра­то­ра ак­тив­но со­дей­ст­во­вать вос­ста­нов­ле­нию го­су­дар­ст­вен­но­сти Поль­ши).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - по­эма-«ви­де­ние» «Пе­ред рас­све­том» («Przedświt», 1843), «Псал­мы бу­ду­ще­го» («Psalmy przyszłości», издана в 1845 году; 2-е издание, 1848). На русский язык про­из­ве­де­ния Красиньского пе­ре­во­дил В.Ф. Хо­да­се­вич.

Сочинения:

Dzieła literackie. Warsz., 1973. T. 1-3;

Wiersze, poematy, dramaty. Warsz., 1980