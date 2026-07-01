КРАСИНЬСКИХ ДВОРЕЦ

КРАСИНЬСКИХ ДВОРЕЦ - дворец Речи Посполитой в Варшаве.

Па­мят­ник польской двор­цо­вой ар­хи­тек­ту­ры XVII века. Рас­по­ло­жен в цен­тре го­ро­да. Со­ору­жён в 1676-1697 годах по про­ек­ту архитектора Тыль­ма­на Га­мер­ско­го в сти­ле ба­рок­ко для се­на­то­ра Яна Доб­ро­гос­та (Бо­на­вен­ту­ры) Кра­синь­ско­го. Скульп­тур­ное оформ­ле­ние внеш­них стен двор­ца осу­ще­ст­в­ле­но в 1689-1694 годах. Рель­е­фы тим­па­нов фа­са­дов, вы­пол­нен­ные А. Шлю­те­ром, по­свя­ще­ны ле­ген­дар­но­му пред­ку Кра­синь­ских римскому пат­ри­цию Мар­ку Ва­ле­рию Кор­ви­ну. Во­рон как символ Корвина (от латинского corvus - во­ро­н) фи­гу­рирует на гер­бе Кра­синь­ских, рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми ко­то­ро­го ук­ра­ше­ны центральной ри­за­ли­ты Красиньских дворца (скульп­то­ры Шлю­тер и др., 1693-1694 годы). На тим­па­не фрон­то­на главного фа­са­да пред­став­ле­на сце­на по­един­ка Мар­ка Ва­ле­рия с во­ж­дём гал­лов, а на тим­па­не пар­ко­во­го фа­са­да изо­бра­жён его три­умф. Ан­тич­ная те­ма­ти­ка скульп­тур­но­го де­ко­ра гар­мо­ни­ру­ет с фор­ма­ми клас­си­ци­зи­рую­щей ар­хи­тек­ту­ры (на­пример, с мо­ти­вом три­ум­фаль­ной ар­ки, ис­поль­зо­ван­ным в оформ­ле­нии лод­жий фа­са­дов зда­ния). Внутреннее уб­ран­ст­во двор­ца, соз­дан­ное под руководством Ю. Бел­лот­ти, про­дол­жа­ет эту ли­нию (ста­туи пред­ков Кра­синь­ских в древнеримских оде­ж­дах и пр.).

В 1765 году дво­рец был вы­ку­п­лен го­су­дар­ст­вом у пред­ста­ви­те­лей ро­да Кра­синь­ских, в даль­ней­шем там раз­ме­ща­лись государственные уч­ре­ж­де­ния. В 1766-1773 годах бы­ла про­ве­де­на рес­тав­ра­ция и час­тич­ная пе­ре­дел­ка внутренних по­ме­ще­ний Красиньских дворца; по­сле по­жа­ра в 1783 году он был вос­ста­нов­лен по про­ек­ту Д. Мер­ли­ни; рос­пись ин­терь­е­ров вы­пол­нил В. Брен­на (не со­хра­ни­лась). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны Красиньских дворец был раз­ру­шен. Вос­ста­нов­лен в 1948-1961 годах по про­ек­ту ар­хи­тек­то­ров М. Куз­мы и З. Стем­пинь­ско­го. Ны­не в Красиньских дворце рас­по­ла­га­ет­ся От­дел ма­ну­ск­рип­тов и ста­рых ру­ко­пи­сей Национальной библиотеки Поль­ши. В со­ста­ве па­мят­ни­ков ис­то­рического цен­тра Вар­ша­вы дво­рец вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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