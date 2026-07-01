КРАСИНЬСКИХ ДВОРЕЦ
КРАСИНЬСКИХ ДВОРЕЦ - дворец Речи Посполитой в Варшаве.
Памятник польской дворцовой архитектуры XVII века. Расположен в центре города. Сооружён в 1676-1697 годах по проекту архитектора Тыльмана Гамерского в стиле барокко для сенатора Яна Доброгоста (Бонавентуры) Красиньского. Скульптурное оформление внешних стен дворца осуществлено в 1689-1694 годах. Рельефы тимпанов фасадов, выполненные А. Шлютером, посвящены легендарному предку Красиньских римскому патрицию Марку Валерию Корвину. Ворон как символ Корвина (от латинского corvus - ворон) фигурирует на гербе Красиньских, рельефными изображениями которого украшены центральной ризалиты Красиньских дворца (скульпторы Шлютер и др., 1693-1694 годы). На тимпане фронтона главного фасада представлена сцена поединка Марка Валерия с вождём галлов, а на тимпане паркового фасада изображён его триумф. Античная тематика скульптурного декора гармонирует с формами классицизирующей архитектуры (например, с мотивом триумфальной арки, использованным в оформлении лоджий фасадов здания). Внутреннее убранство дворца, созданное под руководством Ю. Беллотти, продолжает эту линию (статуи предков Красиньских в древнеримских одеждах и пр.).
В 1765 году дворец был выкуплен государством у представителей рода Красиньских, в дальнейшем там размещались государственные учреждения. В 1766-1773 годах была проведена реставрация и частичная переделка внутренних помещений Красиньских дворца; после пожара в 1783 году он был восстановлен по проекту Д. Мерлини; роспись интерьеров выполнил В. Бренна (не сохранилась). В годы 2-й мировой войны Красиньских дворец был разрушен. Восстановлен в 1948-1961 годах по проекту архитекторов М. Кузмы и З. Стемпиньского. Ныне в Красиньских дворце располагается Отдел манускриптов и старых рукописей Национальной библиотеки Польши. В составе памятников исторического центра Варшавы дворец включён в список Всемирного наследия.