КРАСИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ
КРАСИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат, инженер.
Сын чиновника. Учился в Санкт-Петербургском технологическом институте, исключён в 1891 году за участие в студенческом движении, окончил Харьковский технологический институт (1900). В конце 1880-х - начале 1890-х годов начал изучать марксизм. В 1893 году выступил с рефератом о роли рынков в капиталистическом хозяйстве, где был сформулирован тезис о внешних рынках как необходимом условии для капиталистического производства. На это выступление Красина с критикой его экономических воззрений немедленно откликнулся В.И. Ульянов (Ленин), с которым Красина всю жизнь связывали непростые отношения. Неоднократно подвергался аресту за революционную деятельность. Член РСДРП с 1898 года.
В 1900-1907 годах работал электриком в Баку, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге. Участвовал в создании в Баку подпольной типографии «Нина», которая работала по заданиям редакции большевистской газеты «Искра» (Красин наладил нелегальную перевозку её матриц в Баку) и одновременно распространяла литературу среди организаций РСДРП Закавказья. С 1903 года член ЦК РСДРП (в 1907-1912 годах кандидат). Во время Революции 1905-1907 годов член Санкт-Петербургского совета; по предложению Ленина возглавлял боевую техническую группу при ЦК РСДРП, руководил снабжением боевых дружин, деятельностью лаборатории по изготовлению бомб, ручных гранат, взрывных устройств замедленного действия. С 1908 года в эмиграции, примыкал к ультиматистам, требовавшим беспрекословного подчинения ЦК РСДРП думской социал-демократической фракции (приняла решение о своей независимости от ЦК). Затем отошёл от революционной деятельности.
В 1911 году заместитель главы берлинского отделения общества «Сименс - Гальске» (с 1908 года инженер), в 1912 году возглавил московское отделение общества, с 1913 года генеральный управляющий делами Русского акционерного общества «Сименс - Шуккерт» (Санкт-Петербург), с мая 1917 года, после закрытия общества и утверждения устава нового общества под тем же названием, председатель его правления. Занимался реорганизацией производства, чтобы обеспечить выпуск военной продукции. С 1915 года член Военно-промышленного комитета (ВПК). Одновременно, по рекомендации А.И. Путилова, управлял Обществом механических, гильзовых и трубочных заводов П.В. Барановского. Член совета директоров Русско-Азиатского банка.
Резко осудил выдвинутую Лениным в апреле 1917 года программу перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. К Октябрю революции 1917 года отнёсся критически. Однако, по просьбе Л.Д. Троцкого, вошёл в состав советской делегации на переговорах о заключении Брестского мира 1918 года в качестве консультанта по экономическим вопросам, поддержал предложение Ленина о немедленном подписании мира. После левых эсеров восстания 1918 года вновь перешёл к поддержке большевиков (партийный стаж был засчитан Красину с 1890 года). С марта 1918 года в Наркомате иностранных дел; в августе 1918 года подписал дополнительные условия к Брестскому миру. В августе 1918 - марте 1920 годов член Президиума ВСНХ, способствовал привлечению технической интеллигенции на сторону советской власти, неоднократно спасал беспартийных интеллигентов от преследования со стороны ВЧК. По предложению Красина при ВСНХ был образован Совет экспертов. Нарком торговли и промышленности РСФСР (ноябрь 1918 - июнь 1920 годов). Одновременно председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии, член СТО. Нарком путей сообщения (1919-1920 годы), одновременно член Комиссии по перевозкам Реввоенсовета Республики. В декабре 1919 года возглавлял советскую делегацию на переговорах с Эстонской республикой, в феврале 1920 года подписал Юрьевский договор 1920 года, называл его «первым окном» советской России в Европу. Нарком внешней торговли РСФСР (1920-1923 годы) и СССР (1923-1925 годы). Одновременно полпред и торгпред в Великобритании, подписал торговый договор между РСФСР и Великобританией, означавший фактическое признание Советской России (март 1921 года). По предложению Красина в Великобритании было учреждено Всероссийское кооперативное акционерное общество «Аркос», действовавшее на основе английского законодательства, но подчинённое советскому правительству. Участвовал в Генуэзской конференции 1922 года и Гаагской конференции 1922 года. Считал, что переговоры о возвращении довоенных долгов Российской империи следует увязывать с вопросом о дипломатическом признании Советской России. С 1924 года член ЦК ВКП(б). В 1924-1925 годах полпред во Франции, в 1925-1926 годах вновь в Великобритании. После смерти Ленина руководил работой группы учёных по бальзамированию его тела, вместе с А.В. Луначарским выдвинул идею строительства каменного мавзолея.
Красин не верил в близкую перспективу мировой пролетарской революции, поэтому считал необходимым договариваться с иностранцами «всерьёз», предлагал форсировать участие иностранного капитала в советской экономике в форме концессий, шире использовать иностранные кредиты для восстановления и развития промышленности, транспортной сети. Считал, что новая экономическая политика не ведёт к реставрации капитализма, поскольку в её основе - плановая экономика, в ней Красин видел средство построения социализма в крестьянской стране. Настойчиво выдвигал вопрос об обновлении основного капитала промышленности, считал это условием роста производительности труда. Убеждённый сторонник монополии внешней торговли, рассматривал её в качестве одного из главных условий подъёма советской промышленности. Видел в создании «своей собственной и независимой от внешнего мира промышленности»» основу «прочности и устойчивости» советского государства. Считал, что даже самые ответственные партийные работники не способны эффективно управлять экономикой, т. к. мало смыслят в производстве и технологии.
В честь Красина в 1927 году назван ледокол «Красин» (бывший «Святогор»).
Сочинения:
Ближайшие перспективы русского экспорта. М., 1923;
Внешняя торговля СССР. М., 1924;
Плановое хозяйство и монополия внешней торговли. М., 1925;
Дела давно минувших дней. М., 1925