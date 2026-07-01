КРАСИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ

КРАСИН ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат , инженер.

Сын чи­нов­ни­ка. Учил­ся в Санкт-Пе­тербургском тех­но­ло­гическом институте, ис­клю­чён в 1891 году за уча­стие в сту­денческом дви­же­нии, окон­чил Харь­ков­ский тех­но­ло­гический институт (1900). В конце 1880-х - начале 1890-х годов начал изу­чать марк­сизм. В 1893 году выступил с рефератом о ро­ли рынков в капиталистическом хозяй­ст­ве, где был сформулирован тезис о внеш­них рынках как необходимом условии для ка­питалистического производства. На это вы­ступ­ле­ние Красина с критикой его экономических воз­зре­ний немедленно откликнулся В.И. Уль­я­нов (Ленин) , с которым Красина всю жизнь свя­зы­вали непростые отношения. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту за ре­во­люционную дея­тель­ность. Член РСДРП с 1898 года.

В 1900-1907 годах ра­бо­тал элек­три­ком в Ба­ку, Оре­хо­во-Зу­е­ве, Санкт-Пе­тер­бур­ге. Уча­ст­во­вал в соз­да­нии в Ба­ку под­поль­ной ти­по­гра­фии «Ни­на», ко­то­рая ра­бо­та­ла по за­да­ни­ям ре­дак­ции боль­ше­ви­ст­ской газеты «Ис­кра» (Красин на­ла­дил не­ле­галь­ную пе­ре­воз­ку её мат­риц в Ба­ку) и од­но­вре­мен­но рас­про­ст­ра­ня­ла литературу сре­ди ор­га­ни­за­ций РСДРП За­кав­ка­зья. С 1903 года член ЦК РСДРП (в 1907-1912 годах кан­ди­дат). Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов член Санкт-Пе­тербургского со­ве­та; по пред­ло­же­нию Ле­ни­на воз­глав­лял бое­вую тех­ническую груп­пу при ЦК РСДРП, ру­ко­во­дил снаб­же­ни­ем бое­вых дру­жин, дея­тель­но­стью ла­бо­ра­то­рии по из­го­тов­ле­нию бомб, руч­ных гра­нат, взрывных уст­ройств замедленного действия. С 1908 года в эмиг­ра­ции, при­мы­кал к уль­ти­ма­ти­стам, тре­бо­вав­шим бес­пре­ко­слов­но­го под­чи­не­ния ЦК РСДРП дум­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции (при­ня­ла ре­ше­ние о сво­ей не­за­ви­си­мо­сти от ЦК). За­тем ото­шёл от ре­во­люционной дея­тель­но­сти.

В 1911 году заместитель гла­вы бер­лин­ско­го от­де­ле­ния общества «Си­менс - Галь­ске» (с 1908 года ин­же­нер), в 1912 году воз­гла­вил московское от­де­ле­ние общества, с 1913 года генеральный управ­ляю­щий де­ла­ми Русского акционерного общества «Си­менс - Шук­керт» (Санкт-Пе­тер­бург), с мая 1917 года, по­сле за­кры­тия общества и утверждения устава нового общества под тем же на­зва­нием, председатель его прав­ле­ния. За­ни­мал­ся ре­ор­га­ни­за­ци­ей про­изводства, что­бы обес­пе­чить вы­пуск во­енной про­дук­ции. С 1915 года член Во­ен­но-промышленного комитета (ВПК). Од­но­вре­мен­но, по ре­ко­мен­да­ции А.И. Пу­ти­ло­ва, управ­лял Обществом ме­ха­нических, гиль­зо­вых и трубочных за­во­дов П.В. Ба­ра­нов­ско­го. Член со­ве­та ди­рек­то­ров Русско-Ази­атского бан­ка.

Рез­ко осу­дил вы­дви­ну­тую Ле­ни­ным в апреле 1917 года про­грам­му пе­ре­рас­та­ния бур­жу­аз­но-де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции в со­циа­ли­сти­че­скую. К Октябрю ре­во­лю­ции 1917 года от­нёс­ся кри­ти­че­ски. Од­на­ко, по прось­бе Л.Д. Троц­ко­го, во­шёл в со­став советской де­ле­га­ции на пе­ре­го­во­рах о за­клю­че­нии Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года в ка­че­ст­ве кон­суль­тан­та по эко­но­мическим во­про­сам, под­дер­жал пред­ло­же­ние Ле­ни­на о не­мед­лен­ном под­пи­са­нии ми­ра. По­сле ле­вых эсе­ров вос­ста­ния 1918 года вновь пе­ре­шёл к под­держ­ке боль­ше­ви­ков (партийный стаж был за­счи­тан Красину с 1890 года). С мар­та 1918 года в Нар­ко­ма­те иностранных дел; в августе 1918 года под­пи­сал до­пол­нительные ус­ло­вия к Бре­ст­ско­му ми­ру. В августе 1918 - мар­те 1920 годов член Пре­зи­диу­ма ВСНХ, спо­соб­ст­во­вал при­вле­че­нию тех­нической ин­тел­ли­ген­ции на сто­ро­ну советской вла­сти, не­од­но­крат­но спа­сал бес­пар­тий­ных ин­тел­ли­ген­тов от пре­сле­до­ва­ния со сто­ро­ны ВЧК. По пред­ло­же­нию Красина при ВСНХ был об­ра­зо­ван Со­вет экс­пер­тов. Нар­ком тор­гов­ли и промышленности РСФСР (но­ябрь 1918 - июнь 1920 годов). Од­но­вре­мен­но председатель Чрез­вы­чай­ной ко­мис­сии по снаб­же­нию Крас­ной Ар­мии, член СТО. Нар­ком пу­тей со­об­ще­ния (1919-1920 годы), од­но­вре­мен­но член Ко­мис­сии по пе­ре­воз­кам Рев­во­ен­со­ве­та Рес­пуб­ли­ки. В декабре 1919 года воз­глав­лял советскую де­ле­га­цию на пе­ре­го­во­рах с Эстонской рес­пуб­ли­кой, в феврале 1920 года под­пи­сал Юрьевский до­го­вор 1920 года, на­зы­вал его «пер­вым ок­ном» советской Рос­сии в Ев­ро­пу. Нар­ком внеш­ней тор­гов­ли РСФСР (1920-1923 годы) и СССР (1923-1925 годы). Од­но­вре­мен­но пол­пред и торг­пред в Ве­ли­ко­бри­та­нии, под­пи­сал тор­го­вый до­го­вор ме­ж­ду РСФСР и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, оз­на­чав­ший фак­тическое при­зна­ние Советской Рос­сии (март 1921 года). По пред­ло­же­нию Красина в Ве­ли­ко­бри­та­нии бы­ло учре­ж­де­но Все­российское коо­пе­ра­тив­ное ак­цио­нер­ное общество «Ар­кос», дей­ст­во­вав­шее на ос­но­ве английского за­ко­но­да­тель­ст­ва, но под­чи­нён­ное советскому пра­ви­тель­ст­ву. Уча­ст­во­вал в Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции 1922 года и Га­аг­ской кон­фе­рен­ции 1922 года. Счи­тал, что пе­ре­го­во­ры о воз­вра­ще­нии до­во­ен­ных дол­гов Российской им­пе­рии сле­ду­ет увя­зы­вать с во­про­сом о ди­пло­ма­тическом при­зна­нии Советской Рос­сии. С 1924 года член ЦК ВКП(б). В 1924-1925 годах пол­пред во Фран­ции, в 1925-1926 годах вновь в Ве­ли­ко­бри­та­нии. По­сле смер­ти Ле­ни­на ру­ко­во­дил ра­бо­той груп­пы учёных по баль­за­ми­ро­ва­нию его те­ла, вме­сте с А.В. Лу­на­чар­ским вы­дви­нул идею строи­тель­ст­ва ка­мен­но­го мав­зо­лея.

Красин не ве­рил в близ­кую пер­спек­ти­ву ми­ро­вой про­ле­тар­ской ре­во­лю­ции, по­это­му счи­тал не­об­хо­ди­мым до­го­ва­ри­вать­ся с ино­стран­ца­ми «все­рь­ёз», пред­ла­гал фор­си­ро­вать уча­стие иностранного ка­пи­та­ла в советской эко­но­ми­ке в фор­ме кон­цес­сий, ши­ре ис­поль­зо­вать иностранные кре­ди­ты для вос­ста­нов­ле­ния и раз­ви­тия промышленности, транс­порт­ной се­ти. Счи­тал, что но­вая эко­но­ми­че­ская по­ли­ти­ка не ве­дёт к рес­тав­ра­ции ка­пи­та­лиз­ма, по­сколь­ку в её ос­но­ве - пла­но­вая эко­но­ми­ка, в ней Красин ви­дел сред­ст­во по­строе­ния со­циа­лиз­ма в кре­сть­ян­ской стра­не. На­стой­чи­во вы­дви­гал во­прос об об­нов­ле­нии основного ка­пи­та­ла промышленности, счи­тал это ус­ло­ви­ем рос­та про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да. Убе­ж­дён­ный сто­рон­ник мо­но­по­лии внеш­ней тор­гов­ли, рас­смат­ри­вал её в ка­че­ст­ве од­но­го из главных ус­ло­вий подъ­ё­ма советской промышленности. Ви­дел в соз­да­нии «сво­ей соб­ст­вен­ной и не­за­ви­си­мой от внеш­не­го ми­ра про­мыш­лен­но­сти»» ос­но­ву «проч­но­сти и ус­той­чи­во­сти» советского го­су­дар­ст­ва. Счи­тал, что да­же са­мые от­вет­ст­вен­ные партийные ра­бот­ни­ки не спо­соб­ны эф­фек­тив­но управ­лять эко­но­ми­кой, т. к. ма­ло смыс­лят в про­из­вод­ст­ве и тех­но­ло­гии.

В честь Красина в 1927 году на­зван ле­до­кол «Кра­син» (бывший «Свя­то­гор»).

Сочинения:

Бли­жай­шие пер­спек­ти­вы рус­ско­го экс­пор­та. М., 1923;

Внеш­няя тор­гов­ля СССР. М., 1924;

Пла­но­вое хо­зяй­ст­во и мо­но­по­лия внеш­ней тор­гов­ли. М., 1925;

Де­ла дав­но ми­нув­ших дней. М., 1925