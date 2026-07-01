КРАСИЛЬЩИКОВА АННА МИХАЙЛОВНА

Российская предпринимательница и благотворительница. После смерти мужа, Михаила Антоновича, в 1875 году возглавила руководство крупного текстильного предприятия в селе Родники Костромской губернии.

Красильное производство в Родниках было основано в начале XIX столетия предком Михаила Антоновича, крепостным крестьянином Григорием. Из-за этого производства он и получил прозвище Красильщик, а его потомки - фамилию Красильщиковы.

Анна взяла кредит и продолжила начатое мужем строительство ткацкой фабрики. Она тщательно вникала во все тонкости работы фабрики, уделяя делу огромное внимание. При этом Анна Михайловна растила шестерых детей. Образ жизни предпринимательницы был скромным и строгим. Современники вспоминали, что у нее было всего два платья - повседневное и праздничное.

Труды Красильщиковой приносили свои плоды. К 1913 году семейное предприятие было оборудовано по последнему слову техники, на нем работало 10 тысяч человек. Фирма владела подсобными заводами, железнодорожной веткой и пароходами по Волге, торговыми рядами в Москве, Нижнем Новгороде, Харькове, Сибири.

В 1887 году Анна Михайловна отреставрировала и благоустроила в Родниках пятиглавый храм в честь Илии Пророка. Совсем рядом, буквально через дорогу она возвела для своей многочисленной семьи трехэтажный особняк.

Спустя два года при фабрике была открыта школа. Сначала она состояла из 70 детей и двух учителей, но уже через двадцать лет в родниковской школе 12 учителей занимались с 430 детьми. Эта школа не была единственной. При активном участии Красильщиковой в ближайших деревнях было построено еще шесть школ.

Кроме того, именно благодаря Анне Михайловне в Родниках появилась больница. Благоустройство шло активными темпами, заданными Красильщиковой. Вскоре появились библиотека, технические курсы для молодых рабочих, а в начале XX века был создан Народный дом с кинематографом.

В 1894 году было образовано Товарищество мануфактур “Анна Красильщикова с сыновьями”. Фабрики Красильщиковых в 1901 году посещал сам министр внутренних дел Д.С. Сипягин.

16 апреля 1902 года Анна Михайловна Красильщикова скончалась. После ее смерти во владение фабриками вступили наследники - ее сыновья Федор, Петр и Николай.