КРАСИЛЬНИКОВЫ
КРАСИЛЬНИКОВЫ - российские предприниматели в области металлургического производства, выходцы из Тулы.
Основатель династии - Марк Евсеевич [иногда отождествляется с первым строителем Тульского оружейного завода Марком Васильевичем Сидоровым (Красильниковым)]. Его сыновья Семён Маркович (около 1701 - ?) и Лукьян Маркович (? - не позднее 1746), тульские оружейники, родоначальники двух ветвей промышленной династии Красильниковых. В 1727 году они в компании с двоюродным братом И.Е. Небогатовым восстановили бездействовавший казённый Саралинский медеплавильный завод в Казанской губернии на реке Коринка, но в 1730 году остановили его «за маловодьем». После распада компании (отделения в 1731 году Небогатова) Красильниковы построили новый завод на реке Коринка (в дальнейшем назывался Коринским или Новокоринским), в 1732 году начали на нём плавку меди: в год выплавлялось от 0,36 т (в 1810 году) до более чем 25 т (в 1742 году), в среднем за весь срок эксплуатации (85 лет) - по 7,44 тонн.
Сын С.М. Красильникова, Григорий Семёнович (около 1726 - ?), построил новые заводы - в 1752-1754 годах Архангельский медеплавильный, на реке Шаран в Уфимском уезде, в 1762-1766 годах Ильдианский (Илдинский, Илдянский) железоделательный завод в Оренбургской губернии на реке Илдиана (Илдинка). Его сын, Пётр Григорьевич (? - 1790-е годы), в 1786-1787 годах служил в гвардии, в 1790 году внесён в дворянскую родословную книгу Уфимской губернии. Его наследники владели Архангельским медеплавильным заводом.
Известны сыновья Л.М. Красильникова, женатого на дочери Н.Д. Демидова: Тихон Лукьянович (около 1714 - ?) и Пётр Лукьянович (около 1721 - не ранее 1780-х годов). Сын Т.Л. Красильникова - Семён Тихонович (1739 или 1740 - не ранее 1797), тульский оружейник и коллежский комиссар, был очередным владельцем Коринского завода. Дядя С.Т. Красильникова - П.Л. Красильников в 1757-1763 годах сумел завладеть принадлежавшим Небогатовым заводом - Шилвенским (Шилвинским, Боровецким) медеплавильным в Казанской губернии на реке Шилва; его сын Николай Петрович (не ранее 1744 - 1797) в 1797 году продал этот завод уфимскому купцу А.М. Подъячеву (Меньшому).