КРАСИЛЬНИКОВЫ

КРАСИЛЬНИКОВЫ - российские предприниматели в области металлургического производства, выходцы из Тулы.

Ос­но­ва­тель ди­на­стии - Марк Ев­сее­вич [ино­гда ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с пер­вым строи­те­лем Туль­ско­го ору­жей­но­го за­во­да Мар­ком Ва­силь­е­ви­чем Си­до­ро­вым (Кра­силь­ни­ко­вым)]. Его сы­но­вья Се­мён Мар­ко­вич (около 1701 - ?) и Лукь­ян Мар­ко­вич (? - не позд­нее 1746), туль­ские ору­жей­ни­ки, ро­до­на­чаль­ни­ки двух вет­вей промышленной ди­на­стии Красильниковых. В 1727 году они в компании с двоюродным братом И.Е. Небогатовым восстановили бездействовавший казённый Саралинский медеплавильный за­вод в Казанской губернии на реке Коринка, но в 1730 году остановили его «за маловодьем». После распада компании (отделения в 1731 году Небогатова) Красильниковы построили новый за­вод на реке Коринка (в дальнейшем на­зы­вался Коринским или Ново­ко­рин­ским), в 1732 году на­чали на нём плавку ме­ди: в год вы­плав­ля­лось от 0,36 т (в 1810 году) до бо­лее чем 25 т (в 1742 году), в среднем за весь срок эксплуатации (85 лет) - по 7,44 тонн.

Сын С.М. Кра­силь­ни­ко­ва, Гри­го­рий Се­мё­но­вич (около 1726 - ?), по­стро­ил но­вые за­во­ды - в 1752-1754 годах Ар­хан­гель­ский ме­де­пла­виль­ный, на реке Ша­ран в Уфим­ском уезде, в 1762-1766 годах Иль­ди­ан­ский (Ил­дин­ский, Ил­дян­ский) же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод в Орен­бург­ской губернии на реке Илдиана (Илдинка). Его сын, Пётр Гри­горь­е­вич (? - 1790-е годы), в 1786-1787 годах слу­жил в гвар­дии, в 1790 году вне­сён в дво­рян­скую ро­до­слов­ную кни­гу Уфим­ской губернии. Его на­след­ни­ки вла­де­ли Ар­хан­гель­ским ме­де­пла­виль­ным за­во­дом.

Из­вест­ны сы­но­вья Л.М. Кра­силь­ни­ко­ва, же­на­то­го на до­че­ри Н.Д. Де­ми­до­ва: Ти­хон Лукь­я­но­вич (около 1714 - ?) и Пётр Лукь­я­но­вич (около 1721 - не ра­нее 1780-х годов). Сын Т.Л. Кра­силь­ни­ко­ва - Се­мён Ти­хо­но­вич (1739 или 1740 - не ра­нее 1797), туль­ский ору­жей­ник и кол­леж­ский ко­мис­сар, был оче­ред­ным вла­дель­цем Ко­рин­ско­го за­во­да. Дя­дя С.Т. Кра­силь­ни­ко­ва - П.Л. Кра­силь­ни­ков в 1757-1763 годах су­мел за­вла­деть при­над­ле­жав­шим Не­бо­га­то­вым за­во­дом - Шил­вен­ским (Шилвинским, Боро­вец­ким) ме­де­пла­виль­ным в Ка­зан­ской губернии на реке Шилва; его сын Ни­ко­лай Пет­ро­вич (не ра­нее 1744 - 1797) в 1797 году про­дал этот за­вод уфим­ско­му куп­цу А.М. Подъ­я­че­ву (Мень­шо­му).

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