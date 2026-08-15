КРАСИКОВ ПЁТР АНАНЬЕВИЧ

Красиков, Пётр Ананьевич (05[17].10.1870, Красноярск — 20.08.1939, Железноводск) — российский революционер, советский партийный и государственный деятель, один из создателей советской правовой системы.

В 1891 окончил Красноярскую гимназию и поступил в Петербургский институт. С 1892 член группы «Освобождение труда» . В 1894 арестован и сослан в Красноярск. С 1899 — во Пскове, занимался перевозкой газеты «Искра» из Германии в Россию. В 1905 — член Петербургского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков) (см. Большевизм). В 1917 один из создателей Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. После установления советской власти — член следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, член коллегии Наркомата юстиции. С марта 1918 — заместитель наркома юстиции РСФСР и председатель кассационного трибунала при Всероссийском центральном исполнительном комитете, с мая — начальник отдела культов при Наркомате юстиции, затем председатель Комиссии по вопросам культа при ВЦИК. Осуществлял политику «отделения церкви от государства» и давления на Православную российскую церковь. С 1924 — прокурор Верховного суда (ВС) СССР. В 1933—1938 — заместитель председателя ВС СССР.

Лит.: Буданин В. И. Кому вершить суд: Повесть о Петре Красикове. М., 1975; Гиндин А. М. С Лениным в сердце: Жизнь Петра Красикова. М., 1968; Залесский К. А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. М., 2000; Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Неизвестная Фемида. Документы, события, люди. М., 2003.