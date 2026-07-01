КРАСИЦКИЙ ИГНАЦЫ
КРАСИЦКИЙ ИГНАЦЫ - князь, польский писатель, переводчик.
Религиозный деятель. Из шляхетской семьи. Окончил иезуитскую коллегию во Львове (1750), католическую семинарию в Варшаве (1754); продолжил образование в Риме (1759-1761 годы). В 1759 году принял сан священника. После избрания польским королём Станислава Августа Понятовского (1764) стал королевским капелланом. С 1766 года епископ Вармии и сенатор Речи Посполитой; в том же году удостоен княжеского титула. С 1795 года архиепископ Гнезненский. Почётный член Прусской АХ (1787).
Дебютировал стихотворением «Гимн о любви к Отчизне» («Hymn do miłości Ojczyzny», 1774), получившим широкий общественный резонанс. Проявил себя в большинстве жанров, характерных для литературы Просвещения; считается реформатором польскского литературного языка, приблизившим его к разговорной речи, и основоположником новой польской литературы. Автор ироикомических поэм: «Мышеида» («Myszeida», 1774); «Монахомахия» («Monachomachia», опубликована анонимно в 1778 году), написанной в подражание Вольтеру и Н. Буало и подвергнутой жёсткой критике за негативное изображение духовенства; «Антимонахомахия» («Antymonachomachia», около 1780 года), в которой отстаивал правомерность использования сатиры в целях нравственного оздоровления общества. Писал комедии, сатиры, послания, а также многочисленные басни, имевшие большое значение для развития жанра, в т. ч. в русской поэзии.
Творчество Красицкого отличает сатирическая направленность. В критических высказываниях о нравах польской шляхты выразилась убеждённость Красицкого в неизбежности прогресса и цивилизации. Создал первый польский роман «Приключения Миколая Досвядчиньского» («Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki», 1776), в котором высмеял традиционное воспитание молодого шляхтича. В дидактическом романе «Пан Подстолий» («Pan Podstoli», книги 1-3, издание 1778-1801 годы) Красицкий создал образ положительного героя - пожилого шляхтича, сочетающего уважение к традиции с умением понимать современность. Проза Красицкого оказала заметное влияние на русских и украинских прозаиков (Ф.В. Булгарина, Г.Ф. Квитка-Основьяненко и др.).
Один из основателей первого польского периодического издания - журнала «Монитор» («Monitor», 1765-1785 годы) и Общества друзей науки в Варшаве (1800; был его председателем). Составитель общедоступной польской энциклопедии «Собрание необходимых сведений» («Zbiór potrzebniejszych wiadomości», тома 1-2, 1781). Перевёл на польский язык произведения Лукиана, Плутарха, «Песни Оссиана» Дж. Макферсона.
Сочинения:
Избр. произведения. М., 1951;
Korespondencja. Wrocław, 1958. T. 1-2;
Komedie. Warsz., 1958;
Dzieła zebrane. Wrocław, 1998. T. 1-8