КРАСИЦКИЙ ИГНАЦЫ

КРАСИЦКИЙ ИГНАЦЫ - князь, польский писатель , переводчик.

Ре­лигиозный дея­тель. Из шля­хет­ской се­мьи. Окон­чил ие­зу­ит­скую кол­ле­гию во Льво­ве (1750), ка­то­лическую се­ми­на­рию в Вар­ша­ве (1754); про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Ри­ме (1759-1761 годы). В 1759 году при­нял сан свя­щен­ни­ка. По­сле из­бра­ния польским ко­ро­лём Ста­ни­сла­ва Ав­гу­ста По­ня­тов­ско­го (1764) стал ко­ро­лев­ским ка­пел­ла­ном. С 1766 года епи­скоп Вар­мии и се­на­тор Ре­чи По­спо­ли­той; в том же го­ду удо­сто­ен кня­же­ско­го ти­ту­ла. С 1795 года ар­хи­епи­скоп Гнез­нен­ский. Почётный член Прусской АХ (1787).

Де­бю­ти­ро­вал стихотворением «Гимн о люб­ви к От­чиз­не» («Hymn do miłości Ojczyzny», 1774), по­лу­чив­шим ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс. Про­явил се­бя в боль­шин­ст­ве жан­ров, ха­рак­тер­ных для литературы Про­све­ще­ния; счи­та­ет­ся ре­фор­ма­то­ром польскского литературного язы­ка, при­бли­зив­шим его к раз­говорной ре­чи, и ос­но­во­по­лож­ни­ком но­вой польской литературы. Ав­тор ирои­ко­ми­че­ских по­эм: «Мы­шеи­да» («Myszeida», 1774); «Мо­на­хо­ма­хия» («Monachoma­chia», опубликована ано­ним­но в 1778 году), на­пи­сан­ной в под­ра­жа­ние Воль­те­ру и Н. Буа­ло и под­верг­ну­той жё­ст­кой кри­ти­ке за не­га­тив­ное изо­бра­же­ние ду­хо­вен­ст­ва ; «Ан­ти­мо­на­хо­ма­хия» («Antymonacho­ma­chia», около 1780 года), в ко­то­рой от­стаи­вал пра­во­мер­ность ис­поль­зо­ва­ния са­ти­ры в це­лях нрав­ст­вен­но­го оз­до­ров­ле­ния об­ще­ст­ва. Пи­сал ко­ме­дии, са­ти­ры, по­сла­ния, а так­же мно­го­численные бас­ни, имев­шие боль­шое зна­че­ние для раз­ви­тия жан­ра, в т. ч. в русской по­эзии.

Твор­че­ст­во Красицкого от­ли­ча­ет са­ти­рическая на­прав­лен­ность. В кри­тических выска­зыва­ни­ях о нра­вах польской шлях­ты вы­ра­зи­лась убе­ж­дён­ность Красицкого в не­из­беж­но­сти про­грес­са и ци­ви­ли­за­ции. Соз­дал пер­вый польский ро­ман «При­клю­че­ния Ми­ко­лая Дос­вяд­чинь­ско­го» («Mikołaja Do­świad­czyńskiego przy­padki», 1776), в ко­то­ром вы­сме­ял тра­диционное вос­пи­та­ние мо­ло­до­го шлях­ти­ча. В ди­дак­тическом ро­ма­не «Пан Под­сто­лий» («Pan Podstoli», книги 1-3, издание 1778-1801 годы) Красицкий соз­дал об­раз по­ло­жи­тель­но­го ге­роя - по­жи­ло­го шлях­ти­ча, со­че­таю­ще­го ува­же­ние к тра­ди­ции с уме­ни­ем по­ни­мать со­вре­мен­ность. Про­за Красицкого ока­за­ла за­мет­ное влия­ние на русских и украинских про­заи­ков (Ф.В. Бул­га­ри­на, Г.Ф. Квит­ка-Ос­новь­я­нен­ко и др.).

Один из ос­но­ва­те­лей пер­во­го польского пе­рио­дического из­да­ния - журнала «Мо­ни­тор» («Monitor», 1765-1785 годы) и Общества дру­зей нау­ки в Вар­ша­ве (1800; был его пред­се­да­те­лем). Со­ста­ви­тель об­ще­дос­туп­ной польской эн­цик­ло­пе­дии «Со­б­ра­ние не­об­хо­ди­мых све­де­ний» («Zbiór potrzeb­niej­s­zych wiadomości», тома 1-2, 1781). Пе­ре­вёл на польский язык про­из­ве­де­ния Лу­киа­на, Плу­тар­ха, «Пес­ни Ос­сиа­на» Дж. Мак­фер­со­на.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния. М., 1951;

Ko­res­pon­dencja. Wrocław, 1958. T. 1-2;

Komedie. Warsz., 1958;

Dzieła zebrane. Wrocław, 1998. T. 1-8