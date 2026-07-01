КРАШЕВСКИЙ ЮЗЕФ ИГНАЦЫ
КРАШЕВСКИЙ ЮЗЕФ ИГНАЦЫ - польский писатель, историк, журналист.
Учился на медицинском отделении Виленского университета; в 1830 году арестован по подозрению в причастности к тайным студенческим обществам, освобождён в 1832 году. В 1841-1851 годах редактировал популярный культурно-археографический журнал «Athenaeum» (издавался в Вильне), содействовавший пробуждению интереса массового польского читателя к национальной истории. В 1850-1860-е годы сотрудничал с варшавскими периодическими изданиями. С началом Польского восстания 1863-1864 годов эмигрировал в Европу; путешествовал, занимался журналистикой и издательской деятельностью. В 1883 году арестован и осуждён по обвинению в шпионаже в интересах Франции в 1870-е годы; после вмешательства короля Италии Умберто I освобождён в 1885 году. Последние годы жизни провёл в Швейцарии.
Дебютировал как переводчик; первое оригинальное произведение - баллада «Храм на горе» («Klasztor na górze», 1825-1826 годы, опубликована посмертно в 1903 году). Известность принесла историческая проза, в которой Крашевский продемонстрировал не только знание истории, но и мастерство создания психологического портрета, умение строить увлекательный сюжет: романы [«Древнее предание» («Stara baśń», 1876, экранизирован в 2004 году, режиссер Е. Гофман), дилогия «Графиня Козель» («Hrabina Cosel», 1874, экранизирована в 1968 году, режиссер Е. Антчак) и «Брюль» («Brühl», 1875) и др.], повести, очерки, посвящённые истории Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Из произведений Крашевского на современные темы заметным явлением стала повесть «Поэт и мир» («Poeta i świat», полностью опубликована в 1839 году), в которой дана романтическая трактовка конфликта художника и общества. Среди других произведений: путевые очерки, в том числе «Воспоминания о Волыни, Полесье и Литве» («Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy», 1840) и «Воспоминания об Одессе, Едиссане и Буджаке» («Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budżaku», тома 1-3, изданы в 1845-1846 годах).
Сочинения:
Собрание сочинений.: В 26 томах. П., 1915;
Повести. М., 1956;
Cykl powieści historycznych obejmujących dzieje Polski. Warsz., 1958-1963. T. 1-29;
Дневник Серафины. М., 1987.