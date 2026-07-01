КРАШЕВСКИЙ ЮЗЕФ ИГНАЦЫ

КРАШЕВСКИЙ ЮЗЕФ ИГНАЦЫ - польский писатель , историк, журналист.

Учил­ся на медицинском от­де­ле­нии Ви­лен­ско­го университета; в 1830 году аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в при­ча­ст­но­сти к тай­ным сту­денческим об­ще­ст­вам, ос­во­бо­ж­дён в 1832 году. В 1841-1851 годах ре­дак­ти­ро­вал по­пу­ляр­ный куль­тур­но-ар­хео­гра­фический журнал «Athe­naeum» (из­да­вал­ся в Виль­не), со­дей­ст­во­вав­ший про­бу­ж­де­нию ин­те­ре­са мас­сово­го польского чи­та­те­ля к национальной ис­то­рии. В 1850-1860-е годы со­труд­ни­чал с вар­шав­ски­ми пе­рио­дическими из­да­ния­ми. С на­ча­лом Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов эмиг­ри­ро­вал в Ев­ро­пу; пу­те­ше­ст­во­вал, за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой и из­да­тель­ской дея­тель­но­стью. В 1883 году аре­сто­ван и осу­ж­дён по об­ви­не­нию в шпио­на­же в ин­те­ре­сах Фран­ции в 1870-е годы; по­сле вме­ша­тель­ст­ва ко­ро­ля Ита­лии Ум­бер­то I ос­во­бо­ж­дён в 1885 году. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Швей­ца­рии.

Де­бю­ти­ро­вал как пе­ре­во­дчик; пер­вое ори­ги­наль­ное про­из­ве­де­ние - бал­ла­да «Храм на го­ре» («Klasztor na górze», 1825-1826 годы, опубликована посмертно в 1903 году). Из­вест­ность при­нес­ла ис­то­рическая про­за, в ко­то­рой Крашевский про­де­мон­ст­ри­ро­вал не толь­ко зна­ние ис­то­рии, но и мас­тер­ст­во соз­да­ния пси­хо­ло­гического порт­ре­та, уме­ние стро­ить ув­ле­ка­тель­ный сю­жет: ро­ма­ны [«Древ­нее пре­да­ние» («Stara baśń», 1876, эк­ра­ни­зи­ро­ван в 2004 году, режиссер Е. Гоф­ман), ди­ло­гия «Гра­фи­ня Козель» («Hrabina Co­sel», 1874, эк­ра­ни­зи­ро­ва­на в 1968 году, режиссер Е. Ант­чак) и «Брюль» («Brühl», 1875) и др.], по­вес­ти, очер­ки, по­свя­щён­ные ис­то­рии Поль­ши, Лит­вы, Бе­ло­рус­сии и Ук­раи­ны. Из про­из­ве­де­ний Крашевского на современные те­мы за­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ла по­весть « По­эт и мир» («Poeta i świat», пол­ностью опубликована в 1839 году), в ко­то­рой да­на ро­ман­тическая трак­тов­ка кон­флик­та ху­дож­ни­ка и об­ще­ст­ва. Сре­ди других про­из­ве­дений: пу­те­вые очер­ки, в том числе «Вос­по­ми­на­ния о Во­лы­ни, По­ле­сье и Лит­ве» («Wspo­m­nienia Wołynia, Polesia i Lit­wy», 1840) и «Вос­по­ми­на­ния об Одес­се, Едис­са­не и Буд­жа­ке» («Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budżaku», тома 1-3, изданы в 1845-1846 годах).

Сочинения:

Собрание сочинений.: В 26 томах. П., 1915;

По­вес­ти. М., 1956;

Cykl powieści historycznych obe­jmujących dzieje Polski. Warsz., 1958-1963. T. 1-29;

Днев­ник Се­ра­фи­ны. М., 1987.