КРАШЕНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ
КРАШЕНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ - определение ряда раннеземледельческих археологических культур неолита и энеолита, выделяемых прежде всего по наличию расписной посуды.
Для Крашеной керамики культур характерны: керамика высокого качества с полихромной (в основном чёрная, красная, белая краски) росписью (с геометрическими, зоо- и антропоморфными мотивами), мотыжное земледелие, сочетавшееся с животноводством, рыболовством, охотой; глиняная антропозооморфная пластика; во многих случаях - глинобитные дома и др. Термин впервые использовал Э. Херцфельд при описании раннеземледельческих памятников Иранского нагорья (Бакун; смотри также в статьях Сиалк, Джафарабад, Джови, Бендебаль, Сузы). В круг Крашеной керамики культур разные исследователи включали ряд культур Месопотамии и Восточного Средиземноморья (Хассуна, Самарра, Халаф и др.); позднее - Юго-Восточной Европы (Триполье-Кукутень культура, Караново, Винча и др.), Кавказа, Центральной и Средней Азии (смотри в статьях Мундигак, Дашлы, Анау, Намазга), Китая (смотри в статье Яншао) и др.
Известны и другие культуры, сходные с Крашеной керамики культурами, но в отношении которых специалисты не употребляли этот термин. Для Южной Азии эволюция расписной керамики конца 5-го - 3-го тысячелетий до н. э. наглядно представлена в стратиграфической колонке Мехргарха, отражающей взаимодействие различных стилей в оформлении керамики соседних долин Индостана и контакты с культурами на территории Афганистана, Средней Азии, Ирана. В Америке с Крашеной керамики культурами наиболее сходны (например, по технологии изготовления сосудов, по хозяйству, основанному на мотыжном земледелии) культуры, существовавшие на юго-западе США и северо-западе Мексики с конца 1-го тысячелетия н. э. по колониальный период, связываемые с пуэбло (Анасази и др.). Расписная керамика представлена также во многих культурах Центральной и Южной Америки (в основном с середины 1-го тысячелетия н. э.; в Андах - ряд культур 1-го тысячелетия до н. э.), но обычно не составляет в них основу керамических комплексов. Разнообразная расписная керамика известна и во многих культурах бронзового и раннего железного веков Старого Света.
В современных исследованиях делается акцент на различные истоки Крашеной керамики культур, их сходство рассматривается как конвергентное, по некоторым оценкам, - как стадиальное; сам термин практически вышел из употребления.