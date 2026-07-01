КРАШЕНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ

КРАШЕНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ - определение ряда раннеземледельческих археологических культур неолита и энеолита, выделяемых прежде всего по наличию расписной посуды.

Для Крашеной керамики культур ха­рак­тер­ны: ке­ра­ми­ка вы­со­ко­го ка­че­ст­ва с по­ли­хром­ной (в основном чёр­ная, крас­ная, бе­лая крас­ки) рос­пи­сью (с гео­мет­рическими, зоо- и ан­тро­по­морф­ны­ми мо­ти­ва­ми), мо­тыж­ное зем­ле­де­лие, со­че­тав­шее­ся с жи­вот­но­вод­ст­вом, ры­бо­лов­ст­вом, охо­той ; гли­ня­ная ан­тро­по­зооморф­ная пла­сти­ка; во мно­гих слу­ча­ях - гли­но­бит­ные до­ма и др. Тер­мин впер­вые ис­поль­зо­вал Э. Херц­фельд при опи­са­нии ран­не­зем­ле­дельческих па­мят­ни­ков Иран­ско­го на­го­рья (Ба­кун; смотри так­же в стать­ях Си­алк, Джа­фа­ра­бад, Джо­ви, Бен­де­баль, Су­зы). В круг Крашеной керамики культур раз­ные ис­сле­до­ва­тели вклю­ча­ли ряд куль­тур Ме­со­по­та­мии и Восточного Сре­ди­зем­но­мо­рья (Хас­су­на, Са­мар­ра, Ха­лаф и др.); позд­нее - Юго-Восточной Ев­ро­пы (Три­по­лье-Ку­ку­тень куль­ту­ра, Ка­ра­но­во, Вин­ча и др.), Кав­ка­за, Центральной и Средней Азии (смотри в стать­ях Мун­ди­гак, Даш­лы, Анау, На­маз­га), Ки­тая (смотри в статье Ян­шао) и др.

Из­вест­ны и другие куль­ту­ры, сход­ные с Крашеной керамики культурами, но в от­но­ше­нии ко­то­рых спе­циа­ли­сты не упот­реб­ля­ли этот тер­мин. Для Южной Азии эво­лю­ция рас­пис­ной ке­ра­ми­ки конца 5-го - 3-го тысячелетий до н. э. нагляд­но пред­став­ле­на в стра­ти­гра­фической ко­лон­ке Мехр­гар­ха, от­ра­жаю­щей взаи­мо­дей­ст­вие различных сти­лей в оформ­ле­нии ке­ра­ми­ки со­сед­них до­лин Ин­до­ста­на и кон­так­ты с куль­ту­ра­ми на тер­ри­то­рии Аф­га­ни­ста­на, Средней Азии, Ира­на. В Аме­ри­ке с Крашеной керамики культурами наи­бо­лее сход­ны (например, по тех­но­ло­гии из­го­тов­ле­ния со­су­дов, по хо­зяй­ст­ву, ос­но­ван­но­му на мо­тыж­ном зем­ле­де­лии) куль­ту­ры, су­ще­ст­во­вав­шие на юго-за­па­де США и се­ве­ро-за­па­де Мек­си­ки с конца 1-го тысячелетия н. э. по ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од, свя­зы­вае­мые с пу­эб­ло (Ана­са­зи и др.). Рас­пис­ная ке­ра­ми­ка пред­став­ле­на так­же во мно­гих куль­ту­рах Центральной и Южной Аме­ри­ки (в основном с середины 1-го тысячелетия н. э.; в Ан­дах - ряд куль­тур 1-го тысячелетия до н. э.), но обыч­но не со­став­ля­ет в них ос­но­ву ке­ра­мических ком­плек­сов. Раз­но­об­раз­ная рас­пис­ная ке­ра­ми­ка из­вест­на и во мно­гих куль­ту­рах брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков Ста­ро­го Све­та.

В современных ис­сле­до­ва­ни­ях де­ла­ет­ся ак­цент на различные ис­то­ки Крашеной керамики культур, их сход­ст­во рас­смат­ри­ва­ет­ся как кон­вер­гент­ное, по не­ко­то­рым оцен­кам, - как ста­ди­аль­ное; сам тер­мин прак­ти­че­ски вы­шел из упот­реб­ле­ния.

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