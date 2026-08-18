КРАШЕНИННИКОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

Образование

Степан Крашенинников родился 29 октября 1713 г. в г. Москве. О детстве будущего исследователя сохранилось мало данных. В 1724 г. он поступил в Славяно-греко-латинскую академию. В конце 1732 г. К., как еще 11 лучших слушателей, получил право обучаться в Петербургской академии наук с правом дальнейшего зачисления в отряд 2-й Камчатской экспедиции. Здесь он прослушал курсы ботаники, зоологии, географии, а после окончания курса стал помощником И.Г. Гмелина в поездке.

Участие в походах

Отряд в 1733 – 1736 гг. совершил трехлетнюю поездку по Сибири. Молодой исследователь оставил много данных о Сибири, подготовил словари языков тунгус, бурят. Самостоятельно ездил на Колыванские заводы, затем – изучал писаницы, побывал на р. Онон, в Баргузинском остроге, поднялся вверх по р. Витим.

В 1737 К. отбыл на Камчатку для подготовки условий для приезда отряда. 5 июля он вышел из Якутска, а 4 октября «Фортуна» с ним на борту направилась на Камчатку и, спустя некоторое время, дошло до Большерецка. Здесь К. подготовил реестры обитавших здесь животных и птиц, растений. В 1738 г. он отбыл в первую поездку по Камчатке – на один из притоков Большой Баани и к горе на Аваче, описанные К. Вышел к устью Большой для сооружения столба для наблюдения прилива и отлива, провел здесь научные исследования. Подготовленные им в 1737 – 1738 гг. описания и экспонаты животных были направлены руководителям экспедиции. Побывал в Верхнем и Нижнем Камчатских острогах, поднялся вверх по р. Ратуге. Здесь он собрал уникальные данные о Камчатке, изучил флору и фауну, полезные ископаемые, местное население, историю края.

После прибытия в Большерецк Г.В. Стеллера К. передал ему все материалы. Предприняв новую поездку по Камчатке, он в июне 1741 г. отправился в Охотск и далее через Сибирь в феврале 1743 г. прибыл в столицу. После возвращения было решено оставить его при Академии для изучения естественной истории. Подготовил диссертацию по ихтиологии. После ее обсуждения К. избрали адъюнктом Академии наук.

С 1745 г. – сотрудник ботанического сада Академии, с мая 1747 г. – заведующий садом. С 1749 г. – секретарь «чрезвычайного собрания» Академии, занимавшегося изучением речи Г.Ф. Миллера «О начале и происхождении имени российского народа». Вплоть до марта 1750 г. он готовил протоколы собрания. Высказался против норманнской теории, что обострило его отношения с последним и с И.Г. Гмелиным.

С 1750 г. – профессор натуральной истории и ботаники, член Академического и Исторического собраний АН, чуть позже – ректор академического университета и гимназии.

В 1752 г. К. занимался ботаническим изучением окрестностей Петербурга. С 1754 г. – профессор.

25 февраля 1755 г. К. умер и был похоронен на кладбище Благовещенской церкви. В 1988 г. прах ученого перезахоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.