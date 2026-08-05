КРАПИВЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Крапивянский, Николай Григорьевич (16[28].12.1889, с. Володькова Дивыця, Нежинский уезд, Черниговская губ. — 21.10.1948, Нежин) — советский военный и политический деятель.

Родился в зажиточной крестьянской семье, учился в двухкомплектной земской школе, в 1913 окончил Чугуевское военное училище. Во время Первой мировой войны 1914—1918 воевал на Юго-Западном фронте, подполковник. Большевик. В декабре 1917 — феврале 1918 с остатками своей дивизии сдерживал интервенцию Румынии. Во 2-й половине 1918 — командир партизанского отряда, сражавшегося против германских оккупантов на Украине. В 1918—1920 — на командных должностях в Рабоче-крестьянской Красной армии, в том числе командир дивизии. С 1921— начальник Всеукраинской ЧК, старший инспектор погранвойск СССР. С 1923 на — хозяйственных должностях в Прикаспии и Поволжье. С 1933 занимался разработкой вопросов партизанской войны, позже — инспектор аппарата Главного инспектора при наркоме внутренних дел по пограничной и внутренней охране и Рабоче-крестьянской милиции. С 1936 — на работе в Волжском исправительно-трудовом лагере НКВД, позже — начальник мостоотряда Рыбинского района, начальник мостового участка Волгостроя НКВД. Арестован в 1938, приговорен к 5 годам лишения свободы. С 1943 — лесник в Нежине, с 1945 — в Москве, с 1948 — конюх в нежинской больнице. Реабилитирован в 1956.

Лит.: Дудко І. П. Микола Григорович Кропив’янський // Борці за велику справу. Киïв, 1965; Маймескулов Л. М., Рогожин А. И., Сташис В. В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918—1922). Харків, 1971; Тумшис М. А., Золотарев В. А. Евреи в НКВД СССР. 1936—1938 гг. Опыт биографического словаря. М., 2017.