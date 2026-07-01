КРАПИНА

КРАПИНА - памятник среднего палеолита на территории Хорватии.

Рас­по­ло­жен в пе­ще­ре в до­ли­не реки Кра­пи­ни­ца ме­ж­ду ре­ка­ми Дра­ва и Са­ва, близ города Кра­пи­на. От­крыт в 1899 году и ис­сле­до­ван в 1899-1905 годах хорватским гео­ло­гом и па­лео­нто­ло­гом Д. Го­ря­но­ви­чем-Крам­бер­ге­ром.

Куль­тур­ные слои за­ле­га­ли в тол­ще плей­сто­це­но­вых от­ло­же­ний мощ­но­стью около 8 м, со­дер­жа­ли слои пе­п­ла и уг­ля. Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия (в оснномов от­ще­пы и би­фа­сы) от­но­сит­ся к куль­ту­ре Му­стье. Мно­го­численные кос­ти пе­щер­но­го мед­ве­дя, вол­ка, ги­гант­ско­го оле­ня, бы­ка, но­со­ро­га и др.; че­ло­ве­че­ские кос­ти, при­над­ле­жа­щие, по различным оценкам, от 20 до 75 ин­ди­ви­дам, в основном. мо­ло­дых жен­щи­н (до 40 лет) и де­тей (от 2 лет). Сре­ди них вы­де­ля­ют­ся два мор­фо­ло­гических ти­па: до­ли­хо­кран­ный ма­ту­ри­зи­ро­ван­ный с хо­ро­шо вы­ра­жен­ным не­ан­дер­таль­ским ком­плек­сом (рез­ко ско­шен­ный под­бо­родок, над­глаз­нич­ный то­рус, тав­ро­дон­тизм) и гра­циль­ный с са­пи­ент­ны­ми чер­та­ми. Кос­ти фраг­мен­ти­ро­ва­ны, не­ко­то­рые - со сле­да­ми воз­дей­ст­вия ог­ня, что да­ло ос­но­ва­ние не­ко­то­рым ис­сле­до­ва­те­лям рас­смат­ри­вать их как ре­зуль­тат кан­ни­ба­лиз­ма. Со­глас­но другой точ­ке зре­ния, они сви­де­тель­ст­ву­ют о ри­ту­аль­ных дей­ст­ви­ях .

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