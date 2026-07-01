КРАПИНА
КРАПИНА - памятник среднего палеолита на территории Хорватии.
Расположен в пещере в долине реки Крапиница между реками Драва и Сава, близ города Крапина. Открыт в 1899 году и исследован в 1899-1905 годах хорватским геологом и палеонтологом Д. Горяновичем-Крамбергером.
Культурные слои залегали в толще плейстоценовых отложений мощностью около 8 м, содержали слои пепла и угля. Каменная индустрия (в оснномов отщепы и бифасы) относится к культуре Мустье. Многочисленные кости пещерного медведя, волка, гигантского оленя, быка, носорога и др.; человеческие кости, принадлежащие, по различным оценкам, от 20 до 75 индивидам, в основном. молодых женщин (до 40 лет) и детей (от 2 лет). Среди них выделяются два морфологических типа: долихокранный матуризированный с хорошо выраженным неандертальским комплексом (резко скошенный подбородок, надглазничный торус, тавродонтизм) и грацильный с сапиентными чертами. Кости фрагментированы, некоторые - со следами воздействия огня, что дало основание некоторым исследователям рассматривать их как результат каннибализма. Согласно другой точке зрения, они свидетельствуют о ритуальных действиях.