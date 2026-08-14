КРAНАХ Лукас, Старший (Lucas Cranach der Altere)

Немецкий живописец и график Северного Возрождения.

Учился, вероятно, у отца в Кронахе; в 1509 г. посетил Нидерланды. Работал в Австрии (около 1500-1504), в Виттенберге при дворе курфюрста Саксонского Фридриха Мудрого и его преемников (1505-1550), за которыми последовал в Аугсбург (1550-1552) и Веймар (1552-1553).Возглавлял художественную мастерскую в Виттенберге с десятью подмастерьями, имел собственную аптеку и типографию. Неоднократно избирался бургомистром города. Входил в круг виттенбергских реформаторов.

Творчество Л. Кранаха многогранно и противоречиво и объединяет достижения итальянского Возрождения с поздним готическим стилем. С одной стороны, он реализуется как самобытный автор религиозных полотен и алтарей, глубоко чувствующий природу и повлиявший на становление дунайской школы («Отдых на пути в Египет»); с другой стороны, это автор психологичного монументального и малого портретов («Доктор Иоганн Куспиниан», портреты курфюрстов и реформаторов и др.); наконец, это автор манерной светской живописи и особенно женских фигур особенного очарования и эротизма , создание которых было поставлено «на поток» («Венера с Амуром», «Саломея» и др.); на заказ художник также писал сцены княжеской охоты и жанровые картины. Наконец, Л. Кранах реализуется в живописи и в гравюре как лютеранский пропагандист и мастер аллегории. Важнейшее значение для Реформации сыграли его «лютеранские алтари» (особенно триптих «Тайная вечера», а также сюжеты «Распятие», «Святое семейство» и др.), а также его графические листы, в которых ярко высмеивается папство (гравюра «Проповедь Иоанна Крестителя», серия «Страсти Христовы и Антихристовы») и иллюстрации к изданию Библии Лютера , отпечатанной в личной типографии художника.

Иллюстрации:

Портрет А. Дюрера 1524 г.;

Автопортрет 1550 г.