КРАНАХ ЛУКАС СТАРШИЙ
КРАНАХ ЛУКАС СТАРШИЙ - немецкий живописец и график.
Фамилия Кранаха связана с названием родного города. По всей вероятности, обучался вначале у отца, затем с целью дальнейшего обучения уехал в Баварию. В 1501 (или 1502) - 1505 годах работал в Вене, где сблизился с кругом местных гуманистов (К. Цельтис и др.). В 1505-1550 годах работал в Виттенберге при дворе курфюрста Фридриха Саксонского Мудрого и его последователей. В 1508-1509 годах совершил поездку в Нидерланды; в 1550-1552 годах работал в Аугсбурге, в 1552-1553 годах - в Веймаре.
Сведения о начале творческого пути Кранаха не сохранились. Его произведения раннего, венского периода (два варианта «Распятия», 1500-1503 годы, Художественно-исторический музей, Вена, и 1503, Старая пинакотека, Мюнхен) отличаются свободой композиционных решений и сложными пространственными построениями. Их яркий, звонкий колорит и экспрессивность образов свидетельствуют о влиянии позднеготической традиции. В идиллическом ключе решена картина «Отдых на пути в Египет» (1504, Государственные музеи, Берлин), являющаяся уже подлинно ренессансным произведением. Внимание к пейзажу, который в ранних работах занимает центральное место, непосредственность восприятия природы, реализм отдельных деталей обнаруживают в Кранахе самобытного художника, оказавшего влияние на формирование дунайской школы. В Вене Кранах создавал также портреты (Иоганна Куспиниана и его жены Анны, 1502-1503 годы, собрание О. Рейнхарта, Винтертур, и др.), в которых попытался выявить аллегорическую взаимосвязь человека и природы.
В Виттенберге Кранах обращался к различным жанрам в живописи и графике. Под влиянием А. Дюрера написаны крупные алтарные произведения (для церкви Святой Марии в Торгау, 1509, ныне - в Штеделевском институте искусств, Франкфурт-на-Майне). Ориентация на нидерландское искусство XV века ощущается в небольших «кабинетных» произведениях, написанных для высокопоставленных заказчиков («Рождество Христа», 1515-1520 годы, КГ, Дрезден). В конце 1500-х годов Кранах обратился к мифологическим темам, где гуманистические идеалы трактованы в дидактическом ключе, этическая проблематика акцентирована в сопровождающих картину латинских надписях («Венера и Амур», 1509, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Нимфа источника», 1518, Музей изобразительных искусств, Лейпциг). Важное место в творчестве Кранаха продолжают занимать портреты как официального характера (герцога Генриха Благочестивого и Катарины Мекленбургской, 1514, КГ, Дрезден), так и небольшие, интимные по содержанию (бургомистра города Вайсенфельс, 1515, Государственные музеи, Берлин).
В начале 1520-х годов Виттенберг стал центром Реформации. Сблизившись с М. Лютером, Кранах стал практически его официальным портретистом. В гравированных и живописных портретах Лютера, пропагандирующих его учение и биографию, представлял его в различных образах: гуманиста, реформатора, святого и т. д. В портретах, созданных в Виттенберге, Кранах не углублялся в психологическую характеристику модели, ограничиваясь суммарным воспроизведением её внешних черт и уделяя особое внимание заострённости характеристики образа. В женских портретах Кранах стремился к созданию идеального типа: лица с узкими раскосыми глазами, острым подбородком и сладкой улыбкой. С 1530-х годов множатся работы на религиозные и античные сюжеты, где черты манерности переплетаются с влияниями позднеготического искусства. Кранах занимался также ксилографией (гравюры на сюжеты Священного Писания и античной мифологии).
Многообразная деятельность Кранаха при саксонском дворе (работал как придворный художник, костюмер и декоратор), создание им собственного аптечного и типографского дел отвлекали художника от занятий живописью, что побудило его организовать крупную мастерскую, популяризировавшую т. н. стиль Кранаха. Её роль всё сильнее обнаруживается с конца 1520-х годов, когда ученики и последователи начинают тиражировать произведения с маркировкой мастера (пожалованный Кранаху курфюрстом в 1508 году герб - крылатый дракон).
В виттенбергской мастерской Кранаха работали два его сына и ученика. Ханс Кранах (около 1513, Виттенберг - 9.10.1537 года, Болонья) был весьма талантливым и плодовитым художником; сведений о его жизни почти не сохранилось. Стиль атрибутированных ему картин не имеет принципиальных отличий от работ его отца. Лукас Кранах Младший (4.10.1515 года, Виттенберг - 25.1.1586 года, Веймар) унаследовал после 1553 года мастерскую отца. В его произведениях, также ориентированных на «стиль Кранаха», проявились тенденции к схематизации композиций, к увлечению подробностями и усилению декоративных черт.