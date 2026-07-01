КРАНАХ ЛУКАС СТАРШИЙ

КРАНАХ ЛУКАС СТАРШИЙ - немецкий живописец и график.

Фа­ми­лия Кранаха свя­за­на с на­зва­ни­ем род­но­го го­ро­да. По всей ве­ро­ят­но­сти, обу­чал­ся вна­ча­ле у от­ца, за­тем с це­лью даль­ней­ше­го обу­че­ния уе­хал в Ба­ва­рию. В 1501 (или 1502) - 1505 годах ра­бо­тал в Ве­не, где сбли­зил­ся с кру­гом ме­ст­ных гу­ма­ни­стов (К. Цель­тис и др.). В 1505-1550 годах ра­бо­тал в Вит­тен­бер­ге при дво­ре кур­фюр­ста Фрид­ри­ха Сак­сон­ско­го Муд­ро­го и его по­сле­до­ва­те­лей. В 1508-1509 годах со­вер­шил по­езд­ку в Ни­дер­лан­ды; в 1550-1552 годах ра­бо­тал в Аугс­бур­ге, в 1552-1553 годах - в Вей­ма­ре.

Све­де­ния о на­ча­ле творческого пу­ти Кранаха не со­хра­ни­лись. Его про­из­ве­де­ния ран­не­го, вен­ско­го пе­рио­да (два ва­ри­ан­та «Рас­пя­тия», 1500-1503 годы, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на, и 1503, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен) от­ли­ча­ют­ся сво­бо­дой ком­по­зиционных ре­ше­ний и слож­ны­ми про­стран­ст­вен­ны­ми по­строе­ния­ми. Их яр­кий, звон­кий ко­ло­рит и экс­прес­сив­ность об­ра­зов сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии позд­не­го­тической тра­ди­ции. В идил­лическом клю­че ре­ше­на кар­ти­на «От­дых на пу­ти в Еги­пет» (1504, Государственные му­зеи, Бер­лин), яв­ляю­щая­ся уже под­лин­но ре­нес­санс­ным про­из­ве­де­ни­ем. Вни­ма­ние к пей­за­жу, ко­то­рый в ран­них ра­бо­тах за­ни­ма­ет центральное ме­сто, не­по­сред­ст­вен­ность вос­при­ятия при­ро­ды, реа­лизм отдельных де­та­лей об­на­ру­жи­ва­ют в Кранахе са­мо­быт­но­го ху­дож­ни­ка, ока­зав­ше­го влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние ду­най­ской шко­лы. В Ве­не Кранах соз­да­вал так­же порт­ре­ты (Ио­ган­на Кус­пи­ниа­на и его же­ны Ан­ны, 1502-1503 годы, со­б­ра­ние О. Рейн­хар­та, Вин­тер­тур, и др.), в ко­то­рых по­пы­тал­ся вы­явить ал­ле­го­рическую взаи­мо­связь че­ло­ве­ка и при­ро­ды.

В Вит­тен­бер­ге Кранах об­ра­щался к различным жан­рам в жи­во­пи­си и гра­фи­ке. Под влия­ни­ем А. Дю­ре­ра на­пи­са­ны круп­ные ал­тар­ные про­из­ве­де­ния (для церкви Святой Ма­рии в Тор­гау, 1509, ны­не - в Ште­де­левском институте ис­кусств, Франк­фурт-на-Май­не). Ори­ен­та­ция на ни­дерландское искусство XV века ощу­ща­ет­ся в не­боль­ших «ка­би­нет­ных» про­из­ве­де­ни­ях, на­пи­сан­ных для вы­со­ко­по­став­лен­ных за­каз­чи­ков («Ро­ж­де­ст­во Хри­ста », 1515-1520 годы, КГ, Дрез­ден). В конце 1500-х годов Кранах об­ра­тил­ся к ми­фо­ло­гическим те­мам, где гу­ма­ни­стические идеа­лы трак­то­ва­ны в ди­дак­тическом клю­че, эти­че­ская про­бле­ма­ти­ка ак­цен­ти­ро­ва­на в со­про­во­ж­даю­щих кар­ти­ну латинских над­пи­сях («Ве­не­ра и Амур», 1509, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Ним­фа ис­точ­ни­ка», 1518, Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств, Лейп­циг). Важ­ное ме­сто в твор­че­ст­ве Кранаха про­дол­жа­ют за­ни­мать порт­ре­ты как официального ха­рак­те­ра (гер­цо­га Ген­ри­ха Бла­го­чес­ти­во­го и Ка­та­ри­ны Мек­лен­бург­ской, 1514, КГ, Дрез­ден), так и не­боль­шие, ин­тим­ные по со­дер­жа­нию (бур­го­ми­ст­ра города Вай­сен­фельс, 1515, Государственные му­зеи, Бер­лин).

В начале 1520-х годов Вит­тен­берг стал цен­тром Ре­фор­ма­ции. Сбли­зив­шись с М. Лю­те­ром, Кранах стал прак­ти­че­ски его официальным порт­ре­ти­стом. В гра­ви­ро­ван­ных и жи­во­пис­ных порт­ре­тах Лю­те­ра, про­па­ган­ди­рую­щих его уче­ние и био­гра­фию, пред­став­лял его в различных об­раз­ах: гу­ма­ни­ста, ре­фор­ма­то­ра, свя­того и т. д. В порт­ре­тах, соз­дан­ных в Вит­тен­бер­ге, Кранах не уг­луб­лял­ся в пси­хо­ло­гическую ха­рак­те­ри­сти­ку мо­де­ли, ог­ра­ни­чи­ва­ясь сум­мар­ным вос­про­из­ве­де­ни­ем её внеш­них черт и уде­ляя осо­бое вни­ма­ние за­ост­рён­но­сти ха­рак­те­ри­сти­ки об­раза. В жен­ских порт­ре­тах Кранах стре­мил­ся к соз­да­нию иде­аль­но­го ти­па: ли­ца с уз­ки­ми рас­ко­сы­ми гла­за­ми, ост­рым под­бо­род­ком и слад­кой улыб­кой. С 1530-х годов мно­жат­ся ра­бо­ты на ре­ли­ги­оз­ные и ан­тич­ные сю­же­ты, где чер­ты ма­нер­но­сти пе­ре­пле­та­ют­ся с влия­ния­ми позд­не­го­тического искусства. Кранах за­ни­мал­ся так­же кси­ло­гра­фи­ей (гра­вю­ры на сю­же­ты Свя­щен­но­го Пи­са­ния и ан­тич­ной ми­фо­ло­гии).

Мно­го­об­раз­ная дея­тель­ность Кранаха при сак­сон­ском дво­ре (ра­бо­тал как при­двор­ный ху­дож­ник, кос­тю­мер и де­ко­ра­тор), соз­да­ние им собственного ап­теч­но­го и ти­по­граф­ско­го дел от­вле­ка­ли художника от за­ня­тий жи­во­пи­сью, что по­бу­ди­ло его ор­га­ни­зо­вать круп­ную мас­тер­скую, по­пу­ля­ри­зи­ро­вав­шую т. н. стиль Кранаха. Её роль всё силь­нее об­на­ру­жи­ва­ет­ся с конца 1520-х годов, ко­гда уче­ни­ки и по­сле­до­ва­те­ли на­чи­на­ют ти­ра­жи­ро­вать про­из­ве­де­ния с мар­ки­ров­кой мас­те­ра (по­жа­ло­ван­ный Кранаху кур­фюр­стом в 1508 году герб - кры­ла­тый дра­кон).

В вит­тен­берг­ской мас­тер­ской Кранаха ра­бота­ли два его сы­на и уче­ни­ка. Ханс Кра­нах (около 1513, Вит­тен­берг - 9.10.1537 года, Бо­ло­нья) был весь­ма та­лант­ли­вым и пло­до­ви­тым ху­дож­ни­ком; све­де­ний о его жиз­ни поч­ти не со­хра­ни­лось. Стиль ат­ри­бу­ти­ро­ван­ных ему кар­тин не име­ет прин­ци­пи­аль­ных от­ли­чий от ра­бот его от­ца. Лу­кас Кра­нах Млад­ший (4.10.1515 года, Вит­тен­берг - 25.1.1586 года, Вей­мар) унас­ле­до­вал по­сле 1553 года мас­тер­скую от­ца. В его про­из­ве­де­ни­ях, так­же ори­ен­ти­ро­ван­ных на «стиль Кранаха», про­яви­лись тен­ден­ции к схе­ма­ти­за­ции ком­по­зи­ций, к ув­ле­че­нию под­роб­но­стя­ми и уси­ле­нию де­ко­ра­тив­ных черт.