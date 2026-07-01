КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Российский живописец, график и художественный критик.

Ро­дил­ся в се­мье пись­мо­во­ди­те­ля городской ду­мы. В юные го­ды был пис­цом, ре­ту­шё­ром фо­то­гра­фий. Учил­ся в пе­терб. Академии художест (1857-1863) у А.Т. Мар­ко­ва. В 1863 году воз­гла­вил «бунт че­тыр­на­дца­ти», ко­то­рый за­вер­шил­ся вы­хо­дом из Академии художеств её вы­пу­ск­ни­ков, ор­га­ни­зо­вав­ших Ар­тель ху­дож­ни­ков во гла­ве с Крамским (1863). В 1869 году по­се­тил Бер­лин, Дрез­ден, Ан­твер­пен, Па­риж; в 1876 – Рим, Не­аполь, Па­риж, где по­зна­ко­мил­ся с Ж.Э. Ре­на­ном, ав­то­ром книги «Жизнь Ии­су­са». В 1870 году стал од­ним из уч­ре­ди­те­лей и идео­ло­гов То­ва­ри­ще­ст­ва пе­ре­движ­ных ху­до­же­ст­вен­ных вы­ста­вок .

В 1870-е годы по за­ка­зу П.М. Треть­я­ко­ва Крамской соз­дал га­ле­рею порт­ре­тов дея­те­лей русской куль­ту­ры и нау­ки: Ф.А. Ва­силь­е­ва (1871), Л.Н. Тол­сто­го (1873), И.И. Шиш­ки­на (1873), И.А. Гон­ча­ро­ва (1874), П.М. Треть­я­ко­ва, Д.В. Гри­го­ро­ви­ча (оба 1876), М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на (1879; все – в ГТГ); С.П. Бот­ки­на (1880), В.С. Со­ловь­ё­ва (1885; оба – в ГРМ), «Н.А. Не­кра­сов в пе­ри­од "По­след­них пе­сен"» (1877-1878); так­же ав­то­порт­ре­ты (1867, 1874; оба – в ГТГ). Эти «порт­ре­ты-дра­мы» (по оп­ре­де­ле­нию В.В. Ста­со­ва) во­пло­ща­ют воз­вы­шен­ные эти­че­ские идеа­лы ху­дож­ни­ка, его пред­став­ле­ния о че­ло­ве­ке-гра­ж­да­ни­не; ней­траль­ность поз, точ­ность ри­сун­ка и мяг­кость пла­сти­ки ак­цен­ти­ру­ют уг­луб­лён­ность пси­хо­ло­гической ха­рак­те­ри­сти­ки. Соз­дан­ные Крамским порт­ре­ты кре­сть­ян от­ра­зи­ли внутреннее дос­то­ин­ст­во че­ло­ве­ка из на­ро­да, а по­рой и зрею­щий со­ци­аль­ный про­тест («По­ле­сов­щик», 1874, ГТГ; «Ми­на Мои­се­ев», 1882, ГРМ; «Кре­сть­я­нин с уз­деч­кой», 1883, Му­зей русского искусства, Ки­ев).

Центральное про­из­ве­де­ние Крамского – «Хри­стос в пус­ты­не» (1872, ГТГ); за эту ра­бо­ту ему при­су­ж­де­но зва­ние профессора Академии художеств, от ко­то­ро­го он от­ка­зал­ся. Про­дол­жая гу­ма­ни­стическую тра­ди­цию А.А. Ива­но­ва, Крамской ин­тер­пре­ти­ру­ет еван­гель­ский сю­жет в мо­раль­но-фи­лософском пла­не, во­пло­щая в кар­ти­не идею ге­ро­ического са­мо­по­жерт­во­ва­ния. Про­дол­же­ни­ем дан­ной те­мы ста­ло не­за­вер­шён­ное по­лот­но «Хо­хот» («Ра­дуй­ся, ца­рю иу­дей­ский!», 1877-1880-е годы, ГРМ), в ко­то­ром Крамской вы­ра­зил пес­си­ми­стический опыт по­ко­ле­ния шес­ти­де­сят­ни­ков и кру­ше­ние их на­дежд. За­вер­ши­ла биб­лей­скую три­ло­гию кар­ти­на «Иро­диа­да» (1884-1886, ГТГ), трак­тую­щая из­вест­ный сю­жет как фи­лософское раз­мыш­ле­ние о жиз­ни и смер­ти.

Стре­мясь пси­хо­ло­ги­зи­ро­вать сю­жет­ные ком­по­зи­ции , Крамской соз­дал про­из­ве­де­ния, со­че­таю­щие эле­мен­ты порт­ре­та и те­ма­тические кар­ти­ны, рас­кры­ваю­щие тон­кие ду­шев­ные пе­ре­жи­ва­ния и слож­ные судь­бы («Лун­ная ночь», конец 1870-х годов, «Не­из­вест­ная», 1883, «Не­утеш­ное го­ре», 1884; все – в ГТГ). В ря­де про­из­ве­де­ний ху­дож­ни­ка про­яви­лись чер­ты ака­де­миз­ма (порт­ре­ты пе­ви­цы Е.А. Лав­ров­ской, 1879; императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, 1882; оба – в ГРМ). Уча­ст­во­вал в рос­пи­си хра­ма Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве (1863-1866); ис­пол­нил об­раза́ для русской по­соль­ской церк­ви в Ко­пен­га­ге­не (1883-1885). Ра­бо­тал над аль­бо­мом, по­свя­щён­ным ко­ро­на­ции Алек­сан­д­ра III (1883-1885); соз­дал так­же несколько скульп­тур («Го­ло­ва Хри­ста», ГТГ; «Хри­стос», 1883, ГРМ).

В ху­дожественно-кри­тических стать­ях и пись­мах Крамской от­стаи­вал идею де­мо­кра­ти­за­ции искусства, по­ни­мая его как об­раз­ную фор­му вы­ра­же­ния идеи. Многие идеи Крамского по­лу­чи­ли осу­ще­ст­в­ле­ние уже по­сле его смер­ти (ор­га­ни­за­ция не­за­ви­си­мой от Академии художеств ху­дожественной шко­лы, со­зыв съез­да русских ху­дож­ни­ков и др.). Крамской пре­по­да­вал в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ (1863-1868). На Все­мир­ной вы­став­ке 1878 года в Па­ри­же на­граж­дён зо­ло­той ме­да­лью. В 1910 году на ро­ди­не ху­дож­ни­ка был ос­но­ван му­зей Крамского (ны­не Рай­он­ный ис­то­ри­ко-ху­дожественный му­зей им. И. Н. Крам­ско­го).