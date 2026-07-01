КРАМСКОЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Российский живописец, график и художественный критик.
Родился в семье письмоводителя городской думы. В юные годы был писцом, ретушёром фотографий. Учился в петерб. Академии художест (1857-1863) у А.Т. Маркова. В 1863 году возглавил «бунт четырнадцати», который завершился выходом из Академии художеств её выпускников, организовавших Артель художников во главе с Крамским (1863). В 1869 году посетил Берлин, Дрезден, Антверпен, Париж; в 1876 – Рим, Неаполь, Париж, где познакомился с Ж.Э. Ренаном, автором книги «Жизнь Иисуса». В 1870 году стал одним из учредителей и идеологов Товарищества передвижных художественных выставок.
В 1870-е годы по заказу П.М. Третьякова Крамской создал галерею портретов деятелей русской культуры и науки: Ф.А. Васильева (1871), Л.Н. Толстого (1873), И.И. Шишкина (1873), И.А. Гончарова (1874), П.М. Третьякова, Д.В. Григоровича (оба 1876), М.Е. Салтыкова-Щедрина (1879; все – в ГТГ); С.П. Боткина (1880), В.С. Соловьёва (1885; оба – в ГРМ), «Н.А. Некрасов в период "Последних песен"» (1877-1878); также автопортреты (1867, 1874; оба – в ГТГ). Эти «портреты-драмы» (по определению В.В. Стасова) воплощают возвышенные этические идеалы художника, его представления о человеке-гражданине; нейтральность поз, точность рисунка и мягкость пластики акцентируют углублённость психологической характеристики. Созданные Крамским портреты крестьян отразили внутреннее достоинство человека из народа, а порой и зреющий социальный протест («Полесовщик», 1874, ГТГ; «Мина Моисеев», 1882, ГРМ; «Крестьянин с уздечкой», 1883, Музей русского искусства, Киев).
Центральное произведение Крамского – «Христос в пустыне» (1872, ГТГ); за эту работу ему присуждено звание профессора Академии художеств, от которого он отказался. Продолжая гуманистическую традицию А.А. Иванова, Крамской интерпретирует евангельский сюжет в морально-философском плане, воплощая в картине идею героического самопожертвования. Продолжением данной темы стало незавершённое полотно «Хохот» («Радуйся, царю иудейский!», 1877-1880-е годы, ГРМ), в котором Крамской выразил пессимистический опыт поколения шестидесятников и крушение их надежд. Завершила библейскую трилогию картина «Иродиада» (1884-1886, ГТГ), трактующая известный сюжет как философское размышление о жизни и смерти.
Стремясь психологизировать сюжетные композиции, Крамской создал произведения, сочетающие элементы портрета и тематические картины, раскрывающие тонкие душевные переживания и сложные судьбы («Лунная ночь», конец 1870-х годов, «Неизвестная», 1883, «Неутешное горе», 1884; все – в ГТГ). В ряде произведений художника проявились черты академизма (портреты певицы Е.А. Лавровской, 1879; императрицы Марии Фёдоровны, 1882; оба – в ГРМ). Участвовал в росписи храма Христа Спасителя в Москве (1863-1866); исполнил образа́ для русской посольской церкви в Копенгагене (1883-1885). Работал над альбомом, посвящённым коронации Александра III (1883-1885); создал также несколько скульптур («Голова Христа», ГТГ; «Христос», 1883, ГРМ).
В художественно-критических статьях и письмах Крамской отстаивал идею демократизации искусства, понимая его как образную форму выражения идеи. Многие идеи Крамского получили осуществление уже после его смерти (организация независимой от Академии художеств художественной школы, созыв съезда русских художников и др.). Крамской преподавал в Рисовальной школе ОПХ (1863-1868). На Всемирной выставке 1878 года в Париже награждён золотой медалью. В 1910 году на родине художника был основан музей Крамского (ныне Районный историко-художественный музей им. И. Н. Крамского).