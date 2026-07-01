КРАМЕРИУС ВАЦЛАВ МАТЕЙ

Чешский писатель, издатель и журналист, основоположник чешской современной журналистики, одна из центральный фигур чешского национального возрождения. Крамериус был одним из главных вдохновителей и организаторов культурно-просветительской и национально-«будительской» деятельности чешской интеллигенции периода национального возрождения.

Становление

Родился 9 февраля 1753 г. в городе Клатов на западе Чехии, был старшим ребенком в многодетной семье портного. Детство и юность Вацлав Крамериус провел в Клатове, где посещал начальную школу и иезуитскую гимназию. В 1773-1775 гг. он изучал философию в Пражском университете, а в 1776-1778 гг. занимался юридическими науками, однако не закончил обучение. В университете он подружился с Йозефом Добровским и уже через него познакомился с другими будущими деятелями чешского национального возрождения, а тогда – молодыми патриотически настроенными чешскими интеллигентами Ф.М. Пелцлом, Ф.Ф. Прохазкой, Ф.Я. Томсой и др. Объединению их усилий в области просветительской и «будительской» деятельности способствовал чешский дворянин и патриот Ян Норберт из Нойберка, дом которого стал центром притяжения образованных чехов со схожей общественной позицией. В 1778-1784 гг. Крамериус работал у Нойберка: каталогизировал большую домашнюю библиотеку, делал копии старых рукописей и печатал для него книги. Во время этой работы чешский «будитель» постоянно имел дело с чешским языком и литературой, на тот момент еще не подвергшимися научному анализу и систематизации: он сделал 30 тетрадей с выписками фразеологических оборотов, которые позднее Йозеф Юнгманн использовал для своего Чешско-немецкого словаря. Крамериус также проводил корректуру текстов для многих чешских просветителей. Эта работа во многом заложила основу его дальнейшей издательской деятельности, здесь он получил редакторский и издательский опыт, в будущем необходимый для публикации книг, а также приобрел ряд полезных знакомств.

Расцвет

В 1784 г. В.М. Крамериус в «Книге Иосифа» («Kniha Josefova»), написанной по немецкому образцу, предпринял попытку объяснить и популяризировать среди народа историческое значение реформ императора Иосифа II, упраздняющих феодальные пережитки, незаконные церковные привилегии и крепостничество и обещающих народу более благоприятные условия для жизни. Эта книга стала одной из самых распространенных и печатаемых книг своего времени. Конкуренцию ей мог составить календарь, созданный Крамериусом: «Nový kalendář tolerancí» (1787-1798). Изданный как приложение к газете, он содержал информацию о католических и протестантских религиозных праздниках, рассказы, сельскохозяйственные советы и т.п. и был самым популярным чтением сельских жителей.

После смерти своего благодетеля Я. Нойберка Крамериус получил место в типографии Й.Ф. фон Шёнфельда, в 1786 г. стал редактором «Шенфельдской императорской новостной газеты» («Schönfeldské císařské královské poštovské Noviny»). Женившись на дочери владельца, Крамериус решил начать собственное дело, и с 1789 г. издавал свою «Пражскую почтовую газету» («Pražské poštovské noviny»), выходившую еженедельно. Принципы просвещенного абсолютизма императора Иосифа II Крамериус применял на практике, комментируя и объясняя в газете доступным языком внутренние и международные события, а также сочиняя юмористические и поучительные истории в газетном приложении: «Večerni shromážděni dobrovické obce» (1801), «Pražský posel» (1802-1804), «Přítel lidu» (1806-1807) и др.

Для широких слоев населения Чехии наибольший интерес в творчестве Крамериуса представляли, однако, не газеты и календари, но небольшие юмористические, поучительные, приключенческие книжки, такие как «Путешествие в Аравию» («Cesta do Arábie), «Замурованная девушка» («Zazděná slečna), «Čarodějnice Megera» (1785) и др., всего более 80 книг. По сути, они представляли собой переложения немецкой рыцарской и старинной малой прозы или адаптации зарубежных сказок. Очень популярны были издаваемые Крамериусом книги для молодежи и в особенности «Младший Робинзон» («Mladší Robinson», 1808), заложивший целую традицию чешских робинзонад.

В конце XVIII в. Крамериус основал собственную типографию, издательство, а также первый и единственный в своем роде книжный магазин (так называемую «Чешскую экспедицию»), торгующий только чешскими книгами. Он был открыт в первую очередь с просветительской целью. «Чешская экспедиция» на пражском Старом Месте стала центром чешского «будительства» и просветительства. Там собиралась чешская патриотически-настроенная интеллигенция. Издательство Крамериуса напечатало большую часть чешских книг того времени. Его создание было важной вехой для распространения чешского языка в те районы, где он, казалось бы, неминуемо вытеснялся немецким.

В 1807 г. Вацлав Матей Крамериус заболел ревматизмом, в больнице у него случился отек легких и 22 марта 1808 г. он умер в Праге. Был похоронен на Ольшанском кладбище. После его смерти управление магазином взял на себя его сын Вацлав Родомил Крамериус, ставший журналистом и писателем и продолживший дело отца. Второй сын чешского просветителя Войтех стал священником.