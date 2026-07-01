КРАМЕР ТЕОДОР

КРАМЕР ТЕОДОР - австрийский поэт .

Сын сель­ско­го вра­ча еврейского про­ис­хо­ж­де­ния. Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны . Был тя­же­ло ра­нен. По­сле вой­ны изу­чал в Вен­ском университете гер­ма­ни­сти­ку, ис­то­рию и юрис­пру­ден­цию. В 1920-е годы ра­бо­тал в кни­го­тор­гов­ле и в из­да­тель­ском де­ле. С 1926 года пуб­ли­ко­вал свои про­из­ве­де­ния в пе­рио­ди­ке. По­сле ан­шлю­са Ав­ст­рии в 1938 году эмиг­ри­ро­вал в Ве­ли­ко­бри­та­нию (1939). Вер­нул­ся в Ав­ст­рию в 1957 году.

Пер­вые сборники «Ус­лов­ный знак» («Ga­unerzinke», 1928) и «Ка­лен­дарь» («Ka­len­darium», 1930) при­нес­ли Крамеру при­зна­ние. В сборнике «Тря­си­на­ми встре­ча­ла нас Во­лынь» («Wir lagen in Wolhynien im Morast», 1931) на­шли от­ра­же­ние вос­по­ми­на­ния Крамера о вой­не. По­эзия Крамера тра­ди­ци­он­на по фор­ме и ад­ре­со­ва­на ши­ро­ким сло­ям чи­та­те­лей. Его ге­рои - бро­дя­ги, от­вер­жен­ные, жерт­вы бес­по­щад­но­го об­ще­ст­ва, в ко­то­ром до­ми­ни­ру­ют ча­ст­ные ин­те­ре­сы. Ав­тор по­этических сборников: «С гар­мо­ни­кой» («Mit der Ziehharmonika», 1936), «Из­гнан из Ав­ст­рии» («Ver­bannt aus Österreich», 1943), «Ве­на 1938» («Wi­en 1938», 1946), «О чёр­ном ви­не» («Vom schwarzen Wein», 1956). Многие про­из­ве­де­ния Крамера бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны по­смерт­но.

Сочинения:

Gesammelte Gedichte. W., 1984-1987. Bd 1–3;

Для тех, кто не спо­ет о се­бе. СПб., 1997