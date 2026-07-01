КРАМЕР ТЕОДОР
КРАМЕР ТЕОДОР - австрийский поэт.
Сын сельского врача еврейского происхождения. Участник 1-й мировой войны. Был тяжело ранен. После войны изучал в Венском университете германистику, историю и юриспруденцию. В 1920-е годы работал в книготорговле и в издательском деле. С 1926 года публиковал свои произведения в периодике. После аншлюса Австрии в 1938 году эмигрировал в Великобританию (1939). Вернулся в Австрию в 1957 году.
Первые сборники «Условный знак» («Gaunerzinke», 1928) и «Календарь» («Kalendarium», 1930) принесли Крамеру признание. В сборнике «Трясинами встречала нас Волынь» («Wir lagen in Wolhynien im Morast», 1931) нашли отражение воспоминания Крамера о войне. Поэзия Крамера традиционна по форме и адресована широким слоям читателей. Его герои - бродяги, отверженные, жертвы беспощадного общества, в котором доминируют частные интересы. Автор поэтических сборников: «С гармоникой» («Mit der Ziehharmonika», 1936), «Изгнан из Австрии» («Verbannt aus Österreich», 1943), «Вена 1938» («Wien 1938», 1946), «О чёрном вине» («Vom schwarzen Wein», 1956). Многие произведения Крамера были опубликованы посмертно.
Сочинения:
Gesammelte Gedichte. W., 1984-1987. Bd 1–3;
Для тех, кто не споет о себе. СПб., 1997