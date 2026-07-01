КРАМЕР СЭМЮЭЛ НОА

КРАМЕР СЭМЮЭЛ НОА - американский востоковед .

Ро­дил­ся в еврейской се­мье учи­те­ля Тал­му­да, в 1906 году вме­сте с семь­ёй эмиг­ри­ро­вал в США. В 1927 году Крамер по­сту­пил в ас­пи­ран­ту­ру Пен­силь­ван­ско­го университета в Фи­ла­дель­фии, где на­пи­сал дис­сер­та­цию о гла­голь­ных фор­мах кли­но­пис­ных тек­стов на ак­кадском языке из ар­хи­ва в Ну­зи (Северный Ирак). В 1932-1935 годах ра­бо­тал в Восточном институте Чи­каг­ско­го университета в ка­че­ст­ве ас­си­рио­ло­га, по­сте­пен­но его ос­нов­ной спе­ци­аль­но­стью ста­ла шу­ме­ро­ло­гия. В 1930-1950-х годах уча­ст­во­вал в ар­хео­ло­гических рас­коп­ках в Ира­ке, вёл эпи­гра­фические ис­сле­до­ва­ния в му­зе­ях Ба­гда­да, Стам­бу­ла и др., изу­чая ты­ся­чи шу­мер­ских тек­стов из кли­но­пис­ных кол­лек­ций му­зе­ев этих го­ро­дов. Им бы­ли об­на­ру­же­ны, про­чи­та­ны и опуб­ли­ко­ва­ны ра­нее не­из­вест­ные шу­мер­ские ми­фы, эпические про­из­ве­де­ния, по­сло­ви­цы и по­го­вор­ки. Крамер опуб­ли­ко­вал 30 книг и мо­но­гра­фий и бо­лее 200 ста­тей и об­зо­ров. Ряд его на­уч­но-по­пу­ляр­ных ра­бот рас­счи­тан на мас­со­во­го чи­та­те­ля, в т. ч. ав­то­био­гра­фия, со­дер­жа­щая па­но­рам­ную кар­ти­ну шу­мер­ской литературы и све­де­ния о на­учной дея­тель­но­сти са­мо­го ав­то­ра («In the world of Sumer. An Autobiography», 1966).

Крамер в те­че­ние мно­гих де­ся­ти­ле­тий ак­тив­но со­труд­ни­чал с российскими шу­ме­ро­ло­га­ми (В.В. Стру­ве, И.М. Дья­ко­но­вым, М.А. Дан­да­мае­вым и др.). В 1957 году при­ез­жал в Рос­сию, за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем кли­но­пис­ных кол­лек­ций Му­зея изо­бра­зительных ис­кусств имени А.С. Пуш­ки­на и Эр­ми­та­жа и вы­сту­пал с лек­ция­ми в Мо­ск­ве и Ле­нин­гра­де. Сре­ди кли­но­пис­ных тек­стов, хра­нив­ших­ся в Му­зее изо­бра­зительных ис­кусств, он об­на­ру­жил и из­дал шу­мер­скую кли­но­пис­ную таб­лич­ку около 1700 года до н. э. ра­нее не­из­вест­но­го по­гре­баль­но­го жан­ра, со­дер­жа­щую две эле­гии («Две эле­гии на таб­лич­ке му­зея имени А.С. Пуш­ки­на. Но­вый шу­мер­ский ли­те­ра­тур­ный жанр», 1960).

Сочинения :

The Sumerian mythology. N.Y., 1961;

Mythologies of the ancient world. N.Y., 1961;

Ис­то­рия на­чи­на­ет­ся в Шу­ме­ре. М., 1965. М., 1991;

The sacred marriage rite. L., 1969