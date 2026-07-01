КРАМЕР СЭМЮЭЛ НОА
КРАМЕР СЭМЮЭЛ НОА - американский востоковед.
Родился в еврейской семье учителя Талмуда, в 1906 году вместе с семьёй эмигрировал в США. В 1927 году Крамер поступил в аспирантуру Пенсильванского университета в Филадельфии, где написал диссертацию о глагольных формах клинописных текстов на аккадском языке из архива в Нузи (Северный Ирак). В 1932-1935 годах работал в Восточном институте Чикагского университета в качестве ассириолога, постепенно его основной специальностью стала шумерология. В 1930-1950-х годах участвовал в археологических раскопках в Ираке, вёл эпиграфические исследования в музеях Багдада, Стамбула и др., изучая тысячи шумерских текстов из клинописных коллекций музеев этих городов. Им были обнаружены, прочитаны и опубликованы ранее неизвестные шумерские мифы, эпические произведения, пословицы и поговорки. Крамер опубликовал 30 книг и монографий и более 200 статей и обзоров. Ряд его научно-популярных работ рассчитан на массового читателя, в т. ч. автобиография, содержащая панорамную картину шумерской литературы и сведения о научной деятельности самого автора («In the world of Sumer. An Autobiography», 1966).
Крамер в течение многих десятилетий активно сотрудничал с российскими шумерологами (В.В. Струве, И.М. Дьяконовым, М.А. Дандамаевым и др.). В 1957 году приезжал в Россию, занимался изучением клинописных коллекций Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Эрмитажа и выступал с лекциями в Москве и Ленинграде. Среди клинописных текстов, хранившихся в Музее изобразительных искусств, он обнаружил и издал шумерскую клинописную табличку около 1700 года до н. э. ранее неизвестного погребального жанра, содержащую две элегии («Две элегии на табличке музея имени А.С. Пушкина. Новый шумерский литературный жанр», 1960).
Сочинения:
The Sumerian mythology. N.Y., 1961;
Mythologies of the ancient world. N.Y., 1961;
История начинается в Шумере. М., 1965. М., 1991;
The sacred marriage rite. L., 1969