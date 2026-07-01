КРАМЕР ИОГАНН БАПТИСТ
КРАМЕР ИОГАНН БАПТИСТ - английский пианист, композитор, педагог.
Музыкальный издатель. Сын немецкого скрипача и дирижёра Вильгельма Крамера (1746-1799 годы). Жил преимущественно в Лондоне. Учился у И.С. Шрётера и М. Клементи (фортепиано), К.Ф. Абеля (теория музыки). С 1788 года выступал в странах Европы, получил известность как интерпретатор сочинений В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена (одним из первых пропагандировал его музыку в Лондоне).
Игра Крамера отличалась технич. совершенством, особым легато; исполнительская манера оказала влияние на формирование фортепианного стиля начала XIX века. Композиторский стиль Крамера сложился под влиянием венской классической школы. Среди многочисленных сочинений - 9 концертов для фортепиано с оркестром, свыше 124 фортепианных сонат, камерно-инструментальные ансамбли (в т. ч. фортепианное трио, фортепианный квартет, 2 фортепианных квинтета) и др.
Наибольшую известность получили фортепианные этюды, высоко ценимые современниками (Бетховеном, Р. Шуманом и др.) и сохранившие популярность поныне: «Школа для фортепиано» (1804-1810 годы), «Школа беглости» (1844). С 1805 года занимался издательским делом, в 1824 году совместно с Р. Аддисоном и Т.Ф. Билом основал в Лондоне издательство «Cramer&Co.» (существовало до 1964 года). Один из основателей Королевского филармонического общества (1813, Лондон).
Член правления Королевской академии музыки в Лондоне со дня её основания (1822).