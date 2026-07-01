КРАМЕР ИОГАНН БАПТИСТ

КРАМЕР ИОГАНН БАПТИСТ - английский пианист , композитор, педагог .

Музыкальный из­да­тель. Сын немецкого скри­па­ча и ди­ри­жё­ра Виль­гель­ма Кра­ме­ра (1746-1799 годы). Жил пре­имущественно в Лон­до­не. Учил­ся у И.С. Шрё­те­ра и М. Кле­мен­ти (фортепиано), К.Ф. Абе­ля (тео­рия му­зы­ки). С 1788 года вы­сту­пал в стра­нах Ев­ро­пы, по­лу­чил из­вест­ность как ин­тер­пре­та­тор со­чи­не­ний В.А. Мо­цар­та , Л. ван Бет­хо­ве­на (од­ним из пер­вых про­па­ган­ди­ро­вал его му­зы­ку в Лон­до­не).

Иг­ра Крамера от­ли­ча­лась тех­нич. со­вер­шен­ст­вом, осо­бым ле­га­то; ис­пол­нительская ма­не­ра ока­за­ла влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние фортепианного сти­ля начала XIX века. Ком­по­зи­тор­ский стиль Крамера сло­жил­ся под влия­ни­ем вен­ской клас­сической шко­лы. Сре­ди мно­го­численных со­чи­не­ний - 9 кон­цер­тов для фортепиано с ор­ке­ст­ром, свыше 124 фортепианных со­нат, ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли (в т. ч. фортепианное трио, фортепианный квар­тет, 2 фортепианных квин­те­та) и др.

Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли фортепианные этю­ды, вы­со­ко це­ни­мые со­вре­мен­ни­ка­ми (Бет­хо­ве­ном, Р. Шу­ма­ном и др.) и со­хра­нив­шие по­пу­ляр­ность по­ны­не: «Шко­ла для фор­те­пиа­но» (1804-1810 годы), «Шко­ла бег­ло­сти» (1844). С 1805 года за­ни­мал­ся из­да­тель­ским де­лом, в 1824 году совместно с Р. Ад­ди­со­ном и Т.Ф. Би­лом ос­но­вал в Лон­до­не издательство «Cramer&Co.» (су­ще­ст­во­ва­ло до 1964 года). Один из ос­но­ва­те­лей Королевско­го фи­лар­мо­нического общества (1813, Лон­дон­).

Член прав­ле­ния Ко­ро­лев­ской ака­де­мии му­зы­ки в Лон­до­не со дня её ос­но­ва­ния (1822).