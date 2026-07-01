КРАМАТОРСК
КРАМАТОРСК - город на востоке Украины.
В Донецкой области. Население 170,4 тысяч человек (2009). Расположен на реке Казённый Торец (приток Северского Донца). Узел железных дорог.
Возник в 1868 году как станция Краматорская строившейся Курско-Харьково-Азовской железной дороги, с 1878 года - грузо-пассажирская узловая станция. С 1926 года поселок Краматорская, с 1932 года город Краматорск. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками (28.10.1941-6.9.1943, с перерывом в феврале 1943 года).
Состоит из Старого города (с нерегулярной планировкой) и Нового (Соцгорода) с прямоугольной сеткой улиц и современной застройкой. Среди архитектурных достопримечательностей: вокзал (1879; перестроен в 1952 году, архитектор В.М. Сыромятников), Дворец культуры Старокраматорского машиностроительного завода имени С. Орджоникидзе (1927-1932 годы, архитектор. А.И. Дмитриев; перестроен в 1954 году), Машиностроительный колледж (1937), Дворец культуры и техники Новокраматорского машиностроительного завода (1950-1965 годы, архитектор Д.М. Баталов), Дом политического просвещения (1972, архитектор В. Возный), крытый рынок (1972, архитектор А. Сидоренко); православные церкви: Успенская, Покровская, Троицкая, Рождества Богородицы.
Донбасская государственная машиностроительная академия (1952). Негосударственные вузы: Экономико-гуманитарный институт (1992), Донбасский институт техники и менеджмента (1995; подразделение Международного научно-технического университета, Киев). Городскафя публичная библиотека имени М. Горького (1937, современное название с 1974 года). Музеи: художественный (1961), истории города (1967, современный статус с 1992 года).
Краматорск - крупный центр тяжёлого машиностроения Украины. Производство оборудования для горнодобывающей промышленности и металлургии, транспортного машиностроения - заводы: Новокраматорский машиностроительный, тяжёлого станкостроения, Старокраматорский машиностроительный (основан в 1896 году); компания «Технологическое и специальное оборудование»; действуют также заводы автогенного оборудования ДОНМЕТ, «Кондиционер», электроламповый «Альфа». Среди металлургических предприятий - заводы: имени Куйбышева, «Энергомашспецсталь». Производство стройматериалов - заводы: цементный «Пушка» (в составе российского холдинга «Евроцемент груп»), железо-бетонных конструкций, металлоконструкций, эмалей. Предприятия ювелирной, лёгкой (швейная фабрика) и пищевой промышленности.
Близ Краматорска, в селе Сергеевка, - Свято-Сергиевский женский монастырь (преобразован из прихода в 2002 году, освящён в 2005 году).