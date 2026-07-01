КРАМАТОРСК

КРАМАТОРСК - город на востоке Украины.

В До­нец­кой области. Население 170,4 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на реке Ка­зён­ный То­рец (при­ток Се­вер­ско­го Дон­ца). Узел же­лез­ных до­рог .

Воз­ник в 1868 году как станция Кра­ма­тор­ская строившейся Кур­ско-Харь­ко­во-Азов­ской железной дороги, с 1878 года - гру­зо-пас­са­жир­ская уз­ло­вая стан­ция. С 1926 года поселок Кра­ма­тор­ская, с 1932 года го­род Краматорск. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми (28.10.1941-6.9.1943, с пе­ре­ры­вом в феврале 1943 года).

Со­сто­ит из Ста­ро­го го­ро­да (с не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой) и Но­во­го (Соц­го­ро­да) с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц и современной за­строй­кой. Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: во­кзал (1879; пе­ре­стро­ен в 1952 году, архитектор В.М. Сы­ро­мят­ни­ков), Дво­рец куль­ту­ры Ста­ро­кра­ма­тор­ско­го ма­ши­но­стро­ительного за­во­да имени С. Орд­жо­ни­ки­д­зе (1927-1932 годы, архитектор. А.И. Дмит­ри­ев; пе­ре­стро­ен в 1954 году), Ма­ши­но­стро­ительный кол­ледж (1937), Дво­рец куль­ту­ры и тех­ни­ки Новокраматорского машиностроительного за­вода (1950-1965 годы, архитектор Д.М. Ба­та­лов), Дом по­ли­тического про­све­ще­ния (1972, архитектор В. Воз­ный), кры­тый ры­нок (1972, архитектор А. Си­до­рен­ко); пра­во­слав­ные церк­ви: Ус­пен­ская, По­кров­ская, Тро­иц­кая, Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы.

Дон­бас­ская государственная ма­ши­но­стро­ительная ака­де­мия (1952). Не­го­су­дарственные ву­зы: Эко­но­ми­ко-гу­ма­ни­тар­ный институт (1992), Дон­бас­ский институт тех­ни­ки и ме­недж­мен­та (1995; под­раз­де­ле­ние Ме­ж­ду­народного на­уч­но-тех­нического университета, Ки­ев). Городскафя пуб­лич­ная библиотека имени М. Горь­ко­го (1937, современное название с 1974 года). Му­зеи: ху­дожественный (1961), ис­то­рии го­ро­да (1967, современный ста­тус с 1992 года).

Краматорск - круп­ный центр тя­жё­ло­го ма­ши­но­строе­ния Ук­раи­ны. Про­изводство обо­ру­до­ва­ния для гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности и ме­тал­лур­гии, транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния - за­во­ды: Но­во­кра­ма­тор­ский ма­ши­но­строи­тель­ный, тя­жё­ло­го стан­ко­строе­ния, Ста­ро­кра­ма­тор­ский ма­ши­но­строи­тель­ный (ос­но­ван в 1896 году); ком­па­ния «Тех­но­ло­ги­че­ское и спе­ци­аль­ное обо­ру­до­ва­ние»; дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды ав­то­ген­но­го обо­ру­до­ва­ния ДОНМЕТ, «Кон­ди­цио­нер», элек­тро­лам­по­вый «Аль­фа». Среди ме­тал­лур­ги­ческих пред­при­я­тий - за­во­ды: имени Куй­бы­ше­ва, «Энер­го­маш­спец­сталь». Про­изводство строй­ма­те­риа­лов - за­во­ды: це­мент­ный «Пуш­ка» (в со­ста­ве российского хол­дин­га «Ев­ро­це­мент груп»), железо-бе­тонных кон­ст­рук­ций, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, эма­лей. Пред­при­ятия юве­лир­ной, лёг­кой (швей­ная фаб­ри­ка) и пи­ще­вой промышленности.

Близ Краматорска, в селе Сер­ге­ев­ка, - Свя­то-Сер­ги­ев­ский жен­ский монастырь (пре­об­ра­зо­ван из при­хо­да в 2002 году, ос­вя­щён в 2005 году).

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