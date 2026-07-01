КРАМ ДЖОРДЖ

КРАМ ДЖОРДЖ - американский композитор.

Окон­чил унститут шта­та Ил­ли­нойс (1953). В 1955-1956 годах ста­жи­ро­вал­ся в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Бер­ли­не (класс ком­по­зи­ции Б. Блахе­ра). Пре­по­да­вал ком­по­зи­цию в университетах шта­тов Ко­ло­ра­до (1959-1964 годы) и Пен­силь­ва­ния (1965-1995 годы), среди учеников - О. Голихов. Представитель авангардизма.

Со­чи­нял элек­трон­ную му­зы­ку, ис­поль­зо­вал т. н. при­го­тов­лен­ные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты (как ев­ро­пей­ские, так и «эк­зо­ти­че­ские» - для дос­ти­же­ния осо­бых зву­ко­изо­бра­зи­тель­ных эф­фек­тов), ци­ти­ро­вал со­чи­не­ния И.С. Ба­ха, Г. Ма­ле­ра и других ком­по­зи­то­ров, сти­ли­зо­вал му­зы­ку ба­рок­ко. В ис­пол­не­ние сво­их со­чи­не­ний (в т. ч. ин­ст­ру­мен­таль­ных) вно­сит эле­мент те­ат­раль­но­сти; например, «Ночь че­ты­рёх лун» для мец­цо-со­пра­но, аль­то­вой флей­ты , банд­жо, элек­тро­вио­лон­че­ли и удар­ных (1969, вдох­нов­ле­на по­лё­том ас­тро­нав­тов на ко­раб­ле «Апол­лон-11») ис­пол­ня­ет­ся на­по­до­бие «Про­щаль­ной» сим­фо­нии Й. Гайд­на (му­зы­кан­ты по­оче­рёд­но по­ки­да­ют сце­ну). При­ме­ня­ет не­стан­дарт­ные фор­мы но­та­ции, ко­то­рым при­да­но «мис­ти­че­ское» зна­че­ние; например, пар­ти­ту­ра его со­чи­не­ния «Мак­ро­косм. 12 фан­та­сти­че­ских пьес по Зо­диа­ку» (1972-1973 годы) со­дер­жит ви­зу­аль­ные сим­во­лы со­звез­дий.

Сре­ди других со­чи­не­ний: «Чёр­ные ан­ге­лы» для квар­те­та струн­ных элек­тро­ин­ст­ру­мен­тов (1970) - дра­ма­тическая ал­ле­го­рия вой­ны во Вьет­на­ме; «От­го­ло­ски Вре­ме­ни и Ре­ки» для ор­ке­ст­ра (1967); во­каль­ные со­чи­не­ния (главным образом на сти­хи Ф. Гар­сии Лор­ки), в т. ч. «Древ­ние го­ло­са де­тей» для мец­цо-со­пра­но, дис­кан­та, го­боя, ман­до­ли­ны, ар­фы, иг­ру­шеч­но­го и при­го­тов­лен­но­го фортепиано и удар­ных ин­ст­ру­мен­тов (1970).

В 1997 году по­се­тил Санкт-Пе­тер­бург, где при­сут­ст­во­вал на сво­их ав­тор­ских кон­цер­тах .