КРАМ ДЖОРДЖ
КРАМ ДЖОРДЖ - американский композитор.
Окончил унститут штата Иллинойс (1953). В 1955-1956 годах стажировался в Высшей школе музыки в Берлине (класс композиции Б. Блахера). Преподавал композицию в университетах штатов Колорадо (1959-1964 годы) и Пенсильвания (1965-1995 годы), среди учеников - О. Голихов. Представитель авангардизма.
Сочинял электронную музыку, использовал т. н. приготовленные музыкальные инструменты (как европейские, так и «экзотические» - для достижения особых звукоизобразительных эффектов), цитировал сочинения И.С. Баха, Г. Малера и других композиторов, стилизовал музыку барокко. В исполнение своих сочинений (в т. ч. инструментальных) вносит элемент театральности; например, «Ночь четырёх лун» для меццо-сопрано, альтовой флейты, банджо, электровиолончели и ударных (1969, вдохновлена полётом астронавтов на корабле «Аполлон-11») исполняется наподобие «Прощальной» симфонии Й. Гайдна (музыканты поочерёдно покидают сцену). Применяет нестандартные формы нотации, которым придано «мистическое» значение; например, партитура его сочинения «Макрокосм. 12 фантастических пьес по Зодиаку» (1972-1973 годы) содержит визуальные символы созвездий.
Среди других сочинений: «Чёрные ангелы» для квартета струнных электроинструментов (1970) - драматическая аллегория войны во Вьетнаме; «Отголоски Времени и Реки» для оркестра (1967); вокальные сочинения (главным образом на стихи Ф. Гарсии Лорки), в т. ч. «Древние голоса детей» для меццо-сопрано, дисканта, гобоя, мандолины, арфы, игрушечного и приготовленного фортепиано и ударных инструментов (1970).
В 1997 году посетил Санкт-Петербург, где присутствовал на своих авторских концертах.