КРАКСИ БЕТТИНО (БЕНЕДЕТТО)

Крaкси (ит. Craxi), Беттино (Бенедетто) (24.02.1934, Милан — 19.01.2000, Хаммамет, Тунис) — итальянский государственный и политический деятель.

Из семьи адвоката, придерживавшегося антифашистских, социалистических взглядов. Изучал юриспруденцию в университете Милана, затем политологию в университете Урбино, но законченного высшего образования не получил. Член Итальянской социалистической партии (ИСП) с 1953, в 1960—1970 — член городского совета Милана, с 1968 депутат парламента. Представляя «автономистское» крыло в ИСП, К. после событий в Венгрии 1956 выступал за отказ от сотрудничества с Итальянской коммунистической партией (ИКП) в попытке изменить соотношение сил в левом лагере в свою пользу. С 1965 член национального руководства партии, в 1976—1993— лидер ИСП. Взаимодействовал с доминировавшей на политической арене правой Христианско-демократической партией (ХДП) . Во время похищения А. Моро в 1978 К. в отличие от других политиков призывал к переговорам с террористами. Возглавлял в 1983—1987 коалиционное правительство, опиравшееся на поддержку ХДП и ее лидера Дж. Андреотти . В 1984 был заключен новый конкордат Италии с Ватиканом, пересмотревший Латеранские соглашения 1929, в частности, католичество перестало быть государственной религией Италии. В 1985 К. отказался выдать США палестинцев, убивших при захвате итальянского судна «Акилле Лауро» американского гражданина, а в 1986 не поддержал США в их намерении устранить лидера Ливии М. Каддафи . К. выдвинул идею «великой реформы» в надежде усилить «управляемость» государства. Несмотря на рост популярности К., позиции ИСП ослабевали, что особенно отчетливо проявилось в конце 1980-х. В 1992 за получение взятки был арестован депутат-социалист М. Кьеза, выяснилась причастность К. к махинациям, а также факты покровительства бизнесу, в том числе С. Берлускони . В результате начатой в 1992 антикоррупционной операции «Чистые руки» произошла санация политической системы. Ведущие партии страны, среди них и ИСП, потеряли поддержку электората, число ее членов сократилось с 660 тыс. в 1990 до 51 тыс. в 1992. ИСП была распущена в 1994, в чем многие обвиняли ее лидера. Стремясь избежать ареста по обвинению в коррупции, К. в 1994 бежал в Тунис, где проживал до конца жизни. Был заочно приговорен к 27 годам тюрьмы, сокращенным до 9 лет и 8 месяцев. Оправдывая свои действия, К. заявил, что «нелегальное финансирование политики» — феномен, присущий «жизни Первой Итальянской республики». Для одних он стал символом, для других — козлом отпущения погрязшей в коррупции итальянской политической системы.

Соч .: Il caso C. Milano, 1994; Discorsi parlamentari 1969—1993, a cura di G. Acquaviva. Roma—Bari, 2007.

Лит.: Любин В. П. Общественно-политические взгляды Б. Кракси. М., 1983; Его же. Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892—2006. М., 2007; Decisione e processo politico. La lezione del governo Craxi (1983—1987)/ a cura di G. Acquaviva, L. Covatta. Venezia, 2014.