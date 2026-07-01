КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА - создана в 1815 году по решению Венского конгресса 1814-1815 годов.
Располагалась на левом берегу реки Висла, включала, кроме города Краков, ещё 3 местечка и 244 деревни. Общая пллощадь Краковской республики 1164 км2, население 88 тысяч человек. Правовое положение Краковской республики определялось Дополнительным договором о Кракове от 3.5.1815 года, заключённым Российской империей, Австрийской империей и Пруссией, а также статьями Заключительного генерального акта Венского конгресса от 9.6.1815 года. Город находился под покровительством (опекунством) трёх держав, подписавших Дополнительный договор, которым предусматривалось введение в Краковской республики конституции. В работе над ней, проводившейся под контролем держав-опекунов, принимал активное участие князь А.А. Чарторыйский. Конституция вступила в силу 11.9.1818 года. Законодательная власть в Краковской республики принадлежала палате депутатов (41 человек), а исполнительная - правительствующему Сенату, состоящему из 12 членов во главе с председателем (до 1831 года этот пост занимал С. Воджицкий). Правовая система базировалась на Кодексе Наполеона, а также на французском торговом и уголовном праве. Краковская республика была свободной экономической зоной, через которую вели торговлю все три державы-опекуна. Краковский университет имел право принимать студентов из России, Австрии и Пруссии.
Во время Польского восстания 1830-1831 годов Краковская республика - один из центров контрабанды оружия в Царство Польское, а также место проведения дипломатических переговоров держав-опекунов по польскому вопросу. После подавления восстания свободы Краковской республики были значительно урезаны. В 1833 году эмигрантские польские организации предприняли неудачную попытку восстания в Краковской республике. Россия, Австрия и Пруссия 14.10.1835 года заключили в Берлине тайный договор об оккупации территории Краковской республики с целью воспрепятствовать польскому национально-освободительному движению. В соответствии с этим договором австрийская оккупация Краковской республики сохранялась с 1836 по 1841 годы. Последний раз парламент Краковской республики собирался в 1844 году.
После подавления Краковского восстания 1846 года державы-опекуны подписали в Вене соглашение, по которому Краковская республика упразднялась, а её территория была включена в состав Австрийской империи как Великое кн-во Краковское (16.11.1846 года). Великобритания и Франция заявили по этому поводу только формальный протест.