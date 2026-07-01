КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА - создана в 1815 году по решению Венского конгресса 1814-1815 годов.

Рас­по­ла­га­лась на ле­вом бе­ре­гу реки Вис­ла, вклю­ча­ла, кро­ме города Кра­ков, ещё 3 мес­теч­ка и 244 де­рев­ни. Об­щая пллощадь Краковской республики 1164 км2, население 88 тысяч человек. Пра­во­вое по­ло­же­ние Краковской республики оп­ре­де­ля­лось До­пол­нительным до­го­во­ром о Кра­ко­ве от 3.5.1815 года, за­клю­чён­ным Российской им­пе­ри­ей, Австрийской им­пе­ри­ей и Прус­си­ей, а так­же стать­я­ми За­клю­чительного ге­не­раль­но­го ак­та Вен­ско­го кон­грес­са от 9.6.1815 года. Го­род на­хо­дил­ся под по­кро­ви­тель­ст­вом (опе­кун­ст­вом) трёх дер­жав, под­пи­сав­ших До­пол­нительный до­го­вор, которым пре­ду­смат­ри­ва­лось вве­де­ние в Краковской республики кон­сти­ту­ции . В ра­бо­те над ней, про­во­див­шей­ся под кон­тро­лем дер­жав-опе­ку­нов, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие князь А.А. Чар­то­рый­ский. Кон­сти­ту­ция всту­пи­ла в си­лу 11.9.1818 года. За­ко­но­дательная власть в Краковской республики при­над­ле­жа­ла па­ла­те де­пу­та­тов (41 человек), а ис­пол­ни­тель­ная - пра­ви­тель­ст­вую­ще­му Се­на­ту, со­стоя­ще­му из 12 чле­нов во гла­ве с пред­се­да­те­лем (до 1831 года этот пост за­ни­мал С. Во­джиц­кий). Правовая си­стема ба­зи­ро­ва­лась на Ко­дек­се На­по­ле­о­на, а так­же на французском тор­го­вом и уго­лов­ном пра­ве. Краковская республика бы­ла сво­бод­ной эко­но­мической зо­ной, че­рез ко­то­рую ве­ли тор­гов­лю все три дер­жа­вы-опе­ку­на. Кра­ков­ский университет имел пра­во при­ни­мать сту­ден­тов из Рос­сии, Ав­ст­рии и Прус­сии.

Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов Краковская республика - один из цен­тров кон­тра­бан­ды ору­жия в Цар­ст­во Поль­ское, а так­же ме­сто про­ве­де­ния ди­пло­ма­тических пе­ре­го­во­ров дер­жав-опе­ку­нов по польскому во­про­су. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния сво­бо­ды Краковской республики бы­ли зна­чи­тель­но уре­за­ны. В 1833 году эмиг­рант­ские польские ор­га­ни­за­ции пред­при­ня­ли не­удач­ную по­пыт­ку вос­ста­ния в Краковской республике. Рос­сия, Ав­ст­рия и Прус­сия 14.10.1835 года за­клю­чи­ли в Бер­ли­не тай­ный до­го­вор об ок­ку­па­ции тер­ри­то­рии Краковской республики с це­лью вос­пре­пят­ст­во­вать польскому национально-ос­во­бо­дительному дви­же­нию. В со­от­вет­ст­вии с этим до­го­во­ром австрийская ок­ку­па­ция Краковской республики со­хра­ня­лась с 1836 по 1841 годы. По­след­ний раз пар­ла­мент Краковской республики со­би­рал­ся в 1844 году.

По­сле по­дав­ле­ния Кра­ков­ского вос­ста­ния 1846 года дер­жа­вы-опе­ку­ны под­пи­са­ли в Ве­не со­гла­ше­ние, по ко­то­ро­му Краковская республика уп­разд­ня­лась, а её тер­ри­то­рия бы­ла вклю­че­на в со­став Австрийской им­пе­рии как Ве­ли­кое кн-во Кра­ков­ское (16.11.1846 года). Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция за­я­ви­ли по это­му по­во­ду толь­ко фор­маль­ный про­тест.

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