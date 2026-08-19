КРАКОВ

КРАКОВ - Кракув, город на юге Польши.

Административный центр Ма­ло­поль­ско­го вое­вод­ст­ва. Население 755,2 тысяч человек (2009; 2-й по чис­ленности населения го­род стра­ны), об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением свыше 1,4 миллионов человек. Круп­ней­ший по­сле Вар­ша­вы эко­но­ми­че­ский, на­уч­ный и куль­тур­ный центр стра­ны. Рас­по­ло­жен в южной час­ти Кра­ков­ско-Чен­сто­хов­ской воз­вы­шен­но­сти, в до­ли­не реки Вис­ла. Круп­ный узел же­лез­ных до­рог (4 лу­ча, 2 железнодорожных вок­за­ла), в т. ч. ско­ро­ст­ные железнодорожные ли­нии: Кра­ков - Вар­ша­ва - Гданьск («Ин­тер-си­ти»), Ве­на - Кра­ков - Вроц­лав - Бер­лин - Гам­бург («Ев­ро-си­ти»). На­хо­дит­ся на пе­ре­се­че­нии ря­да ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, в т. ч. трансъ­ев­ро­пей­ских: Брюс­сель - Кёльн - Вроц­лав - Кра­ков; Бу­да­пешт - Кра­ков - Вар­ша­ва - Гданьск. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ио­ан­на Пав­ла II (3,1 миллиона пас­са­жи­ров в 2007 году, в т. ч. 2,9 миллиона человек - ме­ж­ду­народные авиа­пе­ре­воз­ки) обес­пе­чи­ва­ет около 15% воз­душного пас­са­жи­ро­обо­ро­та стра­ны.

Воз­ник на мес­те по­се­ле­ния пле­ме­ни вис­лян, из­вест­но­го с VII века. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 965 году (по другим дан­ным, в 966 году) в за­пис­ках арабского куп­ца Иб­ра­ги­ма ибн Яку­ба как го­род в со­ста­ве Че­хии. В конце X века ото­шёл к Поль­ше. В 1000 году в Кракове учре­ж­де­но епи­скоп­ст­во. Около 1040 года Ка­зи­мир I Вос­ста­но­ви­тель сде­лал Краков кня­же­ской ре­зи­ден­ци­ей, с 1138 года по за­ве­ща­нию Бо­ле­сла­ва III Кри­во­ус­то­го сто­ли­ца Поль­ши. В 1241 году силь­но раз­ру­шен в ходе на­шест­вия монголо -та­та­р. В 1257 году Бо­ле­слав V да­ро­вал Кракову ма­где­бург­ское пра­во, по­сле че­го на­ча­лась ре­гу­ляр­ная за­строй­ка го­ро­да, строи­тель­ст­во обо­ро­нительных со­ору­же­ний. В 1291 году пе­ре­шёл под власть чешского ко­ро­ля Вац­ла­ва II, в 1306 году за­воё­ван Вла­ди­сла­вом I Ло­ке­те­ком, ко­то­рый по­да­вил в Кракове в 1311 году вос­ста­ние немецкого пат­ри­циа­та под пред­во­ди­тель­ст­вом вой­та Аль­бер­та. По­сле это­го го­род был ли­шён час­ти сво­их прав и при­ви­ле­гий. В 1320-1734 годах ме­сто ко­ро­на­ции польских ко­ро­лей. Со 2-й половины XIV века член Ган­зы. В XIV-XV веках Краков пе­ре­жи­вал эко­но­мический и куль­тур­ный рас­цвет. По­сле пре­кра­ще­ния прав­ле­ния в Поль­ше ди­на­стии Ягел­ло­нов на­чал при­хо­дить в упа­док; в 1611 году Си­гиз­мунд III пе­ре­нёс сто­ли­цу Поль­ши из Кракова в Вар­ша­ву. В 1655-1657 годах ок­ку­пи­ро­ван шведскими вой­ска­ми в хо­де Се­вер­ной вой­ны 1655-1660 годов. В 1791 году к Кракову бы­ли при­сое­ди­не­ны со­сед­ние го­ро­да Ка­зи­меж и Кле­паж. 24.3.1794 года в Кракове на­ча­лось Поль­ское вос­ста­ние 1794 года под руководством Т. Кос­тюш­ко. В 1795 году по 3-му раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той ото­шёл к Ав­ст­рии, в 1809-1815 годах в Вар­шав­ском кня­же­ст­ве. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годах воль­ный го­род и центр Кра­ков­ской рес­пуб­ли­ки. По­сле по­дав­ле­ния Кра­ков­ско­го вос­ста­ния 1846 году и ли­к­ви­да­ции рес­пуб­ли­ки воз­вра­щён в со­став Австрийской им­пе­рии. С 1918 года в со­ста­ве Поль­ши. В сентябре 1939 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, административный центр «ге­не­рал-гу­бер­на­тор­ст­ва», ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей 19.1.1945 года. В 1945-1998 годах административный центр Кра­ков­ско­го вое­вод­ст­ва.

Ис­то­рич. яд­ро го­ро­да - на ле­вом бе­ре­гу Вис­лы: холм Ва­вель с па­мят­ни­ка­ми X-XVII веков и при­мы­каю­щий к не­му с се­ве­ра район Ста­ре-Мяс­то с об­шир­ной квад­рат­ной центральной площадью Глав­ный Ры­нок, на ко­то­рой рас­по­ло­же­ны «Су­кен­ни­це» (тор­го­вые ря­ды су­кон­щи­ков; 2-я половина XIII-XIV века; ре­нес­санс­ные до­бав­ле­ния - 1555-1559 годы, архитектор Дж.М. Па­до­ва­но; ны­не Га­ле­рея поль­ской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры XIX века Национального му­зея), ро­ман­ский кос­тёл Святого Вой­це­ха (начало XII века, пе­ре­стро­ен в 1611 году, ба­роч­ный ку­пол XVIII века), баш­ня Ра­ту­ши (по­строе­на к 1383 году; над­строе­на в XVI и конце XVIII веков), го­тический кос­тёл Де­вы Ма­рии (середина XIII века - 1392, ка­пел­лы - XV век, верх ба­шен - 1478 и 1592 годы; фраг­мен­ты ро­ман­ско­го хра­ма - 1226; вит­ра­жи - около 1370 года и начала XX века, ра­бо­ты С. Вы­спянь­ско­го и Ю. Ме­хоф­фе­ра; ка­мен­ная «Пье­та» - около 1410 года; де­ревянный ал­тарь 1477-1489 годы, Ф. Штос; ре­нес­санс­ный ки­во­рий 1551-1554 годы, Дж.М. Па­до­ва­но; рос­пи­си 1889-1891 годов, Я. Ма­тей­ко), до­ма XIV-XIX веков, в т. ч. Гет­ман­ский дом (ста­рая часть - XIV век; ны­не зда­ние Му­зея ис­то­рии фо­то­гра­фии), дом Бо­не­ра (XIV век, пе­ре­стро­ен в 1560 году; в 1605 году здесь про­шло заочное об­ручение Лже­дмит­рия I и Ма­ри­ны Мни­шек), дво­рец «Под Кшиш­то­фо­ра­ми» (объ­е­ди­нён в XVII веке из 3 по­стро­ек; ин­терь­ер 1-го эта­жа - начало XVIII века, архитектор Б. Фон­та­на; в час­ти двор­ца - Ис­то­рический му­зей Кра­ко­ва, 1899), двор­цы По­тоц­ких (XVII век, пе­ре­стро­ен в 1773 году), Яб­ло­нов­ских (Во­дзиц­ких) в сти­ле клас­си­циз­ма (1777-1783 годы).

В районе Ста­ре-Мяс­то со­хра­ни­лись так­же: фраг­мен­ты кир­пич­ных городских стен (конец XIII - XIV века) с Фло­ри­ан­ски­ми во­ро­та­ми (начало XIV века), баш­ня­ми (Це­сель­ская - начало XIV века, со зда­ни­ем ар­се­на­ла 1565-1566 годов; Сто­ляр­ская и Па­са­мо­ни­ков - XV век) и ук­ре­п­ле­ни­ем (бар­ба­ка­ном, 1498-1499 годы); ро­ман­ский кос­тёл Святого Анд­жея (около 1086 года - начало XII века; го­тическая риз­ни­ца, ба­роч­ный ин­терь­ер - около 1701 года, Б. Фон­та­на), кос­тёл Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (XII-XIII века; фа­сад - XVIII век, архитектор Ф. Пла­ци­ди), го­тические кос­тё­лы Святого Мар­ка (XIII век, до­стро­ен в XV-XVII веказ, пе­ре­стро­ен в XVIII веках), Святого Кре­ста (около 1300 года - середина XVI века, под хо­ра­ми - фре­ски 1420 года, де­кор ин­терь­е­ра ра­бо­ты С. Вы­спянь­ско­го), Святого Эги­дия (начало XIV века), Святой Бар­ба­ры (конец XIV - начало XV веков, пе­ре­стро­ен в XVII веке; го­тическая скульп­тур­ная груп­па «Хри­стос в Геф­си­ман­ском са­ду», конец XV века); мо­на­сты­ри до­ми­ни­кан­цев (начало XIII века, кос­тёл Святой Трои­цы - 2-я половина XIII - XIV века, вит­ра­жи - XIV век, ка­пел­ла Святого Яце­ка - середина XVI века с над­гро­би­ем ра­бо­ты Фон­та­ны и кар­ти­на­ми Т. До­ла­бел­лы, 1619-1638 годы, ре­нес­санс­ная ка­пел­ла Мыш­ков­ских, около 1614 года) и фран­ци­скан­цев (ос­но­ван в 1237 году; кос­тёл по­стро­ен к 1269 году, рас­ши­рен в XIV-XV веках, вит­ра­жи - 1897-1902 годы, Вы­спянь­ский; в га­ле­ре­ях - фре­ски середины XV века, порт­ре­ты кра­ков­ских епи­ско­пов); ста­рое зда­ние университета «Кол­ле­ги­ум Май­ус» (XIV-XV века, час­тич­но пе­ре­строе­но в XIX-XX веках); до­ма XIV-XVIII веков.

К югу от Ва­ве­ля - район Ка­зи­меж (ос­но­ван в 1335 году как са­мо­сто­ятельный го­род): го­ти­че­ские монастыри ав­гу­стин­цев (кос­тёл Святой Ка­та­жи­ны 1345 - начало XV века, южный при­твор 1420-1430 годов, свод - 1505; ба­роч­ный ал­тарь - 1634), кос­тёл Те­ла Гос­под­ня (1340-1405 годы, вит­ра­жи - 1420; мо­на­стырь с XVII века), Ра­ту­ша (2-я половина XIV века, пе­ре­строе­на в XVI веке, рас­ши­ре­на в XIX веке; ны­не Эт­но­гра­фический му­зей, 1911); ста­рая си­на­го­га (конец XIV - начало XV веков, пе­ре­строе­на около 1570 года; ны­не фи­ли­ал Ис­то­рического му­зея Кра­ко­ва), си­на­го­ги Ре­мух (середина XVI века), Ви­со­ка (меж­ду 1556 и 1563 годами), Поп­пе­ра (около 1620 года), Ку­па (1-я половина XVII века).

В ис­то­рической час­ти Кракова со­хра­ни­лись так­же па­мят­ни­ки ба­роч­ной ар­хи­тек­ту­ры; сре­ди них - ар­се­нал Вла­ди­сла­ва IV Ва­зы (1-я половина XVII века), кос­тё­лы с пыш­ным де­ко­ром: Святых Пет­ра и Пав­ла (ие­зу­ит­ский; 1596-1619 годы, ар­хи­тек­то­ры Дж. Брич­чо, Дж.М. Бер­нар­до­ни, Дж. Тре­ва­но; сту­ко­вый де­кор 1619-1633 годов, архитектор Дж.Б. Фаль­ко­ни), «На пес­ке» (кар­ме­ли­тов; 1655-1679 годы, ос­но­ва­ние XI века), на Стра­до­ме (бер­нар­дин­цев; 1670-1680 годы, архитектор К. Ме­ро­шев­ский; мис­сио­не­ров; 1719-1728 годы, архитектор К. Ба­жан­ка), кос­тёл ви­зи­ток (1686-1695 годы, архитектор Ф. Со­ла­ри), Святого Фло­риа­на в Кле­па­же (XVII век), Святого Мар­ци­на (XVII век, архитектор Дж. Тре­ва­но; ал­тар­ная кар­ти­на Г.И. Се­ми­рад­ско­го), Святой Ан­ны (1689-1695 годы, архитектор Тыль­ман Га­мер­ский; сту­ко­вый де­кор 1695-1704 годы, Б. Фон­та­на), Святого Ста­ни­сла­ва «На Скал­ке» (пау­ли­нов; 1734-1751 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Мюн­цер, А. Со­ла­ри; фун­да­мен­ты ро­ман­ской ро­тон­ды Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла XI века и го­тиче ского кос­тё­ла, садо­вые во­ро­та XVII века), три­ни­та­ри­ев (1752-1758 годы, архитектор Ф. Пла­ци­ди) и др. Ис­то­рическая часть Кракова вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В XIX - первой половине XX веков во­круг коль­ца буль­ва­ров (т. н. Плант), сме­нив­ше­го в 1822-1847 годах сте­ны Ста­ре-Мяс­то, по­строе­ны но­вые квар­та­лы с пре­имущественно ра­ди­аль­но-коль­це­вой сис­те­мой улиц и па­рад­ны­ми по­строй­ка­ми в сти­лях не­оре­нес­сан­са (Польская АН, ны­не зда­ние её Кра­ков­ско­го от­де­ле­ния, 1857-1864 годы, архитектор Ф. По­ку­тынь­ский), нео­го­ти­ки («Кол­ле­ги­ум Но­вум», 1883-1887 годы, архитектор Ф. Ксен­жар­ский), в ду­хе эк­лек­тиз­ма (зда­ние те­ат­ра имени Ю. Сло­вац­ко­го, 1891-1893 годы, архитектор Я. За­вей­ский), в сти­ле мо­дерн (Об­щество лю­би­те­лей ху­до­жеств, 1901, архитектор Ф. Мон­чинь­ский; Ста­рый те­атр, пе­ре­стро­ен из зда­ния 1799 года в 1904-1906 годах, ар­хи­тек­то­ры Т. Стры­ень­ский и Мон­чинь­ский; Промышленно-тех­нический му­зей, 1908-1914 годы, ар­хи­тек­то­ры Стры­ень­ский и Ю. Чай­ков­ский), в сти­лях нео­клас­си­циз­ма (сбе­ре­гательная кас­са, 1925, архитектор А. Шиш­ко-Бо­хуш; зда­ние Гор­но-ме­тал­лур­гической ака­де­мии, 1939, архитектор В. Кши­жа­нов­ский) и функ­цио­на­лиз­ма (зда­ние библиотеки Ягел­лон­ско­го университета, 1939, Кши­жа­нов­ский).

На­про­тив района Ка­зи­меж, на пра­вом бе­ре­гу Вис­лы, - район Под­го­рье: кур­ган ле­ген­дар­но­го Кра­ка (пред­по­ло­жи­тель­но VII век), кос­тёл Святого Бе­не­дик­та (XII век, пе­ре­стро­ен в XVII веке). К за­па­ду от Ста­ре-Мяс­то - район Зве­жи­нец: кос­тёл Святого Саль­ва­то­ра (X-XII века), мо­настырь нор­бер­та­нок (середина XII века, кос­тёл XIII века, пе­ре­стро­ен в XVII веке, ар­хи­тек­то­ры Дж. Тре­ва­но, Дж.Б. Пет­ри­ни; ро­ман­ский пор­тал XIII века) и де­ревянная церковь Святой Бро­ни­сла­вы (XVII век) у устья рек Ру­да­ва, ре­нес­санс­ная вил­ла Ю. Де­циу­са (1534, архитектор Б. Бер­реч­чи), ба­роч­ный монастырь ка­маль­ду­лов в Воль­ском ле­су (1605-1630 годы, архитектор А. Спец­ца; жи­во­пись Т. До­ла­бел­лы, 1630-е - начало 1640-х годов). К вос­то­ку от Ста­ре-Мяс­то - район Гже­гур­ки с кос­тё­лом Святого Ни­ко­лая (XII век, пе­ре­стро­ен в XV и XVII веках; ал­тарь XV века), Бо­та­нический сад (за­ло­жен в 1783 году), клас­си­ци­стическое зда­ние об­сер­ва­то­рии (1787-1788 годы); аб­бат­ст­во цис­тер­ци­ан­цев на пра­вом бе­ре­гу реки Длуб­ня в бывшей деревне Мо­ги­ла (ос­но­ва­но в 1223 году, ро­ма­но-го­тический кос­тёл XIII-XIV веков, фре­ски - 1538, С. Са­мо­стшель­ник), кур­ган княж­ны Ван­ды (пред­по­ло­жи­тель­но VII-VIII века).

Во 2-й половине XX века воз­ве­де­ны: жи­лые квар­та­лы ме­тал­лур­гического ком­би­на­та Но­ва-Ху­та (про­ек­ты 1949-1950 годов, ар­хи­тек­то­ры М. и Я. Ин­гар­ден; 1960-1965 годы, ар­хи­тек­то­ры В. Ле­о­но­вич, Х. Мар­ке­вич; в ос­но­ве - 3-лу­че­вая сис­те­ма улиц), зда­ние Сель­ско­хо­зяйственного университета (1961-1964 годы), Дом сту­ден­ток Ягел­лон­ско­го университета (1962-1964 годы, архитектор В. Бры­зек), гос­ти­ни­ца «Кра­ко­вия» (1965, архитектор Ю. Ценц­ке­вич). Па­мят­ни­ки: А. Миц­ке­ви­чу (1898, скульп­тор Т. Ры­гер; вос­ста­нов­лен в 1955 году), Н. Ко­пер­ни­ку (1900, скульп­тор Ц. Го­деб­ский), Грюн­вальд­ской бит­ве (1910, вос­ста­нов­лен по­сле 1945 года), Т. Кос­тюш­ко (1921, скульп­тор Л. Мар­ко­ни) и др.

В чер­те го­ро­да 14 мос­тов че­рез Вис­лу (11 ав­то­до­рож­ных, 3 железнодорожных); свыше 40 пар­ков (в т. ч. 3 ланд­шафт­ных - Бе­лян­ско-Ты­нец­кий, Тен­чин­ский и «Кра­ков­ские до­ли­ны»); 5 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий (вклю­чая «Бе­лян­ски ска­лы» и «Па­нен­ски ска­лы» в Воль­ском ле­су, гео­ло­гический ре­зер­ват «Бо­нар­ка»); свыше 4% городской тер­ри­то­рии за­ни­ма­ют уча­ст­ки, по­кры­тые ле­сом (свыше 1430 га).

Краков - круп­ней­ший по­сле Вар­ша­вы центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Поль­ши. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - 11 научно-исследовательских институтов Кра­ков­ско­го от­де­ле­ния Польской АН: сис­те­ма­ти­за­ции и эво­лю­ции жи­вот­ных (1865, современное название с 1989 года; с му­зе­ем ес­те­ст­во­зна­ния), ме­тал­лур­гии и ма­те­риа­ло­ве­де­ния имени А. Круп­ков­ско­го (1953, современное название с 1994 года), ох­ра­ны при­ро­ды (1953), бо­та­ни­ки имени В. Ша­фе­ра (1954), ме­ха­ни­ки (1954), фар­ма­ко­ло­гии (1954), ядер­ной фи­зи­ки имени Х. Не­вод­ни­чань­ско­го (1955), фи­зио­ло­гии рас­те­ний имени Ф. Гор­ско­го (1956), ка­та­ли­за и фи­зической хи­мии по­гра­нич­ных сред (1968), польского язы­ка (1973), эко­но­ми­ки ми­не­раль­но-сырь­е­вых и энер­ге­тических ре­сур­сов (1998). Польская ака­де­мия зна­ния (не­за­ви­си­мое об­ще­поль­ское на­учное об­ще­ст­во; 1871, современное название с 1919 года) с 6 от­де­ле­ния­ми. Сре­ди от­рас­ле­вых НИИ: су­деб­ной экс­пер­ти­зы имени док­то­ра Я. Сех­на (1927, в Кракове с 1945 года), неф­ти и га­за (1945), тех­но­ло­гии пе­ре­ра­бот­ки неф­ти (1945), ли­тей­но­го де­ла (1946), зоо­тех­ни­ки (1950); Центр он­ко­ло­гии имени М. Скло­дов­ской-Кю­ри (1951).

В 24 ву­зах Кракова (в т. ч. 10 го­су­дар­ст­вен­ных) обу­ча­ет­ся 181,5 тысяч сту­ден­тов (2007/2008). Сре­ди государственных ву­зов - Ягел­лон­ский уни­вер­си­тет, один из ста­рей­ших в Ев­ро­пе, Сель­ско­хо­зяйственный университет имени Г. Кол­лон­тая (ос­но­ван в 1890 году как факультет Ягел­лон­ско­го университета, современный ста­тус с 1953 года), Эко­но­мический университет (1925), По­ли­тех­нический университет имени Т. Кос­тюш­ко (1946), Польский от­кры­тый университет (1991); ака­де­мии: изо­бра­зительных ис­кусств имени Я. Ма­тей­ко (1818), му­зы­ки (ос­но­ва­на в 1888 году как кон­сер­ва­то­рия, современное название с 1979 года), Гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ская имени С. Ста­ши­ца (1919), фи­зического вос­пи­та­ния имени Б. Че­ха (ос­но­ва­на в 1927 году при ле­чеб­ном факультете Ягел­лон­ско­го университета, современный ста­тус с 1950 года), Пе­да­го­ги­че­ская имени Ко­мис­сии народного об­ра­зо­ва­ния (1946) и др.; Государственная выс­шая те­ат­раль­ная шко­ла имени Л. Соль­ско­го (1946). Круп­ней­шие не­го­су­дарственные ву­зы: Пап­ская ка­то­лическая ака­де­мия тео­ло­гии (ос­но­ва­на в 1397 году как тео­ло­гический факультет Ягел­лон­ско­го университета, современный ста­тус с 1981 года), Выс­шая ду­хов­ная се­ми­на­рия Кра­ков­ско­го ар­хи­епи­скоп­ст­ва (1601), Выс­шая ду­хов­ная се­ми­на­рия ор­де­на фран­ци­скан­цев (1864), ие­зу­ит­ский фи­лософско-пе­да­го­гический университет «Иг­на­тиа­нум» (1932), Выс­шая шко­ла имени А. Фры­ча-Мод­жев­ско­го, Шко­ла ме­недж­мен­та и бан­ков­ско­го де­ла (1995) и др. На­учная библиотека Поль­ской АН (1856), Пуб­лич­ная библиотека Кра­ков­ско­го вое­вод­ст­ва (1945); биб­лио­те­ки ву­зов и НИИ.

В Кракове свыше 50 му­зе­ев. Ху­дожественные со­б­ра­ния на Ва­ве­ле (как ком­плекс му­зе­ев ос­но­ва­ны в 1930 году); Ар­хео­ло­гический му­зей (1850; в бывшем аб­бат­ст­ве бе­не­дик­тин­цев XVII века); Национальный му­зей (1879; фи­лиа­лы: му­зей во двор­це Чар­то­рый­ских, конец XIX - начало XX веков, с со­б­ра­ни­ем ан­тич­но­го, западноевропейского искусства; дом Шо­лай­ских с со­б­ра­ни­ем польской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры XIV-XVII веков; Дом-му­зей Я. Ма­тей­ко; Му­зей С. Вы­спянь­ско­го; Центр японского искусства и тех­ни­ки и др.); Эт­но­гра­фический му­зей имени С. Уд­зе­ли (1911); му­зеи: борь­бы за не­за­ви­си­мость (1922), польской авиа­ции (1964; на аэ­ро­дро­ме «Ра­ко­ви­це»), ис­то­рии фо­то­гра­фии (1986), стра­хо­во­го де­ла (1987) и др. Ка­фед­раль­ный му­зей им. па­пы Ио­ан­на Пав­ла II (1978), Му­зей ар­хи­епи­скоп­ст­ва (1906, вновь от­крыт в 1994 году). Ком­плекс му­зе­ев Ягел­лон­ско­го университета (вклю­ча­ет му­зеи: бо­та­ни­ки на тер­ри­то­рии Бо­та­нического са­да, зоо­ло­гии, гео­ло­гии, фар­ма­цев­ти­ки, ана­то­мии). Га­ле­рея современного искусства (1965). Ме­ж­ду­народный куль­тур­ный центр (1991). Ряд ча­ст­ных му­зе­ев и га­ле­рей.

Те­ат­ры: Ста­рый те­атр имени Х. Мод­же­ев­ской (1781; ста­рей­ший профессиональный пуб­лич­ный те­атр в Поль­ше), имени Ю. Сло­вац­ко­го (1893), «Гро­те­ска» (1945), Кра­ков­ская опе­ра (1954, современное название с 2002 года; по­ста­нов­ки опер и опе­ретт), На­род­ный (1955), Сце­на STU (1966), «За­ви­си­мый те­атр» (1995), Го­род­ской (1997), Но­вый (2006) и др. Фи­лар­мо­ния (1945, с 1962 года имени К. Ши­ма­нов­ско­го), в её со­ста­ве - Фи­лар­мо­нический ор­кестр, хор. Хор и ор­кестр Польского ра­дио (1948). Ка­мер­ный ор­кестр и хор «Capella Cracovienis» (1970). Поль­ское музыкальное издательство (1945) - круп­ней­шее в стра­не.

Краков - ме­сто про­ве­де­ния около 100 ре­гу­ляр­ных фес­ти­ва­лей, из них около по­ло­ви­ны име­ют ме­ж­ду­народное зна­че­ние. Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: «Му­зы­ка в ста­ром Кра­ко­ве» (1975), «Кра­ков­ские те­ат­раль­ные ре­ми­нис­цен­ции» (с 1975 года, до 2003 года - фес­ти­валь аль­тер­на­тив­ных те­ат­ров), еврейской куль­ту­ры (с 1988 года), улич­ных те­ат­ров (с 1988 года), «Лет­ние ор­ган­ные кон­цер­ты» (с 1991 года), те­ат­раль­ный фес­ти­валь «По­свя­ще­ния» (с 2002 года), удар­ных ин­ст­ру­мен­тов «Ис­точ­ни­ки и вдох­но­ве­ние» (2003), ста­рин­ной му­зы­ки «Misteria Paschalia» (2004). Ме­ж­ду­народный кон­курс ком­по­зи­то­ров имени К. Пен­де­рец­ко­го (с 1997 года). Ки­но­фес­ти­валь (с 1961 года), фес­ти­валь ко­рот­ко­мет­раж­ных и ани­ма­ци­он­ных филь­мов «Etiuda & Anima» (с 1994 года) и др.

Краков - вто­рой по­сле Вар­ша­вы центр де­ло­вой ак­тив­но­сти стра­ны. В сфе­ре ус­луг за­ня­то 74,7% ра­бо­таю­ще­го на­се­ле­ния, в т. ч. 47,2% - в сфе­ре ры­ноч­ных ус­луг (2007). Круп­ней­ший центр ту­ри­стического биз­не­са стра­ны (еже­год­но го­род по­се­ща­ют свыше 8 миллионов ту­ри­стов). Круп­ный центр чёр­ной ме­тал­лур­гии (ком­би­нат Кра­ков­ско­го от­де­ле­ния ком­па­нии «Mittal Steel Poland», бывшая Nova Hu­ta). Пред­при­ятия ма­ши­но­стро­ительной и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности: «Tele- Fonika Kable» (од­но из круп­ней­ших в Ев­ро­пе по про­изводству ка­бе­лей и про­во­дов), «Armatura Kraków» (сис­те­мы ото­пле­ния), за­вод имени Зе­ле­нев­ско­го (на­со­сы и ком­прес­со­ры). Фар­ма­цев­ти­че­ская, швей­ная, та­бач­ная, пи­ще­вая (кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка «Wawel») и другие от­рас­ли. Раз­ви­ва­ют­ся вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ные про­изводства. На тер­ри­то­рии Кра­ков­ско­го тех­но­ло­гического пар­ка (1998; име­ет ста­тус специальной эко­но­мической зо­ны) дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ве­ду­щих ми­ро­вых фирм: научно-исследовательский центр ком­па­нии «Mo­to­ro­la», цен­т­ры раз­ра­бот­ки ком­пь­ю­тер­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния («Google»), те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го про­грамм­но­го обес­пе­че­ния («Ericpol»), ока­за­ния ком­плекс­ных ин­фор­мационно-тех­но­ло­гических ус­луг («ACS Polska»); сбор­ка гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей (германская ком­па­ния MAN), про­изводство ком­плек­тую­щих ав­то­мо­биль­ных де­та­лей («Valeo Autosystemy», «Delphi Poland»), по­ли­гра­фической про­дук­ции и др. ТЭЦ (1224 МВт).

Близ Кракова - ис­то­рические па­мят­ни­ки Ве­лич­ки, Ос­вен­ци­ма, Каль­ва­рии-Зеб­жи­дов­ской (монастырь бер­нар­дин­цев и ча­сов­ни XVII века; ико­на Каль­ва­рий­ской Бо­жи­ей Ма­те­ри - 1-я половина XVII века), вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)