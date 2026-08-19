КРАКОВ
КРАКОВ - Кракув, город на юге Польши.
Административный центр Малопольского воеводства. Население 755,2 тысяч человек (2009; 2-й по численности населения город страны), образует городскую агломерацию с населением свыше 1,4 миллионов человек. Крупнейший после Варшавы экономический, научный и культурный центр страны. Расположен в южной части Краковско-Ченстоховской возвышенности, в долине реки Висла. Крупный узел железных дорог (4 луча, 2 железнодорожных вокзала), в т. ч. скоростные железнодорожные линии: Краков - Варшава - Гданьск («Интер-сити»), Вена - Краков - Вроцлав - Берлин - Гамбург («Евро-сити»). Находится на пересечении ряда автомагистралей, в т. ч. трансъевропейских: Брюссель - Кёльн - Вроцлав - Краков; Будапешт - Краков - Варшава - Гданьск. Международный аэропорт имени Иоанна Павла II (3,1 миллиона пассажиров в 2007 году, в т. ч. 2,9 миллиона человек - международные авиаперевозки) обеспечивает около 15% воздушного пассажирооборота страны.
Возник на месте поселения племени вислян, известного с VII века. Впервые упоминается в 965 году (по другим данным, в 966 году) в записках арабского купца Ибрагима ибн Якуба как город в составе Чехии. В конце X века отошёл к Польше. В 1000 году в Кракове учреждено епископство. Около 1040 года Казимир I Восстановитель сделал Краков княжеской резиденцией, с 1138 года по завещанию Болеслава III Кривоустого столица Польши. В 1241 году сильно разрушен в ходе нашествия монголо-татар. В 1257 году Болеслав V даровал Кракову магдебургское право, после чего началась регулярная застройка города, строительство оборонительных сооружений. В 1291 году перешёл под власть чешского короля Вацлава II, в 1306 году завоёван Владиславом I Локетеком, который подавил в Кракове в 1311 году восстание немецкого патрициата под предводительством войта Альберта. После этого город был лишён части своих прав и привилегий. В 1320-1734 годах место коронации польских королей. Со 2-й половины XIV века член Ганзы. В XIV-XV веках Краков переживал экономический и культурный расцвет. После прекращения правления в Польше династии Ягеллонов начал приходить в упадок; в 1611 году Сигизмунд III перенёс столицу Польши из Кракова в Варшаву. В 1655-1657 годах оккупирован шведскими войсками в ходе Северной войны 1655-1660 годов. В 1791 году к Кракову были присоединены соседние города Казимеж и Клепаж. 24.3.1794 года в Кракове началось Польское восстание 1794 года под руководством Т. Костюшко. В 1795 году по 3-му разделу Речи Посполитой отошёл к Австрии, в 1809-1815 годах в Варшавском княжестве. По решению Венского конгресса 1814-1815 годах вольный город и центр Краковской республики. После подавления Краковского восстания 1846 году и ликвидации республики возвращён в состав Австрийской империи. С 1918 года в составе Польши. В сентябре 1939 года оккупирован германскими войсками, административный центр «генерал-губернаторства», освобождён Красной Армией 19.1.1945 года. В 1945-1998 годах административный центр Краковского воеводства.
Историч. ядро города - на левом берегу Вислы: холм Вавель с памятниками X-XVII веков и примыкающий к нему с севера район Старе-Място с обширной квадратной центральной площадью Главный Рынок, на которой расположены «Сукеннице» (торговые ряды суконщиков; 2-я половина XIII-XIV века; ренессансные добавления - 1555-1559 годы, архитектор Дж.М. Падовано; ныне Галерея польской живописи и скульптуры XIX века Национального музея), романский костёл Святого Войцеха (начало XII века, перестроен в 1611 году, барочный купол XVIII века), башня Ратуши (построена к 1383 году; надстроена в XVI и конце XVIII веков), готический костёл Девы Марии (середина XIII века - 1392, капеллы - XV век, верх башен - 1478 и 1592 годы; фрагменты романского храма - 1226; витражи - около 1370 года и начала XX века, работы С. Выспяньского и Ю. Мехоффера; каменная «Пьета» - около 1410 года; деревянный алтарь 1477-1489 годы, Ф. Штос; ренессансный киворий 1551-1554 годы, Дж.М. Падовано; росписи 1889-1891 годов, Я. Матейко), дома XIV-XIX веков, в т. ч. Гетманский дом (старая часть - XIV век; ныне здание Музея истории фотографии), дом Бонера (XIV век, перестроен в 1560 году; в 1605 году здесь прошло заочное обручение Лжедмитрия I и Марины Мнишек), дворец «Под Кшиштофорами» (объединён в XVII веке из 3 построек; интерьер 1-го этажа - начало XVIII века, архитектор Б. Фонтана; в части дворца - Исторический музей Кракова, 1899), дворцы Потоцких (XVII век, перестроен в 1773 году), Яблоновских (Водзицких) в стиле классицизма (1777-1783 годы).
В районе Старе-Място сохранились также: фрагменты кирпичных городских стен (конец XIII - XIV века) с Флорианскими воротами (начало XIV века), башнями (Цесельская - начало XIV века, со зданием арсенала 1565-1566 годов; Столярская и Пасамоников - XV век) и укреплением (барбаканом, 1498-1499 годы); романский костёл Святого Анджея (около 1086 года - начало XII века; готическая ризница, барочный интерьер - около 1701 года, Б. Фонтана), костёл Святого Иоанна Крестителя (XII-XIII века; фасад - XVIII век, архитектор Ф. Плациди), готические костёлы Святого Марка (XIII век, достроен в XV-XVII веказ, перестроен в XVIII веках), Святого Креста (около 1300 года - середина XVI века, под хорами - фрески 1420 года, декор интерьера работы С. Выспяньского), Святого Эгидия (начало XIV века), Святой Барбары (конец XIV - начало XV веков, перестроен в XVII веке; готическая скульптурная группа «Христос в Гефсиманском саду», конец XV века); монастыри доминиканцев (начало XIII века, костёл Святой Троицы - 2-я половина XIII - XIV века, витражи - XIV век, капелла Святого Яцека - середина XVI века с надгробием работы Фонтаны и картинами Т. Долабеллы, 1619-1638 годы, ренессансная капелла Мышковских, около 1614 года) и францисканцев (основан в 1237 году; костёл построен к 1269 году, расширен в XIV-XV веках, витражи - 1897-1902 годы, Выспяньский; в галереях - фрески середины XV века, портреты краковских епископов); старое здание университета «Коллегиум Майус» (XIV-XV века, частично перестроено в XIX-XX веках); дома XIV-XVIII веков.
К югу от Вавеля - район Казимеж (основан в 1335 году как самостоятельный город): готические монастыри августинцев (костёл Святой Катажины 1345 - начало XV века, южный притвор 1420-1430 годов, свод - 1505; барочный алтарь - 1634), костёл Тела Господня (1340-1405 годы, витражи - 1420; монастырь с XVII века), Ратуша (2-я половина XIV века, перестроена в XVI веке, расширена в XIX веке; ныне Этнографический музей, 1911); старая синагога (конец XIV - начало XV веков, перестроена около 1570 года; ныне филиал Исторического музея Кракова), синагоги Ремух (середина XVI века), Висока (между 1556 и 1563 годами), Поппера (около 1620 года), Купа (1-я половина XVII века).
В исторической части Кракова сохранились также памятники барочной архитектуры; среди них - арсенал Владислава IV Вазы (1-я половина XVII века), костёлы с пышным декором: Святых Петра и Павла (иезуитский; 1596-1619 годы, архитекторы Дж. Бриччо, Дж.М. Бернардони, Дж. Тревано; стуковый декор 1619-1633 годов, архитектор Дж.Б. Фалькони), «На песке» (кармелитов; 1655-1679 годы, основание XI века), на Страдоме (бернардинцев; 1670-1680 годы, архитектор К. Мерошевский; миссионеров; 1719-1728 годы, архитектор К. Бажанка), костёл визиток (1686-1695 годы, архитектор Ф. Солари), Святого Флориана в Клепаже (XVII век), Святого Марцина (XVII век, архитектор Дж. Тревано; алтарная картина Г.И. Семирадского), Святой Анны (1689-1695 годы, архитектор Тыльман Гамерский; стуковый декор 1695-1704 годы, Б. Фонтана), Святого Станислава «На Скалке» (паулинов; 1734-1751 годы, архитекторы А. Мюнцер, А. Солари; фундаменты романской ротонды Архангела Михаила XI века и готического костёла, садовые ворота XVII века), тринитариев (1752-1758 годы, архитектор Ф. Плациди) и др. Историческая часть Кракова включена в список Всемирного наследия.
В XIX - первой половине XX веков вокруг кольца бульваров (т. н. Плант), сменившего в 1822-1847 годах стены Старе-Място, построены новые кварталы с преимущественно радиально-кольцевой системой улиц и парадными постройками в стилях неоренессанса (Польская АН, ныне здание её Краковского отделения, 1857-1864 годы, архитектор Ф. Покутыньский), неоготики («Коллегиум Новум», 1883-1887 годы, архитектор Ф. Ксенжарский), в духе эклектизма (здание театра имени Ю. Словацкого, 1891-1893 годы, архитектор Я. Завейский), в стиле модерн (Общество любителей художеств, 1901, архитектор Ф. Мончиньский; Старый театр, перестроен из здания 1799 года в 1904-1906 годах, архитекторы Т. Стрыеньский и Мончиньский; Промышленно-технический музей, 1908-1914 годы, архитекторы Стрыеньский и Ю. Чайковский), в стилях неоклассицизма (сберегательная касса, 1925, архитектор А. Шишко-Бохуш; здание Горно-металлургической академии, 1939, архитектор В. Кшижановский) и функционализма (здание библиотеки Ягеллонского университета, 1939, Кшижановский).
Напротив района Казимеж, на правом берегу Вислы, - район Подгорье: курган легендарного Крака (предположительно VII век), костёл Святого Бенедикта (XII век, перестроен в XVII веке). К западу от Старе-Място - район Звежинец: костёл Святого Сальватора (X-XII века), монастырь норбертанок (середина XII века, костёл XIII века, перестроен в XVII веке, архитекторы Дж. Тревано, Дж.Б. Петрини; романский портал XIII века) и деревянная церковь Святой Брониславы (XVII век) у устья рек Рудава, ренессансная вилла Ю. Дециуса (1534, архитектор Б. Берреччи), барочный монастырь камальдулов в Вольском лесу (1605-1630 годы, архитектор А. Спецца; живопись Т. Долабеллы, 1630-е - начало 1640-х годов). К востоку от Старе-Място - район Гжегурки с костёлом Святого Николая (XII век, перестроен в XV и XVII веках; алтарь XV века), Ботанический сад (заложен в 1783 году), классицистическое здание обсерватории (1787-1788 годы); аббатство цистерцианцев на правом берегу реки Длубня в бывшей деревне Могила (основано в 1223 году, романо-готический костёл XIII-XIV веков, фрески - 1538, С. Самостшельник), курган княжны Ванды (предположительно VII-VIII века).
Во 2-й половине XX века возведены: жилые кварталы металлургического комбината Нова-Хута (проекты 1949-1950 годов, архитекторы М. и Я. Ингарден; 1960-1965 годы, архитекторы В. Леонович, Х. Маркевич; в основе - 3-лучевая система улиц), здание Сельскохозяйственного университета (1961-1964 годы), Дом студенток Ягеллонского университета (1962-1964 годы, архитектор В. Брызек), гостиница «Краковия» (1965, архитектор Ю. Ценцкевич). Памятники: А. Мицкевичу (1898, скульптор Т. Рыгер; восстановлен в 1955 году), Н. Копернику (1900, скульптор Ц. Годебский), Грюнвальдской битве (1910, восстановлен после 1945 года), Т. Костюшко (1921, скульптор Л. Маркони) и др.
В черте города 14 мостов через Вислу (11 автодорожных, 3 железнодорожных); свыше 40 парков (в т. ч. 3 ландшафтных - Белянско-Тынецкий, Тенчинский и «Краковские долины»); 5 охраняемых природных территорий (включая «Белянски скалы» и «Паненски скалы» в Вольском лесу, геологический резерват «Бонарка»); свыше 4% городской территории занимают участки, покрытые лесом (свыше 1430 га).
Краков - крупнейший после Варшавы центр науки, образования и культуры Польши. Среди научных учреждений - 11 научно-исследовательских институтов Краковского отделения Польской АН: систематизации и эволюции животных (1865, современное название с 1989 года; с музеем естествознания), металлургии и материаловедения имени А. Крупковского (1953, современное название с 1994 года), охраны природы (1953), ботаники имени В. Шафера (1954), механики (1954), фармакологии (1954), ядерной физики имени Х. Неводничаньского (1955), физиологии растений имени Ф. Горского (1956), катализа и физической химии пограничных сред (1968), польского языка (1973), экономики минерально-сырьевых и энергетических ресурсов (1998). Польская академия знания (независимое общепольское научное общество; 1871, современное название с 1919 года) с 6 отделениями. Среди отраслевых НИИ: судебной экспертизы имени доктора Я. Сехна (1927, в Кракове с 1945 года), нефти и газа (1945), технологии переработки нефти (1945), литейного дела (1946), зоотехники (1950); Центр онкологии имени М. Склодовской-Кюри (1951).
В 24 вузах Кракова (в т. ч. 10 государственных) обучается 181,5 тысяч студентов (2007/2008). Среди государственных вузов - Ягеллонский университет, один из старейших в Европе, Сельскохозяйственный университет имени Г. Коллонтая (основан в 1890 году как факультет Ягеллонского университета, современный статус с 1953 года), Экономический университет (1925), Политехнический университет имени Т. Костюшко (1946), Польский открытый университет (1991); академии: изобразительных искусств имени Я. Матейко (1818), музыки (основана в 1888 году как консерватория, современное название с 1979 года), Горно-металлургическая имени С. Сташица (1919), физического воспитания имени Б. Чеха (основана в 1927 году при лечебном факультете Ягеллонского университета, современный статус с 1950 года), Педагогическая имени Комиссии народного образования (1946) и др.; Государственная высшая театральная школа имени Л. Сольского (1946). Крупнейшие негосударственные вузы: Папская католическая академия теологии (основана в 1397 году как теологический факультет Ягеллонского университета, современный статус с 1981 года), Высшая духовная семинария Краковского архиепископства (1601), Высшая духовная семинария ордена францисканцев (1864), иезуитский философско-педагогический университет «Игнатианум» (1932), Высшая школа имени А. Фрыча-Моджевского, Школа менеджмента и банковского дела (1995) и др. Научная библиотека Польской АН (1856), Публичная библиотека Краковского воеводства (1945); библиотеки вузов и НИИ.
В Кракове свыше 50 музеев. Художественные собрания на Вавеле (как комплекс музеев основаны в 1930 году); Археологический музей (1850; в бывшем аббатстве бенедиктинцев XVII века); Национальный музей (1879; филиалы: музей во дворце Чарторыйских, конец XIX - начало XX веков, с собранием античного, западноевропейского искусства; дом Шолайских с собранием польской живописи и скульптуры XIV-XVII веков; Дом-музей Я. Матейко; Музей С. Выспяньского; Центр японского искусства и техники и др.); Этнографический музей имени С. Удзели (1911); музеи: борьбы за независимость (1922), польской авиации (1964; на аэродроме «Раковице»), истории фотографии (1986), страхового дела (1987) и др. Кафедральный музей им. папы Иоанна Павла II (1978), Музей архиепископства (1906, вновь открыт в 1994 году). Комплекс музеев Ягеллонского университета (включает музеи: ботаники на территории Ботанического сада, зоологии, геологии, фармацевтики, анатомии). Галерея современного искусства (1965). Международный культурный центр (1991). Ряд частных музеев и галерей.
Театры: Старый театр имени Х. Моджеевской (1781; старейший профессиональный публичный театр в Польше), имени Ю. Словацкого (1893), «Гротеска» (1945), Краковская опера (1954, современное название с 2002 года; постановки опер и оперетт), Народный (1955), Сцена STU (1966), «Зависимый театр» (1995), Городской (1997), Новый (2006) и др. Филармония (1945, с 1962 года имени К. Шимановского), в её составе - Филармонический оркестр, хор. Хор и оркестр Польского радио (1948). Камерный оркестр и хор «Capella Cracovienis» (1970). Польское музыкальное издательство (1945) - крупнейшее в стране.
Краков - место проведения около 100 регулярных фестивалей, из них около половины имеют международное значение. Международные фестивали: «Музыка в старом Кракове» (1975), «Краковские театральные реминисценции» (с 1975 года, до 2003 года - фестиваль альтернативных театров), еврейской культуры (с 1988 года), уличных театров (с 1988 года), «Летние органные концерты» (с 1991 года), театральный фестиваль «Посвящения» (с 2002 года), ударных инструментов «Источники и вдохновение» (2003), старинной музыки «Misteria Paschalia» (2004). Международный конкурс композиторов имени К. Пендерецкого (с 1997 года). Кинофестиваль (с 1961 года), фестиваль короткометражных и анимационных фильмов «Etiuda & Anima» (с 1994 года) и др.
Краков - второй после Варшавы центр деловой активности страны. В сфере услуг занято 74,7% работающего населения, в т. ч. 47,2% - в сфере рыночных услуг (2007). Крупнейший центр туристического бизнеса страны (ежегодно город посещают свыше 8 миллионов туристов). Крупный центр чёрной металлургии (комбинат Краковского отделения компании «Mittal Steel Poland», бывшая Nova Huta). Предприятия машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности: «Tele- Fonika Kable» (одно из крупнейших в Европе по производству кабелей и проводов), «Armatura Kraków» (системы отопления), завод имени Зеленевского (насосы и компрессоры). Фармацевтическая, швейная, табачная, пищевая (кондитерская фабрика «Wawel») и другие отрасли. Развиваются высокотехнологичные производства. На территории Краковского технологического парка (1998; имеет статус специальной экономической зоны) действуют предприятия ведущих мировых фирм: научно-исследовательский центр компании «Motorola», центры разработки компьютерного программного обеспечения («Google»), телекоммуникационного программного обеспечения («Ericpol»), оказания комплексных информационно-технологических услуг («ACS Polska»); сборка грузовых автомобилей (германская компания MAN), производство комплектующих автомобильных деталей («Valeo Autosystemy», «Delphi Poland»), полиграфической продукции и др. ТЭЦ (1224 МВт).
Близ Кракова - исторические памятники Велички, Освенцима, Кальварии-Зебжидовской (монастырь бернардинцев и часовни XVII века; икона Кальварийской Божией Матери - 1-я половина XVII века), включённые в список Всемирного наследия.