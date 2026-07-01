КРАК-ДЕ-ШЕВАЛЬЕ

КРАК-ДЕ-ШЕВАЛЬЕ - крепость крестоносцев в Сирии в 61 км от города Хомс.

Один из наи­бо­лее цель­ных и хо­ро­шо со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков средневекового фор­ти­фи­ка­ци­он­но­го искусства. Кре­пость рас­по­ло­же­на на хол­ме у пе­ре­крё­ст­ка римских до­рог, свя­зы­ваю­щих круп­ные го­ро­да Ле­ван­та. Пер­вое ук­ре­п­ле­ние на этом мес­те - не­боль­шая кре­пость с курд­ским гар­ни­зо­ном - воз­ник­ло в 1031 году. В 1110 году за­хва­че­но кре­сто­нос­ца­ми, в 1142 году пе­ре­шло во вла­де­ние ор­де­на гос­пи­таль­е­ров, ко­то­рые пол­но­стью его пе­ре­строи­ли, ис­поль­зуя дос­ти­же­ния ев­ропейского, ви­зантийского и араб­ско­го фор­ти­фи­кационного де­ла. Около 1220 года кре­пость при­об­ре­ла современный об­лик.

Сис­те­ма ук­ре­п­ле­ний (об­щая площадь 2,5 га) со­сто­ит из 2 ли­ний, при­чём внеш­няя пол­но­стью опоя­сы­ва­ет внут­рен­нюю; Крак-де-Шевалье - од­на из пер­вых кре­по­стей кон­цен­трического ти­па. Внеш­ние сте­ны ук­ре­п­ле­ны по­лу­круг­лы­ми баш­ня­ми; с восточной сто­ро­ны - во­ро­та, за ко­то­ры­ми на­хо­дит­ся подъ­ём­ный мост и длин­ный свод­ча­тый ко­ри­дор со «шлю­за­ми», от­вер­стия­ми в пе­ре­кры­ти­ях и до­пол­нительными во­ро­та­ми, пре­гра­ж­дав­ши­ми путь вра­гу при про­рыве в кре­пость. Внутренняя ли­ния, от­де­лён­ная от внеш­ней на­сып­ным скло­ном (ши­ри­на 25 м), уси­ле­на по­лу­круг­лы­ми и пря­мо­уголь­ны­ми в пла­не баш­ня­ми. В её цен­тре - внутренний двор, ок­ру­жён­ный об­щественными по­ме­ще­ния­ми: главным за­лом с лод­жи­ей пе­ред ним (около 1220 года), ча­сов­ней (2-я половина XII века; на сте­нах со­хра­ни­лись рос­пи­си), кух­ня­ми. Ниж­ние яру­сы за­ни­ма­ли хра­ни­ли­ща. В баш­нях южной час­ти на­хо­ди­лись жи­лые по­ме­ще­ния. Крак-де-Шевалье счи­та­лась не­при­ступ­ной кре­по­стью: Са­лах ад-Дин от­ка­зал­ся от её оса­ды в 1188 году, мам­люк­ский сул­тан Бей­барс в 1271 году су­мел до­бить­ся её сда­чи толь­ко с по­мо­щью под­дель­но­го при­ка­за о ка­пи­ту­ля­ции гар­ни­зо­на. Мам­лю­ки не­зна­чи­тель­но из­ме­ни­ли об­лик со­ору­же­ния, ук­ре­пив южную сто­ро­ну внеш­них стен и вы­стро­ив в центральной час­ти квад­рат­ную в пла­не баш­ню (1285).

С XIV века Крак-де-Шевалье прак­ти­че­ски по­те­ря­ла стра­те­гическое зна­че­ние, на её тер­ри­то­рии воз­ник­ла не­боль­шая де­рев­ня. В 1927 году французские спе­циа­ли­сты про­ве­ли пер­вую ре­с­тав­ра­цию кре­по­сти. Крак-де-Шевалье вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)