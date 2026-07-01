КРАК-ДЕ-ШЕВАЛЬЕ
КРАК-ДЕ-ШЕВАЛЬЕ - крепость крестоносцев в Сирии в 61 км от города Хомс.
Один из наиболее цельных и хорошо сохранившихся памятников средневекового фортификационного искусства. Крепость расположена на холме у перекрёстка римских дорог, связывающих крупные города Леванта. Первое укрепление на этом месте - небольшая крепость с курдским гарнизоном - возникло в 1031 году. В 1110 году захвачено крестоносцами, в 1142 году перешло во владение ордена госпитальеров, которые полностью его перестроили, используя достижения европейского, византийского и арабского фортификационного дела. Около 1220 года крепость приобрела современный облик.
Система укреплений (общая площадь 2,5 га) состоит из 2 линий, причём внешняя полностью опоясывает внутреннюю; Крак-де-Шевалье - одна из первых крепостей концентрического типа. Внешние стены укреплены полукруглыми башнями; с восточной стороны - ворота, за которыми находится подъёмный мост и длинный сводчатый коридор со «шлюзами», отверстиями в перекрытиях и дополнительными воротами, преграждавшими путь врагу при прорыве в крепость. Внутренняя линия, отделённая от внешней насыпным склоном (ширина 25 м), усилена полукруглыми и прямоугольными в плане башнями. В её центре - внутренний двор, окружённый общественными помещениями: главным залом с лоджией перед ним (около 1220 года), часовней (2-я половина XII века; на стенах сохранились росписи), кухнями. Нижние ярусы занимали хранилища. В башнях южной части находились жилые помещения. Крак-де-Шевалье считалась неприступной крепостью: Салах ад-Дин отказался от её осады в 1188 году, мамлюкский султан Бейбарс в 1271 году сумел добиться её сдачи только с помощью поддельного приказа о капитуляции гарнизона. Мамлюки незначительно изменили облик сооружения, укрепив южную сторону внешних стен и выстроив в центральной части квадратную в плане башню (1285).
С XIV века Крак-де-Шевалье практически потеряла стратегическое значение, на её территории возникла небольшая деревня. В 1927 году французские специалисты провели первую реставрацию крепости. Крак-де-Шевалье включена в список Всемирного наследия.