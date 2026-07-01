КРАИШНИК МОМЧИЛО
КРАИШНИК МОМЧИЛО - югославский и сербо-боснийский государственный и политический деятель.
По образованию экономист. Один из основателей Сербской демократической партии Боснии и Герцеговины (БиГ). После первых многопартийных выборов 20.12.1990 года избран председателем Скупщины (парламента) союзной республики БиГ в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия. С провозглашением бошняками и хорватами суверенитета БиГ Краишник - председатель Народной скупщины Республики Сербской (октябрь 1991 - ноябрь 1995 годов), пожелавшей остаться в составе Югославии. Во время межэтнического конфликта в БиГ в 1992-1995 годах принимал участие во всех переговорах между противоборствующими сторонами, а также в переговорах в Дейтоне (США).
После заключения в ноябре 1995 года Дейтонских соглашений один их трёх членов Президиума БиГ (1996-1998 годы), представлял в нём Республику Сербскую. Арестован в своём доме в пригороде города Сараево 3.4.2000 года французскими миротворцами, входящими в контингент Сил по стабилизации, и передан в распоряжение Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. В ходе судебного процесса, проходившего с 3.2.2004 года по 31.8.2006 года, признан виновным в организации этнических чисток на территории БиГ в 1992-1995 годах. В то же время трибунал не нашёл оснований для обвинения Краишника в геноциде и пособничестве геноциду. Приговорён к 27 годам тюремного заключения. Краишник не признал ни одного пункта обвинения.