КРАИШНИК МОМЧИЛО

КРАИШНИК МОМЧИЛО - югославский и сербо-боснийский государственный и политический деятель.

По об­ра­зо­ва­нию эко­но­мист. Один из ос­но­ва­те­лей Серб­ской де­мо­кра­тической пар­тии Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны (БиГ). По­сле пер­вых мно­го­пар­тий­ных вы­бо­ров 20.12.1990 года из­бран председателем Скуп­щи­ны (пар­ла­мен­та) со­юз­ной рес­пуб­ли­ки БиГ в со­ста­ве Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия. С про­воз­гла­ше­ни­ем бош­ня­ка­ми и хор­ва­та­ми су­ве­ре­ни­те­та БиГ Краишник - председатель Народной скуп­щи­ны Рес­пуб­ли­ки Серб­ской (октябрь 1991 - но­ябрь 1995 годов), по­же­лав­шей ос­тать­ся в со­ста­ве Юго­сла­вии. Во вре­мя ме­жэт­нического кон­флик­та в БиГ в 1992-1995 годах при­ни­мал уча­стие во всех пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду про­ти­во­бор­ст­вую­щи­ми сто­ро­на­ми, а так­же в пе­ре­го­во­рах в Дей­то­не (США).

По­сле за­клю­че­ния в но­ябре 1995 года Дей­тон­ских со­гла­ше­ний один их трёх чле­нов Пре­зи­диу­ма БиГ (1996-1998 годы), пред­став­лял в нём Рес­пуб­ли­ку Серб­скую. Аре­сто­ван в сво­ём до­ме в при­го­ро­де города Са­рае­во 3.4.2000 года французскими ми­ро­твор­ца­ми, вхо­дя­щи­ми в кон­тин­гент Сил по ста­би­ли­за­ции, и пе­ре­дан в рас­по­ря­же­ние Ме­ж­ду­народного три­бу­на­ла по бывшей Юго­сла­вии в Гаа­ге. В хо­де су­деб­но­го про­цес­са, про­хо­див­ше­го с 3.2.2004 года по 31.8.2006 года, при­знан ви­нов­ным в ор­га­ни­за­ции эт­нических чис­ток на тер­ри­то­рии БиГ в 1992-1995 годах. В то же вре­мя три­бу­нал не на­шёл ос­но­ва­ний для об­ви­не­ния Краишника в ге­но­ци­де и по­соб­ни­че­ст­ве ге­но­ци­ду. При­го­во­рён к 27 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Краишник не при­знал ни од­но­го пунк­та об­ви­не­ния.