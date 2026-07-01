КРАГУЕВАЦ

КРАГУЕВАЦ - город в центральной части Сербии.

Административный центр Шу­ма­дий­ско­го округа. Население 145,3 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной кот­ло­ви­не, на реке Ле­пе­ни­ца (ле­вый при­ток реки Ве­ли­ка-Мо­ра­ва, бас­сейн Ду­ная). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожная стан­ция .

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в турецких до­ку­мен­тах 1476 года. Один из цен­тров ан­ти­ту­рец­ких вос­ста­ний XVII-XVIII веков. В 1818-1841 годах сто­ли­ца княжества Сер­бия. В 1868-1880 годах в Крагуеваце за­се­дал пер­вый сербский пар­ла­мент. Со 2-й половины XIX века круп­ный центр во­енной промышленности (в 1851 году по­стро­ен ору­жей­ный за­вод). В 1887 году со­ору­же­на железнодорожная ли­ния Ла­по­во - Кра­гу­е­вац. В пе­ри­од 1-й ми­ро­вой вой­ны временная сто­ли­ца Сер­бии (1914-1915 годы). В апреле 1941 - октябре 1944 годов ок­ку­пи­ро­ван германской ар­ми­ей (21.11.1941 года ок­ку­пан­ты рас­стре­ля­ли 7 тысяч жителей Крагуеваца; Ме­мо­ри­аль­ный парк). В 1999 году под­верг­ся бом­бар­ди­ров­ке во вре­мя аг­рес­сии НАТО про­тив Юго­сла­вии.

В ис­то­рической час­ти го­ро­да, рас­по­ло­жен­ной вдоль реки Ле­пе­ни­ца, на­хо­дят­ся: церковь Со­ше­ст­вия Святого Ду­ха (так называемая Ста­рая цер­ковь, 1818; ко­ло­коль­ня, 1907); городской ка­фед­раль­ный со­бор Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­роди­цы в нео­ви­зан­тий­ском сти­ле (так называемая Но­вая цер­ковь, 1869-1884 годы, архитектор А. Ан­д­рее­вич); церк­ви Святого Ди­мит­рия (1991), Святого Сав­вы (1993), Воз­дви­же­ния Че­ст­но­го Кре­ста Гос­под­ня (1995), Святого Пан­те­лей­мо­на (1996). Сре­ди гражданских со­ору­же­ний - Ами­д­жин дво­рец (1819-1824 годы) из ком­п­лек­са стро­е­ний дво­ра князя Ми­ло­ша Об­ре­но­ви­ча, дом С. Мар­ко­ви­ча (1840), ста­рое зда­ние Скуп­щи­ны (сербского пар­ла­мен­та; 1859, с 1992 года Национальный му­зей), дво­рец князя Ми­хаи­ла Об­ре­но­ви­ча (1860), гим­на­зия (1885-1887 годы), зда­ния ли­тей­но­го (1851; ны­не Му­зей ме­тал­лур­гии) и куз­неч­но­го (1880-е годы) це­хов ору­жей­но­го за­во­да, мэ­рии и су­да (1903-1907 годы), дом «Мос­ква» (1911), зда­ния уп­рав­ле­ния за­во­да (1926), Национального бан­ка (1939-1940 годы).

Университет (1976). Национальная библиотека (1866). Му­зеи: На­цио­наль­ный (1818), ме­мо­ри­аль­ный «Кра­гуе­вац­кий ок­тябрь» (от­крыт в 1976 году) и др. Ху­дожественная га­ле­рея (сербская жи­во­пись XIX-XX веков), Га­ле­рея современного искусства. Те­атр имени Й. Вуй­и­ча (1835). Океа­на­ри­ум.

Круп­ный центр транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния (основные пред­при­ятия вос­ста­нов­ле­ны по­сле раз­ру­ше­ния в 1999 году). Ав­то­мо­биль­ный за­вод «Zastava Automobile» (бывшая «Црве­на За­ста­ва»; соз­дан в 1953 году в це­хах бывшего ору­жей­но­го за­во­да; дей­ст­ву­ет в со­труд­ни­че­ст­ве с итальянским кон­цер­ном FIAT; про­изводство лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей 18,6 тысяч в 2007 году). Груп­па ком­па­ний «Za­stava Holding» вы­пус­ка­ет так­же гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли и мик­ро­ав­то­бу­сы (7 тысяч в 2007 году), ко­ва­ные за­го­тов­ки, стрелковое ору­жие и др. Про­изводство ав­то­мо­биль­ных ком­плек­тую­щих де­та­лей, уз­лов и аг­ре­га­тов (за­вод «TPV Šuma­dija»), ра­дио­ап­па­ра­ту­ры, сельскохозяйственной тех­ни­ки, гор­но­го обо­ру­до­вания. Пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей, хи­ми­ческой, лёг­кой (тек­стиль­ная и ко­же­вен­ная), пи­ще­вой (му­ко­моль­ная и мо­лоч­ная), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, по­ли­гра­фической промышленности; про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов.

Близ Крагуеваца - монастыри Пет­ко­ви­ца (церковь Святой Па­ра­ске­вы - XIII век, фре­ски конца XIII и 2-й половины XIV века), Бла­го­ве­ш­те­нье (Бла­го­ве­щен­ская церковь - XIV-XV века, рос­пи­си конца XIV и XVII веков), церковь Святого Ни­ко­лая в селе Ра­ма­ча (фрес­ки около 1395 года).

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