КРАГУЕВАЦ
КРАГУЕВАЦ - город в центральной части Сербии.
Административный центр Шумадийского округа. Население 145,3 тысяч человек (2009). Расположен в межгорной котловине, на реке Лепеница (левый приток реки Велика-Морава, бассейн Дуная). Узел автомобильных дорог, железнодорожная станция.
Впервые упоминается в турецких документах 1476 года. Один из центров антитурецких восстаний XVII-XVIII веков. В 1818-1841 годах столица княжества Сербия. В 1868-1880 годах в Крагуеваце заседал первый сербский парламент. Со 2-й половины XIX века крупный центр военной промышленности (в 1851 году построен оружейный завод). В 1887 году сооружена железнодорожная линия Лапово - Крагуевац. В период 1-й мировой войны временная столица Сербии (1914-1915 годы). В апреле 1941 - октябре 1944 годов оккупирован германской армией (21.11.1941 года оккупанты расстреляли 7 тысяч жителей Крагуеваца; Мемориальный парк). В 1999 году подвергся бомбардировке во время агрессии НАТО против Югославии.
В исторической части города, расположенной вдоль реки Лепеница, находятся: церковь Сошествия Святого Духа (так называемая Старая церковь, 1818; колокольня, 1907); городской кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в неовизантийском стиле (так называемая Новая церковь, 1869-1884 годы, архитектор А. Андреевич); церкви Святого Димитрия (1991), Святого Саввы (1993), Воздвижения Честного Креста Господня (1995), Святого Пантелеймона (1996). Среди гражданских сооружений - Амиджин дворец (1819-1824 годы) из комплекса строений двора князя Милоша Обреновича, дом С. Марковича (1840), старое здание Скупщины (сербского парламента; 1859, с 1992 года Национальный музей), дворец князя Михаила Обреновича (1860), гимназия (1885-1887 годы), здания литейного (1851; ныне Музей металлургии) и кузнечного (1880-е годы) цехов оружейного завода, мэрии и суда (1903-1907 годы), дом «Москва» (1911), здания управления завода (1926), Национального банка (1939-1940 годы).
Университет (1976). Национальная библиотека (1866). Музеи: Национальный (1818), мемориальный «Крагуевацкий октябрь» (открыт в 1976 году) и др. Художественная галерея (сербская живопись XIX-XX веков), Галерея современного искусства. Театр имени Й. Вуйича (1835). Океанариум.
Крупный центр транспортного машиностроения (основные предприятия восстановлены после разрушения в 1999 году). Автомобильный завод «Zastava Automobile» (бывшая «Црвена Застава»; создан в 1953 году в цехах бывшего оружейного завода; действует в сотрудничестве с итальянским концерном FIAT; производство легковых автомобилей 18,6 тысяч в 2007 году). Группа компаний «Zastava Holding» выпускает также грузовые автомобили и микроавтобусы (7 тысяч в 2007 году), кованые заготовки, стрелковое оружие и др. Производство автомобильных комплектующих деталей, узлов и агрегатов (завод «TPV Šumadija»), радиоаппаратуры, сельскохозяйственной техники, горного оборудования. Предприятия металлообрабатывающей, химической, лёгкой (текстильная и кожевенная), пищевой (мукомольная и молочная), деревообрабатывающей, полиграфической промышленности; производство строительных материалов.
Близ Крагуеваца - монастыри Петковица (церковь Святой Параскевы - XIII век, фрески конца XIII и 2-й половины XIV века), Благовештенье (Благовещенская церковь - XIV-XV века, росписи конца XIV и XVII веков), церковь Святого Николая в селе Рамача (фрески около 1395 года).