КРАГ ЕНС ОТТО
КРАГ ЕНС ОТТО - датский государственный и политический деятель, дипломат.
Окончил Копенгагенский университет, по образованию экономист, в 1940 году получил учёную степень по политической экономии. В 1930 году вступил в Союз социал-демократической молодёжи Дании. В 1944-1945 годах руководил социал-демократической комиссией по послевоенной экономике. Автор выдвинутой Социал-демократической партией Дании (СДПД) программы послевоенного развития страны - «Дания будущего». В 1947-1974 годах депутат фолькетинга от СДПД. В 1947-1950 годах министр торговли, промышленности и судоходства. Активно способствовал вступлению Дании в НАТО.
В 1950-1952 годах советник по экономическим вопросам посольства Дании в США. В 1953-1957 годах министр труда и министр экономики. В 1958-1962 годах министр иностранных дел. В 1962-1974 годах председатель СДПД. В 1962-1968 годах и в 1971-1972 годах премьер-министр (одновременно в 1966-1967 годах министр иностранных дел). В 1972 году активно выступал за присоединение Дании к Общему рынку, после референдума 2.10.1972 года, на котором датчане проголосовали за вступление страны в ЕЭС, ушёл в отставку, посчитав свою задачу выполненной. Преподавал политологию в университете города Орхус. В 1974-1976 годах руководил делегацией Комиссии Европейских сообществ в США.
Сочинения:
Fremtidens Danmark. Kbh., 1945;
Ung mand fra trediverne. Kbh., 1969;
Kamp og fornyelse: Socialdemokratiets indsats i dansk politik 1955-1971. Kbh., 1971 (med K.B. Andersen).