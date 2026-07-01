КРАГ ЕНС ОТТО

КРАГ ЕНС ОТТО - датский государственный и политический деятель, дипломат .

Окон­чил Ко­пен­га­ген­ский университет, по об­ра­зо­ва­нию эко­но­мист, в 1940 году по­лу­чил учё­ную сте­пень по по­ли­тической эко­но­мии. В 1930 году всту­пил в Со­юз со­ци­ал-де­мо­кра­тической мо­ло­дё­жи Да­нии. В 1944-1945 годах ру­ко­во­дил со­ци­ал-де­мо­кра­тической ко­мис­си­ей по по­сле­во­ен­ной эко­но­ми­ке. Ав­тор вы­дви­ну­той Со­ци­ал- де­мо­кра­ти­че­ской пар­ти­ей Да­нии (СДПД) про­грам­мы по­сле­во­ен­но­го раз­ви­тия стра­ны - «Да­ния бу­ду­ще­го». В 1947-1974 годах депутат фоль­ке­тин­га от СДПД. В 1947-1950 годах министр тор­гов­ли, промышленности и су­до­ход­ст­ва. Ак­тив­но спо­соб­ст­во­вал всту­п­ле­нию Да­нии в НАТО.

В 1950-1952 годах со­вет­ник по эко­но­мическим во­про­сам по­соль­ст­ва Да­нии в США. В 1953-1957 годах министр тру­да и министр эко­но­ми­ки. В 1958-1962 годах министр иностранных дел. В 1962-1974 годах председатель СДПД. В 1962-1968 годах и в 1971-1972 годах пре­мьер-ми­нистр (од­но­вре­мен­но в 1966-1967 годах министр иностранных дел). В 1972 году ак­тив­но вы­сту­пал за при­сое­ди­не­ние Да­нии к Об­ще­му рын­ку, по­сле ре­фе­рен­ду­ма 2.10.1972 года, на ко­то­ром дат­ча­не про­го­ло­со­ва­ли за всту­п­ле­ние стра­ны в ЕЭС, ушёл в от­став­ку, по­счи­тав свою за­да­чу вы­пол­нен­ной. Пре­по­да­вал по­ли­то­ло­гию в университете города Ор­хус. В 1974-1976 годах ру­ко­во­дил де­ле­га­ци­ей Ко­мис­сии Ев­ропейских со­об­ществ в США.

Сочинения:

Fremtidens Danmark. Kbh., 1945;

Ung mand fra trediverne. Kbh., 1969;

Kamp og for­nyelse: Socialdemokratiets indsats i dansk po­li­tik 1955-1971. Kbh., 1971 (med K.B. An­der­sen).