КРАФТ АДАМ

КРАФТ АДАМ - немецкий скульптор .

Учил­ся пред­по­ло­жи­тель­но на строи­тель­ст­ве хо­ра церкви Святого Лав­рен­тия в Нюрн­бер­ге (конец 1470-х годов); по­се­тил Ульм, Страс­бург и Майнц, ра­бо­тал там в стро­ительных ар­те­лях. По воз­вра­ще­нии в Нюрн­берг стал мас­те­ром; здесь про­хо­ди­ла его даль­ней­шая дея­тель­ность. Крафт ра­бо­тал толь­ко в кам­не. Пер­вое его до­ку­мен­таль­но за­сви­де­тель­ст­во­ван­ное про­из­ве­де­ние - эпи­та­фия семь­ям Шрей­ер и Лан­дау­эр (1490-1492 годы) у внеш­ней восточной сте­ны церкви Святого Зе­баль­да. Боль­шая (2,5×6 м), как бы 3-створ­ча­тая сте­на по­кры­та рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми Стра­стей Хри­сто­вых: идея за­им­ст­во­ва­на из ал­тар­ных ком­по­зи­ций, но су­ще­ст­вен­но пе­ре­ос­мыс­ле­на за счёт раз­но­мас­штаб­но­сти фи­гур, мно­го­пла­но­во­сти рель­е­фа, пе­ре­даю­ще­го не­пре­рыв­ность по­то­ка со­бы­тий.

Од­но из главных про­из­ве­де­ний Крафта - та­бернакль в церкви Святого Лав­рен­тия (1493-1496 годы): ажур­ная баш­ня (высота около 20 м), мно­го­численные яру­сы ко­то­рой, ук­ра­шен­ные скульп­ту­рой на те­му Стра­стей Хри­сто­вых , су­жа­ют­ся по ме­ре воз­рас­та­ния и до­сти­га­ют сво­дов хра­ма, за­вер­ша­ясь изящ­но изо­гну­тым фиа­лом. В ос­но­ва­нии баш­ни Крафт по­мес­тил порт­рет­ные ко­ле­но­пре­кло­нён­ные ста­туи (се­бя и двух сво­их по­мощ­ни­ков), на их пле­чах по­коит­ся всё гран­ди­оз­ное со­ору­же­ние. Ав­топорт­рет Крафта, ис­пол­нен­ный дос­то­ин­ст­ва и са­мо­ува­же­ния, сви­де­тель­ст­ву­ет о за­ро­ж­де­нии ре­нес­санс­ных черт в твор­чест­ве мас­те­ра. В 1497 году Крафт соз­дал так­же рель­еф для зда­ния Городских ве­сов (ны­не в Германском национальном му­зее, Нюрн­берг). Сим­мет­рич­ность ком­по­зи­ции при­да­ёт жан­ро­вой сце­не (взве­ши­ва­ние тю­ка с то­ва­ром) сим­во­лический ха­рак­тер.

В сво­ём позд­нем про­из­ве­де­нии - се­ми отдельных рель­е­фах на пли­тах, вос­про­из­во­дя­щих эта­пы Кре­ст­но­го пу­ти Хри­ста (1505-1508 годы, ус­та­нов­ле­ны вбли­зи нюрн­берг­ско­го клад­би­ща и на его тер­ри­то­рии), мас­тер со­сре­до­то­чил вни­ма­ние на ин­диви­ду­аль­ных об­раз­ных ха­рак­те­ри­сти­ках, тон­ких от­тен­ках эмо­ций и пе­ре­жи­ва­ний. Не­смот­ря на скорб­ный ха­рак­тер об­щей те­мы, до­ми­ни­ру­ет ощу­ще­ние свет­лой пе­ча­ли и гар­мо­нии. Твор­че­ст­во Крафта де­мон­ст­ри­ру­ет про­цесс пе­ре­хо­да от позд­ней го­ти­ки к гу­ма­ни­стическим идеа­лам Воз­ро­ж­де­ния.

Иллюстрации:

А. Крафт. Ав­то­порт­рет. Де­таль та­бер­нак­ля в це­рк­ви Свя­то­го Лав­рен­тияв Нюрн­бер­ге. Ка­мень. 1493-1496 годы. Архив БРЭ.