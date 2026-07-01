КРАФТ АДАМ
КРАФТ АДАМ - немецкий скульптор.
Учился предположительно на строительстве хора церкви Святого Лаврентия в Нюрнберге (конец 1470-х годов); посетил Ульм, Страсбург и Майнц, работал там в строительных артелях. По возвращении в Нюрнберг стал мастером; здесь проходила его дальнейшая деятельность. Крафт работал только в камне. Первое его документально засвидетельствованное произведение - эпитафия семьям Шрейер и Ландауэр (1490-1492 годы) у внешней восточной стены церкви Святого Зебальда. Большая (2,5×6 м), как бы 3-створчатая стена покрыта рельефными изображениями Страстей Христовых: идея заимствована из алтарных композиций, но существенно переосмыслена за счёт разномасштабности фигур, многоплановости рельефа, передающего непрерывность потока событий.
Одно из главных произведений Крафта - табернакль в церкви Святого Лаврентия (1493-1496 годы): ажурная башня (высота около 20 м), многочисленные ярусы которой, украшенные скульптурой на тему Страстей Христовых, сужаются по мере возрастания и достигают сводов храма, завершаясь изящно изогнутым фиалом. В основании башни Крафт поместил портретные коленопреклонённые статуи (себя и двух своих помощников), на их плечах покоится всё грандиозное сооружение. Автопортрет Крафта, исполненный достоинства и самоуважения, свидетельствует о зарождении ренессансных черт в творчестве мастера. В 1497 году Крафт создал также рельеф для здания Городских весов (ныне в Германском национальном музее, Нюрнберг). Симметричность композиции придаёт жанровой сцене (взвешивание тюка с товаром) символический характер.
В своём позднем произведении - семи отдельных рельефах на плитах, воспроизводящих этапы Крестного пути Христа (1505-1508 годы, установлены вблизи нюрнбергского кладбища и на его территории), мастер сосредоточил внимание на индивидуальных образных характеристиках, тонких оттенках эмоций и переживаний. Несмотря на скорбный характер общей темы, доминирует ощущение светлой печали и гармонии. Творчество Крафта демонстрирует процесс перехода от поздней готики к гуманистическим идеалам Возрождения.
Иллюстрации:
А. Крафт. Автопортрет. Деталь табернакля в церкви Святого Лаврентияв Нюрнберге. Камень. 1493-1496 годы. Архив БРЭ.