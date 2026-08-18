КРАЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРАЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский издатель, журналист, предприниматель, общественный деятель.
Дворянин. Внук московского обер-полицмейстера Н.П. Архарова, воспитывался в его доме; записан сыном отставного майора А.И. Краевского. Окончил философский факультет Московского университета (1828), затем на государственной службе, в 1831-1838 годах в Министерстве народного просвещения, помощник редактора (1835-1837 годы), редактор (1837) «ЖурналаМинистерства народного просвещения», где вёл раздел «Обозрение газет и журналов». Одновременно преподавал историю в Павловском кадетском корпусе (1832-1848 годы) и Пажеском корпусе (1834). В 1835-1838 годах состоял членом Археографической комиссии в Санкт-Петербурге, редактор 4-го тома «Актов, собранных в библиотеках и архивах…» (1836). Технический редактор журнала «Современник» (1836-1837 годы), после гибели А.С. Пушкина соиздатель журнала (1837-1846 годы). Редактор газеты «Литературные прибавления к "Русскому инвалиду"» А.Ф. Воейкова (1837-1839 годы), привлёк к сотрудничеству П.А. Вяземского, В.И. Даля, И.И. Лажечникова, Ф.А. Кони, И.И. Панаева.
После смерти Воейкова в 1839 году стал собственником «Литературных прибавлений», реорганизовал их в «Литературную газету» (редактор в 1840 и в 1844-1848 годах). В 1838 году выкупил у П.П. Свиньина журнал «Отечественные записки» (начал выходить в 1839 году), способствовал его превращению в ведущее российское литературно-художественное издание, привлёк в число сотрудников В.Г. Белинского, Т.Н. Грановского, А.В. Кольцова, М.Ю. Лермонтова, В.Ф. Одоевского, публиковал сочинения А.И. Герцена, Н.И. Тургенева, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Соредактор газет «Русский инвалид» (1843-1852 годы) и «Санкт- Петербургские ведомости» (1852-1862 годы). Издатель-редактор газеты «Голос» (1863-1883 годы; с 1871 года фактический редактор - В.А. Бильбасов), ставшей одним из наиболее популярных общественно-политических изданий. Примыкал к демократическим кругам. Умелый организатор, Краевский превратил журналистику в вид предпринимательской деятельности, из-за чего приобрёл в литературных кругах репутацию дельца и эксплуататора публицистов и писателей, в частности Белинского.
Один из организаторов Литературного фонда (1859), а также Общества взаимного вспоможения русских артистов (1876; в 1882-1883 годах его фактический председатель). В 1883 году с М.Г. Савиной, Н.Ф. Сазоновым и В.Н. Давыдовым учредил и возглавил Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям (с 1894 года Русское театральное общество).
Один из учредителей Российского (1866; ныне ИТАР-ТАСС) и Международного (учреждено в 1871 году, открыто в 1872 году) телеграфных агентств. Гласный Санкт-Петербургской городской думы и председатель Санкт-Петербургской городской училищной комиссии (1879-1889 годы), активно содействовал развитию начального образования, по его инициативе в городе открыто свыше 200 начальных школ и несколько городских училищ. Член правления Царскосельской железной дороги. Своё состояние завещал на увеличение числа школ и улучшение благосостояния учителей, а свою библиотеку - Санкт-Петербургскому и Московскому университетам и городским училищам Санкт-Петербурга.
Сочинения:
Царь Борис Федорович Годунов. СПб., 1836