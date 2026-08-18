КРАЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КРАЕВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский издатель, журналист, предприниматель , общественный деятель.

Дво­ря­нин. Внук московского обер- по­лиц­мей­сте­ра Н.П. Ар­ха­ро­ва, вос­пи­ты­вал­ся в его до­ме; за­пи­сан сы­ном от­став­но­го май­о­ра А.И. Кра­ев­ско­го. Окон­чил фи­ло­соф­ский факультет Московского университета (1828), за­тем на государственной служ­бе, в 1831-1838 годах в Министерстве народного про­све­ще­ния, по­мощ­ник ре­дак­то­ра (1835-1837 годы), ре­дак­тор (1837) «Жур­на­лаМи­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния», где вёл раз­дел «Обо­зре­ние га­зет и жур­на­лов». Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал ис­то­рию в Пав­лов­ском ка­дет­ском кор­пу­се (1832-1848 годы) и Па­же­ском кор­пу­се (1834). В 1835-1838 годах состоял членом Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ре­дак­тор 4-го то­ма «Ак­тов, со­б­ран­ных в биб­лио­те­ках и ар­хи­вах…» (1836). Тех­нический ре­дак­тор журнала «Со­вре­мен­ник» (1836-1837 годы), по­сле ги­бе­ли А.С. Пуш­ки­на со­из­да­тель жур­на­ла (1837-1846 годы). Ре­дак­тор газеты «Ли­те­ра­тур­ные при­бав­ле­ния к "Рус­ско­му ин­ва­ли­ду"» А.Ф. Во­ей­ко­ва (1837-1839 годы), при­влёк к со­труд­ни­че­ст­ву П.А. Вя­зем­ско­го, В.И. Да­ля, И.И. Ла­жеч­ни­ко­ва, Ф.А. Ко­ни, И.И. Па­нае­ва.

По­сле смер­ти Во­ей­ко­ва в 1839 году стал соб­ст­вен­ни­ком «Ли­те­ра­тур­ных при­бав­ле­ний», ре­ор­га­ни­зо­вал их в «Ли­те­ра­тур­ную га­зе­ту» (ре­дак­тор в 1840 и в 1844-1848 годах). В 1838 году вы­ку­пил у П.П. Свинь­и­на журнал «Оте­че­ст­вен­ные за­пис­ки» (на­ча­л вы­хо­дить в 1839 году), спо­соб­ст­во­вал его пре­вра­ще­нию в ве­ду­щее российское литературно-ху­дожественное из­да­ние, при­влёк в чис­ло со­труд­ни­ков В.Г. Бе­лин­ско­го, Т.Н. Гра­нов­ско­го, А.В. Коль­цова, М.Ю. Лер­мон­то­ва , В.Ф. Одо­ев­ско­го, пуб­ли­ко­вал сочинения А.И. Гер­це­на, Н.И. Тур­ге­не­ва, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, И.А. Гон­ча­ро­ва, Н.А. Не­кра­со­ва, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на. Со­ре­дак­тор га­зет «Рус­ский ин­ва­лид» (1843-1852 годы) и «Санкт- Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти» (1852-1862 годы). Из­да­тель-ре­дак­тор газеты «Го­лос» (1863-1883 годы; с 1871 года фак­тический ре­дак­тор - В.А. Биль­ба­сов), став­шей од­ним из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных об­щественно-по­ли­тических из­да­ний. При­мы­кал к де­мо­кра­тическим кру­гам. Уме­лый ор­га­ни­за­тор, Краевский пре­вра­тил жур­на­ли­сти­ку в вид пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти, из-за че­го при­об­рёл в литературных кру­гах ре­пу­та­цию дель­ца и экс­плуа­та­то­ра пуб­ли­ци­стов и пи­са­те­лей, в ча­ст­но­сти Бе­лин­ско­го.

Один из ор­га­ни­за­то­ров Ли­те­ра­тур­но­го фон­да (1859), а так­же Общества вза­им­но­го вспо­мо­же­ния русских ар­ти­стов (1876; в 1882-1883 годах его фак­тический председатель). В 1883 году с М.Г. Са­ви­ной, Н.Ф. Са­зо­но­вым и В.Н. Да­вы­до­вым уч­ре­дил и воз­гла­вил Общество для по­со­бия ну­ж­даю­щим­ся сце­ническим дея­те­лям (с 1894 года Русское те­ат­раль­ное общество).

Один из уч­ре­ди­те­лей Рос­сий­ско­го (1866; ны­не ИТАР-ТАСС ) и Ме­ж­ду­на­род­но­го (учреждено в 1871 году, открыто в 1872 году) те­ле­граф­ных агентств. Глас­ный Санкт-Пе­тербургской городской ду­мы и председатель Санкт-Пе­тербургской городской учи­лищ­ной ко­мис­сии (1879-1889 годы), ак­тив­но со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния, по его ини­циа­ти­ве в го­ро­де от­кры­то свыше 200 на­чаль­ных школ и несколько городских учи­лищ. Член прав­ле­ния Цар­ско­сель­ской железной дороги. Своё со­стоя­ние за­ве­щал на уве­ли­че­ние чис­ла школ и улуч­ше­ние бла­го­сос­тоя­ния учи­те­лей, а свою биб­лио­те­ку - Санкт-Пе­тербургскому и Московскому университетам и городским учи­ли­щам Санкт-Пе­тер­бур­га.

Сочинения:

Царь Бо­рис Фе­до­ро­вич Го­ду­нов. СПб., 1836