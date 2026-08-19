«КРАЕВЕДОВ ДЕЛО»
«КРАЕВЕДОВ ДЕЛО» - в 1930-1931 годах в СССР политический процесс, имевший цель подчинить краеведение господствовавшей большевистской идеологии.
«Краеведов дело» последовало за «академическим делом» (1929-1931 годы) и было с ним связано. Касалось разветвлённой структуры краеведческих обществ Центральночернозёмной области (ЦЧО) с центром в Воронеже. Председатель Воронежского городского бюро краеведения и ответственный секретарь Воронежского областного бюро краеведения С.Н. Введенский (1867-1940 годы) был хорошо знаком с академиком С.Ф. Платоновым, которому вместе с другими учёными (в т. ч. умершим академиком М.М. Богословским) предъявили по «академическому делу» обвинение в создании мнимого «Всенародного союза борьбы за восстановление свободной России». В качестве «филиалов» этой мифической «организации» были представлены группы краеведов из Воронежа, Ельца, Задонска, Курска, Липецка, Орла, Острогожска, Старого Оскола и Тамбова. По версии следствия, в случае начала интервенции против СССР эти группы на местах должны были «взять власть во избежание анархии».
В указанных городах в ноябре 1930 - феврале 1931 годов прошли массовые аресты краеведов, а также научных работников, преподавателей и др. (общее число привлечённых по «Краеведов делу» достигло почти 100 человек). К подследственным применялись меры физического и психологического воздействия. В таких условиях многие дали те показания, которые диктовались следователями, но несколько обвиняемых сумели выстоять и не оклеветать ни в чём не повинных людей, среди них - Ф.Ф. Руднев из Орла, Н.И. Пузанова, М.А. Рязанцев из Курска, П.Н. Черменский из Тамбова, а также воронежский профессор М.Н. Крашенинников. Решающим основанием для арестов и обвинения послужили «признательные» показания Введенского в январе 1931 года, названного «главой воронежского центра». Обвинение было направлено главным образом против Платонова, которому вменялось в вину превращение Воронежского краеведческого общества в одно из отделений «контрреволюционного союза». Введенский дал также показания против других учёных (преимущественно историков): А.И. Андреева, Н.П. Анциферова, С.К. Богоявленского, И.М. Гревса, С.И. Тхоржевского, А.Е. Ферсмана.
Следствие по делу краеведов ЦЧО закончилось 5.5.1931 года. В обвинении значилось, что в городах ЦЧО, особенно в Воронеже, «под прикрытием научной работы» в краеведческих организациях «проводилась антисоветская работа» в целях «уничтожения советского строя и замены его буржуазно-демократической республикой». Коллегия ОГПУ в Москве заочно, без вызова обвиняемых, 5.6.1931 года вынесла приговор. Пятерых (В.А. Бекенёва, Г.В. Ерёменко, А.П. Назарова, В.В. Петикова, Ф.И. Поликарпова) приговорили к расстрелу (расстреляны 2.8.1931 года), большинство - к заключению в лагере особого назначения сроком от 3 до 10 лет (по 5 лет получили воронежские краеведы С.Н. Введенский, А.М. Путинцев, Т.М. Олейников, В.В. Литвинов, руководитель курских краеведов Г.И. Булгаков), нескольких - к высылке в Северный край, Западную Сибирь, Казахстан. Единственный обвиняемый - воронежский краевед В.А. Преображенский освобождён из-под стражи. В июле 1978 года Воронежский областной суд отменил вынесенный по «Краеведов делу» приговор «за отсутствием события преступления».
«Краеведов дело» стало началом ликвидации в СССР профессионального краеведения, завершившейся принятием постановления СНК РСФСР «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах» (1937) и последовавшего за ним указания Наркомпроса РСФСР «О подготовке и организации краеведческой работы» (1938), которым ликвидировались все общественные краеведческие организации на местах как «крайне засорённые врагами народа». Краеведческая деятельность на долгие годы была перенесена в школьные кружки и краеведческие музеи, подчинена главным образом агитационно-пропагандистским целям.