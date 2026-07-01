КРАЕВЕДЕНИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ - изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо территории или объекта.
От крупного региона до отдельного города, села, предприятия, усадьбы, улицы, дома главным образом силами местного населения. Краеведение опирается на междисциплинарные связи и учитывает не только теоретические научные положения, но и первичные наблюдения, житейскую практику; предполагает освоение местного исторического опыта и определение новых тенденций развития исходя из местных условий и традиций. Краеведение - комплексное знание, объединяющее элементы ряда научных дисциплин, согласно которым выделяются разделы (отрасли) Краеведения - историческое, литературное, географическое Краеведение и др. Как учебная дисциплина Краеведение включается в школьные программы, преподаётся в вузах.
Краеведение в XVIII - середине XIX веков. Как научное знание Краеведение начало формироваться в России с XVIII века. (сам термин «Краеведение» вошёл в употребление лишь в начале XX века). Важную роль в становлении Краеведения сыграла деятельность В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, М.В. Ломоносова (разработанная им в 1760 году анкета для «сочинения нового исправленного Российского атласа» - первая программа краеведческого изучения России) и др. Первым членом-корреспондентом Петербургской АН в 1759 году избран за свои краеведческие труды П.И. Рычков. В 1759 году создано первое краеведческое общество - Архангельское общество для исторических исследований. Целый ряд материалов краеведческой направленности был опубликован в трудах возникшего в 1765 году Вольного экономического общества. Сенатским указом от 1(12).11.1777 года предписывалось подготовить топографические описания всех губерний России (проведены в 1784-1786 годах; составлялись по единой программе, в которой, кроме характеристики природных условий и экономики, предусматривалось изложение вопросов местной истории). В 1782 году в Иркутске возник первый местный музей - Музей естественных произведений. С конца XVIII века появлялись десятки сочинений по истории отд. краёв, городов, монастырей, издавались описания путешествий, статистические труды. В 1800 году с изданием труда Евгения (Болховитинова) «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии» «местнография» утвердилась как самостоятельная отрасль исторического знания.
В 1-й половине XIX века значительную роль в привлечении интереса к местной истории и источникам её познания сыграли труды Н.М. Карамзина «История государства Российского» (особенно примечания к ней; 1816-1829 годы) и «Записка о московских достопамятностях» (1818), которую можно признать образцом путеводителя. Важную роль в развитии Краеведения сыграла деятельность губернских статистических комитетов. В приложениях к выходившим в подавляющем большинстве губерний «Губернским ведомостям» публиковались материалы по истории края и информация об исторических памятниках. Распространению «краеведных» знаний способствовала и РПЦ, прежде всего изданием историко-статистических описаний епархий, opганизацией комиссий, изучавших памятники церковной старины (со 2-й половины XIX века - введением обычая составления церковно-приходских летописей). Продолжали возникать местные музеи, в т. ч. музей при Управлении Колывано-Воскресенских заводов (Барнаул, 1823), Астраханский губернский Музеум (1837) и др. Со 2-й четверти XIX века в краеведческих исследованиях стали принимать активное участие политические ссыльные. С усилением интереса к изучению народного быта организовывались этнографические экспедиции, а также система анкетирования разного рода. При активном участии созданного в 1845 году Русского географического общества (РГО) издавались различные сборники материалов по краеведению.
Краеведение во 2-й половине XIX - начале XX веков. С 1860-х годов инициатива краеведческой работы перешла к местной общественности; в неё вовлекалась интеллигенция, она поддерживалась местными благотворителями (из дворян, а затем и из купечества). При этом важную роль в развитии Краеведения играли крупные научные общества, в частности Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (1863), много способствовавшее организации провинциальных музеев. В изучении археологических и архитектурных памятников велико значение Московского археологического общества (1864), организовывавшего в «исторических городах» России в 1869-1911 годах археологические съезды. В 1884 году учреждены первые губернские учёные архивные комиссии, издававшие свои труды и много сделавшие для организации местных музеев, архивов, для составления словарей уроженцев и деятелей своего края. Тематика местных изданий (обычно малотиражных) многообразна; возникали и серийные издания (в т. ч. публикации документов). Развитию Краеведения на местах способствовали сводные труды под редакцией П.П. Семёнова-Тян-Шанского и др. с подробным описанием отдельных регионов страны.
Увеличилось число краеведческих обществ, в основном находившихся в губернских городах (Общество изучения Амурского края, Владивосток, 1884; Общество любителей изучения Кубанской области, Екатеринодар, 1897; Вологодское общество изучения Северного края, 1909; Костромское научное общество по изучению местного края, 1912; Общество изучения Олонецкой губернии, Петрозаводск, 1913, и др.), их деятельность носила комплексный естественно-исторический характер. Общества регулярно выпускали труды, записки, отчёты, известия. Значительный вклад в развитие Краеведения внесли областные съезды исследователей истории и древностей (1901-1911 годы). Более регулярными стали взаимосвязи местных краеведческих. объединений между собой и с научными обществами и учёными Санкт-Петербурга и Москвы. К 1917 году в России существовало около 300 обществ краеведческого характера (включая близкие по задачам учёные архивные комиссии, церковно-археологические комитеты, другие провинциальные научные общества).
По инициативе и при деятельном участии краеведов в провинции сформировалась сеть местных музеев. Они создавались при губернских статистических комитетах (Уфимский губернский музей, 1864; Олонецкий естественно-промышленный и историко-этнографический музей, Петрозаводск, 1871, и др.), при губернских учёных архивных комиссиях (Тамбовский губернский музей, 1879; Курский историко-археологический и кустарный музей, 1903), при научных и научно-просветительных обществах (при Обществе исследователей Астраханского края, 1888; при Обществе изучения Смоленской губернии, 1908, и др.), местных отделениях РГО (Омск, 1877; Троицкосавск, 1890, и др.), при органах городского самоуправления (Череповец, 1870; Минусинск, 1877, и др.), земствах, палатах государственного имущества, народных домах, училищах, школах и т. п. В 1887 году на 7-м археологическом съезде в Ярославле был принят проект «Положения» для губернских и областных музеев, определявший их статус и цели, задачи как «учёных центров для окружающей местности». Структура местных музеев, сложившаяся к началу XX века, отражала содержание коллекций, распределявшихся по отделам: естественно-исторический, исторической (с подотделами археологии, церковных древностей, памятников быта), этнографический, нумизматический, художественный, художественно-промышленный. С начала XX века в музеях организовывались экскурсии, консультации, воскресные чтения, публичные лекции. Число местных музеев к 1917 году составляло, по разным источникам, от 65 до 94.
Предпринимались попытки включить краеведческие знания в программы школьного образования (в методических трудах педагогов, в частности Д.Д. Семёнова, с середины XIX века для учебных курсов по ознакомлению с «малой родиной» употреблялись термины «отчизноведение», «родиноведение»).
Краеведение в 1920-1930-е годы. 1920-е годы стали «золотым десятилетием» Краеведения, когда оно воспринималось и как сфера научной и научно-просветительной деятельности, и как широкое общественное движение. В 1921-1930 годах один раз в три года проводились всероссийские (с 1924 года всесоюзные) краеведческие конференции, посвящённые проблемам краеведческого движения и результатам краеведческих исследований (наряду с ними систематически созывались краевые, губернские, областные, уездные и волостные; всего к середине 1927 года состоялось свыше 100 научных краеведческих конференций). На 1-й краеведческой конференции (1921), созванной Академическим центром Наркомпроса, первоочередными задачами Краеведения были признаны охрана и собирание разнообразных памятников, раскрывающих специфику регионов. Был создан координационный и научный центр - Центральное бюро краеведения (ЦБК), принято решение о выпуске специализированного периодического издания (в 1923-1929 годах выходил журнал «Краеведение», ответственный редактор академик С.Ф. Ольденбург, с 1926 года совместно с Н.Я. Марром; в 1925-1929 годах также журнал «Известия Центрального бюро краеведения»). На 1-й и 2-й (1924) краеведческих конференциях работали музейные секции, обсуждавшие проблемы краеведческих музеев: их структуру, обусловленную комплексным характером Краеведения, цели и задачи, определявшиеся как накопление, изучение и популяризация краеведческих материалов. Подчёркивалась необходимость их сотрудничества с другими краеведческими организациями. Развитию Краеведения уделяли значительное внимание органы государственной власти, оказывая и материальную поддержку, а также пресса.
Большинство дореволюционных краеведческих обществ продолжили свою активную работу и в этот период (например, «Старая Москва», возглавлявшаяся П.Н. Миллером и А.М. Васнецовым и др., естественно-исторические общества - Архангельское, Костромское, Вологодское, Ярославское и др.). Ряд местных обществ истории, археологии и этнографии, археолого-этнологических комиссий образовались на базе упразднённых губернских учёных архивных комиссий (в Ставрополе, Симферополе, Нижнем Новгороде и др.) и возглавлялись бывшими председателями этих комиссий. Губернские краеведческого общества сосредоточили наиболее квалифицированные научные кадры, продолжавшие традиции дореволюционных обществ. Новым явлением в 1920-х годах было учреждение большого числа уездных и волостных организаций, как правило являвшихся отделениями губернских. Местные краеведческие общества возглавляли такие известные учёные, как В.И. Гошкевич (в Херсоне), А.И. Маркевич (в Симферополе), А.Я. Садовский (в Нижнем Новгороде), В.И. Смирнов (в Костроме), М.И. Смирнов (в Переславле-Залесском), С.Д. Яхонтов (в Рязани) и др. Наряду со старыми организациями, плодотворно работали общества «Старый Петербург» (1921; с 1925 года - «Старый Петербург - Новый Ленинград»), Общество изучения русской усадьбы (1922) и др. Они исследовали усадьбы, монастыри, открывали в них музеи. Деятельность и структура краеведческих обществ определялись «Нормальным уставом научных, литературных и научно-художественных обществ, не преследующих целей извлечения прибыли и состоящих в ведении Главнауки и Наркомпроса» (1923). В 1923 году в РСФСР насчитывалось 516 краеведческих организаций, в 1929 году - более 1,5 тысяч (под это определение подпадали собственно краеведческие общества, кружки, музеи, а также некоторые научно-исследовательские институты, биологические и метеорологические станции). Краеведческие организации разных уровней [краевые, губернские (областные), уездные] регулярно проводили свои съезды. Более 150 краеведческих организаций в 1920-х годах имели свои периодические издания.
Краеведы сыграли важнейшую роль в сохранении памятников истории и культуры, частных коллекций (особенно в усадьбах, покинутых хозяевами после Октябрьской революции 1917 года), пополнении собраний государственных музеев, архивов, библиотек, организации новых музеев. Основные поступления шли в коллекции мебели, керамики, фарфора и стекла; живописи, рукописных и старопечатных книг (Дмитровский, Курский, Воронежский и другие музеи). В 1923 году музеи бывших губернских учёных архивных комиссий и статистических комитетов, а также образцовые музеи «краеведческого характера» (Дмитровский, Переславский) получили статус общегосударственных и были включены в соответствующие списки, поступив в ведение Главные управления научными, художественными и музейными учреждениями Главнауки Наркомпроса. Кроме того, в эти списки вошли как наиболее органично сложившиеся Казанский, Вятский, Пермский, Вологодский, Нижегородский, Астраханский, Смоленский, Уфимский и другие музеи. Из государственного бюджета финансировались научная обработка и охрана музейных коллекций, прочие виды работ - из местных средств. Остальные местные музеи финансировались из фондов местных бюджетов; управление ими осуществлялось губернскими комитетами по делам музеев и охраны памятников (губмузеями) при отделах народного образования. В среднем каждый пятый музей выпускал свои издания, среди которых преобладали краеведческие периодические и непериодические научные и научно-популярные сборники. При краевом музее в Екатеринославе существовала кафедра Краеведения (заведующий Д.И. Эварницкий). Преобладавшее в краеведческой и музейной литературе этого периода понимание местных музеев как «провинциальных академий наук», «живых энциклопедий края» свидетельствовало о том, что им отводилось место своеобразных культурных центров, сосредоточивавших и популяризировавших краеведческие материалы и знания.
Широко развернулась экскурсионная работа, научно-методическими центрами которой стали Московские и Петроградские экскурсионные институты, связанные с культурологической проблематикой, созданием представлений об «образе», «душе» города (труды И. . Гревса, Н.П. Анциферова), о «культурном гнезде». Большое внимание уделялось повсеместному внедрению Краеведения в школьное образование. Краеведческая тематика занимала значительное место в программах обучения в провинциальных вузах. Особенно заметно Краеведение содействовало подъёму культуры в национальных регионах страны и изучению прошлого населявших их народов (например, труды П.Н. Луппова об Удмуртии и др.). В ряде городов были созданы институты краеведения, в регионах готовились отдельные издания энциклопедического типа (Сибирская советская энциклопедия).
Из-за своей роли в культурной жизни регионов краеведческие музеи одними из первых испытали идеологическое давление советской власти. Положение о губернском музее, разработанное Наркомпросом в 1925 году, предусматривало обязательное включение в название музея слова «краеведческий» и единую структуру музея, который должен был состоять из отделов: естественно-исторического, культурно-исторического, социально-экономического и революционного (при отсутствии в регионе историко-революционного музея). В результате реорганизации музейной сети на местах во 2-й половине 1920-х годов произошло механическое объединение различных музеев, имевшихся в одном регионе, в краеведческие. К 1930 году все республиканские, краевые и областные центры имели краеведческие музеи, руководство ими возлагалось на политико-просветительные отделы местных исполкомов.
В условиях идеологической перестройки науки в СССР и отказа от изучения и преподавания истории многие видные учёные именно в трудах краеведческой направленности получили возможность вести разработку проблем истории города, торговли, промышленности (Н.М. Дружинин, М.Н. Тихомиров в Москве, С.И. Архангельский в Нижнем Новгороде, А.Н. Вершинский в Твери и др.), сельского быта и изменений, происходивших в деревне после установления советской власти (М.Я. Феноменов, К.В. Сивков и др.), культуры провинции (П.М. Дульский в Казани, С.Д. Яхонтов, А.А. Мансуров в Рязани, A.M. Путинцев в Воронеже, и др.), взаимосвязи общества и природы (Д.О. Святский, В.П. Семёнов-Тян-Шанский). В рамках Краеведения много было сделано для развития источниковедения и архивоведения (С.Н. Чернов, И Л. Маяковский), библиографии, методики этнографических наблюдений (В.В. Богданов, Ю.М. Соколов и др.) и археологических исследований, для выявления, описания, атрибутирования памятников истории и культуры, музейных предметов, совершенствования приёмов их реставрации. В рамках Краеведения формировались научные направления, которые позднее получили названия «история повседневности» и «экология культуры».
В разработку краеведческой проблематики (как в общеметодологическом, так и в конкретном плане) были вовлечены крупнейшие учёные Москвы, Петрограда (Ленинграда), других крупных научных центров: историки С.В. Бахрушин, М.М. Богословский, С.К. Богоявленский, С.Б. Веселовский, В.И. Пичета, С.Ф. Платонов, А.А. Спицын и др., языковеды Н.М. Каринский, Н.Я. Марр, Д.Н. Ушаков, литературовед Н.К. Пиксанов, географы и геологи Д.Н. Анучин, А.А. Борзов, А.П. Павлов, А.Е. Ферсман, Ю.М. Шокальский, библиограф Н.В. Здобнов, искусствоведы В.В. Згура, А.И. Некрасов, A.M. Эфрос и др. Наряду с ними, авторами трудов о предмете и задачах Краеведения, его методике стали ведущие краеведы Н.П. Анциферов, А.В. Бакушинский, И.М. Гревс, Н.А. Гейнике и др.
В конце 1920-х - середине 1930-х годов отечественными краеведами разрабатывались проекты региональных энциклопедий, были подготовлены и опубликованы некоторые их словники-проспекты. Однако лишь единичные региональные энциклопедии увидели свет (Сибирская советская энциклопедия, тома 1-3, 1929-1933, 4-й том опубликован в Нью-Йорке в 1992 году; «Челябинская область», в 3 томах, 1939, том 1).
Опасаясь дальнейшего самостоятельного развития краеведческого движения и каких-либо отклонений от единообразного развития научной мысли, государственная власть стремилась подчинить Краеведение политическому диктату. К концу 1920-х годов чётко определилась тенденция свести Краеведение к удовлетворению насущных и утилитарных хозяйственных и политико-просветительных нужд и тем самым противостоять свободному развитию историко-культурного направления в Краеведении. В 1929 году начался разгром Краеведения и арест его видных деятелей по «академическому делу», «краеведов делу» и пр. 4-я краеведческая конференция (1930) поставила вопрос о «перестройке всей краеведческой работы в помощь социалистическому строительству», что на практике привело к формализму и снижению научного уровня краеведческих исследований. Основой нового Краеведения провозглашались низовые краеведческие ячейки, формируемые в районах по разнарядкам. Эти решения подтвердил и 10-й пленум ЦБК (январь 1931 года). Многие историко-бытовые музеи (прежде всего в усадьбах и монастырях) были закрыты, памятники старины (особенно храмы) стали интенсивно разрушать, коллекции рассредоточивались, из обращения были изъяты прежние издания краеведов, содержание краеведческих периодических изданий изменилось. Новым печатным органом ЦБК и краеведческой секции Коммунистической академии стал журнал «Советское краеведение» (1930-1936 годы). В 1931-1933 годах при Коммунистической академии действовало Общество краеведов-марксистов (ОКРАМ; председатель И.Г. Клабуновский - директор Информационного отдела Главного управления организации и планирования Наркомпроса РСФСР), задачей которого стало поставить «краеведное движение на те рельсы, которые нужны нашему советскому строительству». ОКРАМ стало одним из основных инструментов борьбы с традиционным Краеведением. В 1932 году основан Центральный научно-исследовательский институт методов краеведческой работы (в 1966-1968 годах Научно-исследовательский институт музееведения и охраны памятников истории и культуры, в 1968-1992 годах Научно-исследовательский институт культуры, с 1992 года Российский институт культурологии). Созданные на местах бюро Краеведения вскоре показали свою полную несостоятельность, в результате чего в 1934-1935 годах возникли оргбюро по созданию краеведческих обществ, во главе которых обычно стояли председатели плановых комиссий или заместители председателей исполкомов. Был утверждён типовой устав общества изучения края, но желаемого возрождения Краеведения не произошло, т. к. краеведческая сеть и кадры уже были потеряны.
Негативные последствия для развития краеведческих музеев имели решения 1-го Всероссийского музейного съезда (1930), в соответствии с которыми типовая структура краеведческих музеев (включали 3 отдела - природы, истории, социалистического строительства) должна была облегчить реализацию установок, обязывающих все музеи раскрывать «всеобщие законы диалектики... иллюстрировать конкретные положения, высказанные классиками марксизма-ленинизма». Краеведческие музеи, как самая значительная группа в музейной сети страны, были в массовом порядке вовлечены в проведение различных агитационных и политических кампаний (по поднятию урожайности, предвыборных и др.), в т. ч. через внемузейные формы, главным образом передвижные выставки. В результате краеведческие музеи утратили возможность полноценно заниматься научно-координационной деятельностью в области краеведения.
Окончательно краеведческое движение как форма культурной общественной деятельности исчезло после постановления СНК РСФСР «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах» (10.6.1937 года). Согласно последовавшему за этим указанию Наркомпроса РСФСР «О подготовке и организации краеведческой работы» (1938) ликвидировались все общественные краеведческие организации на местах как «крайне засорённые врагами народа».
Краеведение в 1950-е - середине 1980-х годов. В условиях либерализации политической и культурной жизни в стране в середине 1950-х годов возродился интерес к Краеведению. Особенно интенсивно оно начало развиваться в национальных регионах, где Краеведение было связано с работой по написанию истории отдельных народов. Возобновилось изучение истории отдельных городов, мемориальных достопримечательностей. По всей стране активизировалась деятельность краеведческих музеев: возобновились регулярные экспедиции по изучению местной истории, оживилась издательская деятельность (практически каждый областной музей имел собственное издание). Однако краеведческие музеи были ориентированы на постоянные перестройки экспозиций к очередным юбилейным датам. При комплектовании фондов основное внимание уделялось материалам, которые должны были демонстрировать успехи социалистического общества. В результате интерес посетителей к краеведческим музеям заметно снизился, они оказались не в состоянии конкурировать с получившими начиная с 1950-х годов распространение музеями-заповедниками, музеями под открытым небом (этнографическими, деревянного зодчества и др.). Одной из новых форм развития Краеведения стало создание общественных музеев.
Отечественные краеведы сыграли ключевую роль в деятельности созданного в 1965 году Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Краеведческая тематика занимала всё большее место в программах педагогических вузов, создавались учебные пособия по Краеведению, увеличилось число издаваемой краеведческой литературы. Важное место краеведческая информация заняла в энциклопедиях национальных республик СССР, а также в изданиях по региональной истории союзных республик (например, «Iсторiя мiст i сiл Української РСР», тома 1-26, 1967-1974 годы).
Краеведение с середине 1980-х годов. В середины 1980-х годов возродилась традиция созыва краеведческих конференций, прежде всего на региональном уровне. Одновременно начали проводиться всесоюзные (с 1995 года всероссийские) конференции по историческому Краеведению и изучению культуры российской провинции (1-я состоялась в Полтаве в октябре 1987 года; 2-5-я - в Пензе в 1989, 1995, 2000, 2001 годах). В 1990 году создан Союз краеведов России [председатель С.О. Шмидт (с 2007 года почетный председатель), с 2007 года - В.Ф. Козлов] - добровольная общественная организация краеведов и краеведческих объединений, создаваемых в регионах.
В этот период возродился ряд краеведческих организаций, существовавших до 1917 года и в 1920-х годах (например, Общество изучения русской усадьбы), возрос интерес к изучению и публикации наследия краеведов прежних лет. С начала 1990-х годов начался новый период в развитии краеведческих музеев: принципиально менялось содержание экспозиций, которое вышло за пределы социально-экономической истории XX века. Многие из краеведческих музеев возвратили себе роль важнейших центров изучения местной истории в регионах, однако некоторые музеи закрылись, попав в тяжёлое экономическое положение, ряд музеев по решению местных властей лишился экспозиционных помещений.
Расширилось преподавание Краеведения в вузах; в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга образованы специальные краеведческие подразделения: в 1997 году в Историко-архивном институте РГГУ создана кафедра региональной истории и Краеведения, в 2007 году - кафедра москвоведения; в 2002 году в Санкт-Петербургском государственном универстете основана кафедра исторического регионоведения. Они организуют всероссийские конференции по Краеведению. Крупными центрами развития Краеведения становятся Воронеж, Иркутск, Омск, Оренбург, Тверь, Тула и др.
С конца 1980-х годов возродилось такое направление Краеведения, как создание региональных энциклопедий. К 2008 году практически во всех регионах РФ существует своё энциклопедическое издание. Издания этого типа имеют различный уровень охвата информации: от субъекта РФ до отдельного района, города и даже горородского района. Для издания некоторых региональных энциклопедий созданы специальные научные учреждения (например, Институт Татарской энциклопедии).
В 1990-2000-е годы резко возросло число местных краеведческих изданий всех видов (книг, периодических изданий и пр.), научных конференций (всероссийских и региональных), краеведческая тематика стала преобладающей на конкурсах школьных сочинений на исторические темы, с 2005 года проводятся конкурсы краеведческой литературы. Бурный рост переживает церковное Краеведение.
В Западной Европе и США исследования, подобные краеведческим, ведутся в рамках научных школ локальной истории и микроистории.
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