КРАЕВЕДЕНИЕ

КРАЕВЕДЕНИЕ - изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо территории или объекта.

От круп­но­го ре­гио­на до от­дель­но­го го­ро­да, се­ла, пред­при­ятия, усадь­бы, ули­цы, до­ма главным образом си­ла­ми ме­стно­го на­се­ле­ния. Краеведение опи­ра­ет­ся на меж­дис­ци­п­ли­нар­ные свя­зи и учи­ты­ва­ет не толь­ко тео­ре­тические на­учные по­ло­же­ния, но и пер­вич­ные на­блю­де­ния, жи­тей­скую прак­ти­ку; пред­по­ла­га­ет ос­вое­ние ме­ст­но­го ис­то­рического опы­та и оп­ре­де­ле­ние но­вых тен­ден­ций раз­ви­тия ис­хо­дя из ме­ст­ных ус­ло­вий и тра­ди­ций. Краеведение - ком­плекс­ное зна­ние, объ­е­ди­няю­щее эле­мен­ты ря­да на­учных дис­ци­п­лин, со­глас­но ко­то­рым вы­де­ля­ют­ся раз­де­лы (от­рас­ли) Краеведения - ис­тори­че­ское, ли­те­ра­тур­ное, гео­гра­фи­че­ское Краеведение и др. Как учеб­ная дис­ци­п­ли­на Краеведение вклю­ча­ет­ся в школь­ные про­грам­мы, пре­по­да­ёт­ся в ву­зах.

Крае­ве­де­ние в XVIII - середине XIX веков. Как на­учное зна­ние Краеведение на­ча­ло фор­ми­ро­вать­ся в Рос­сии с XVIII века. (сам тер­мин «Краеведение» во­шёл в упот­реб­ле­ние лишь в начале XX века). Важную роль в становлении Краеведения сыг­ра­ла деятельность В.Н. Та­ти­щева, Г.Ф. Мил­лера, М.В. Ло­мо­но­сова (раз­ра­бо­тан­ная им в 1760 году ан­ке­та для «со­чи­не­ния но­во­го ис­прав­лен­но­го Рос­сий­ско­го ат­ла­са» - пер­вая про­грам­ма крае­ведческого изу­че­ния Рос­сии) и др. Пер­вым чле­ном-кор­рес­пон­ден­том Пе­тербургской АН в 1759 году из­бран за свои крае­ведческие тру­ды П.И. Рыч­ков. В 1759 году соз­да­но пер­вое крае­ведческое общество - Ар­хан­гель­ское об­ще­ст­во для ис­то­ри­че­ских ис­сле­до­ва­ний. Це­лый ряд ма­те­риа­лов крае­ведческой на­прав­лен­но­сти был опуб­ли­ко­ван в тру­дах воз­ник­ше­го в 1765 году Воль­но­го эко­но­ми­че­ско­го об­ще­ст­ва. Се­нат­ским ука­зом от 1(12).11.1777 года пред­пи­сы­ва­лось под­го­то­вить то­по­гра­фические опи­са­ния всех гу­бер­ний Рос­сии (про­ве­де­ны в 1784-1786 годах; со­став­ля­лись по еди­ной про­грам­ме, в ко­то­рой, кро­ме ха­рак­те­ри­сти­ки при­род­ных ус­ло­вий и эко­но­ми­ки, пре­ду­смат­ри­ва­лось из­ло­же­ние во­про­сов ме­ст­ной ис­то­рии). В 1782 году в Ир­кут­ске воз­ник пер­вый ме­ст­ный му­зей - Му­зей ес­тественных про­из­ве­де­ний. С конца XVIII века по­яв­ля­лись де­сят­ки со­чи­не­ний по ис­то­рии отд. кра­ёв, го­ро­дов, мо­на­сты­рей, из­да­ва­лись опи­са­ния пу­те­ше­ст­вий, ста­ти­стические тру­ды. В 1800 году с из­да­ни­ем тру­да Ев­ге­ния (Бол­хо­ви­ти­но­ва) «Ис­то­ри­че­ское, гео­гра­фи­че­ское и эко­но­ми­че­ское опи­са­ние Во­ро­неж­ской гу­бер­нии» «ме­ст­но­гра­фия» ут­вер­ди­лась как са­мо­сто­ятельная от­расль ис­то­рического зна­ния.

В 1-й половине XIX века зна­чительную роль в при­вле­че­нии ин­те­ре­са к ме­ст­ной ис­то­рии и ис­точ­ни­кам её по­зна­ния сыг­ра­ли тру­ды Н.М. Ка­рам­зи­на «Ис­то­рия го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го» (осо­бен­но при­ме­ча­ния к ней; 1816-1829 годы) и «За­пис­ка о мо­с­ков­ских дос­то­па­мят­но­стях» (1818), ко­то­рую мож­но при­знать об­раз­цом пу­те­во­ди­те­ля. Важ­ную роль в раз­ви­тии Краеведения сыг­ра­ла де­я­тель­ность гу­берн­ских ста­ти­сти­че­ских ко­ми­те­тов. В при­ло­же­ни­ях к вы­хо­див­шим в по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве гу­бер­ний «Гу­берн­ским ве­до­мо­стям» пуб­ли­ко­ва­лись ма­те­риа­лы по ис­то­рии края и ин­фор­ма­ция об ис­то­рических па­мят­ни­ках. Рас­про­стра­не­нию «крае­вед­ных» зна­ний спо­соб­ст­во­ва­ла и РПЦ , пре­ж­де все­го из­да­ни­ем ис­то­ри­ко-ста­ти­стических опи­са­ний епар­хий, opганизацией ко­мис­сий, изу­чав­ших па­мят­ни­ки цер­ков­ной ста­ри­ны (со 2-й половины XIX века - вве­де­ни­ем обы­чая со­став­ле­ния цер­ков­но-при­ход­ских ле­то­пи­сей). Про­дол­жа­ли воз­ни­кать ме­ст­ные му­зеи, в т. ч. му­зей при Управ­ле­нии Ко­лы­ва­но-Вос­кре­сен­ских за­во­дов (Бар­на­ул, 1823), Ас­т­ра­хан­ский гу­берн­ский Му­зе­ум (1837) и др. Со 2-й четверти XIX века в крае­ведческих ис­сле­до­ва­ни­ях ста­ли при­ни­мать ак­тив­ное уча­стие по­ли­тические ссыль­ные. С уси­ле­ни­ем ин­те­ре­са к изу­че­нию народного бы­та ор­га­ни­зо­вы­ва­лись эт­но­гра­фические экс­пе­ди­ции, а так­же сис­те­ма ан­ке­ти­ро­ва­ния раз­но­го ро­да. При ак­тив­ном уча­стии соз­дан­но­го в 1845 году Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва (РГО) из­да­ва­лись различные сборники ма­те­риа­лов по крае­ве­де­нию.

Крае­ве­де­ние во 2-й половине XIX - начале XX веков. С 1860-х годов ини­циа­ти­ва крае­ведческой ра­бо­ты пе­ре­шла к ме­ст­ной об­ще­ст­вен­но­сти; в неё во­вле­ка­лась ин­тел­ли­ген­ция, она под­дер­жи­ва­лась ме­ст­ны­ми бла­го­тво­ри­те­ля­ми (из дво­рян, а за­тем и из ку­пе­че­ст­ва). При этом важ­ную роль в раз­ви­тии Краеведения иг­ра­ли круп­ные на­учные обще­ст­ва, в ча­ст­но­сти Об­ще­ст­во лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии при Московском университете (1863), мно­го спо­соб­ст­во­вав­шее ор­га­ни­за­ции про­винциальных му­зе­ев. В изу­че­нии ар­хео­ло­гических и ар­хитектурных па­мят­ни­ков ве­ли­ко зна­че­ние Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва (1864), ор­га­ни­зо­вы­вав­ше­го в «ис­то­ри­че­ских го­ро­дах» Рос­сии в 1869-1911 годах ар­хео­ло­ги­че­ские съез­ды. В 1884 году уч­ре­жде­ны пер­вые гу­берн­ские учё­ные ар­хив­ные ко­мис­сии, из­да­вав­шие свои тру­ды и мно­го сде­лав­шие для ор­га­ни­за­ции ме­ст­ных му­зе­ев, ар­хи­вов, для со­став­ления сло­ва­рей уро­жен­цев и дея­те­лей сво­его края. Те­ма­ти­ка ме­ст­ных из­да­ний (обыч­но ма­ло­ти­раж­ных) мно­го­об­раз­на; воз­ни­ка­ли и се­рий­ные из­да­ния (в т. ч. пуб­ли­ка­ции до­ку­мен­тов). Раз­ви­тию Краеведения на мес­тах спо­соб­ст­во­ва­ли свод­ные тру­ды под редакцией П.П. Се­мё­но­ва-Тян-Шан­ско­го и др. с под­роб­ным опи­са­ни­ем отдельных ре­гио­нов стра­ны.

Уве­ли­чи­лось чис­ло крае­ведческих об­ществ, в основном на­хо­див­ших­ся в гу­берн­ских го­ро­дах (Общество изу­че­ния Амур­ско­го края, Вла­ди­во­сток, 1884; Общество лю­би­те­лей изу­че­ния Ку­бан­ской области, Ека­те­ри­но­дар, 1897; Во­ло­год­ское общество изу­че­ния Северного края, 1909; Ко­ст­ром­ское на­учное общество по изу­че­нию ме­ст­но­го края, 1912; Общество изу­че­ния Оло­нец­кой губернии, Пет­ро­за­водск, 1913, и др.), их дея­тель­ность но­си­ла ком­плекс­ный ес­те­ст­вен­но-ис­то­рический ха­рак­тер. Об­ще­ст­ва ре­гу­ляр­но вы­пус­ка­ли тру­ды, за­пис­ки, от­чё­ты, из­вес­тия. Зна­чительный вклад в раз­ви­тие Краеведения вне­сли об­ла­стные съез­ды ис­сле­до­ва­те­лей ис­то­рии и древ­но­стей (1901-1911 годы). Бо­лее ре­гу­ляр­ны­ми ста­ли взаи­мо­свя­зи ме­ст­ных крае­ведческих. объ­е­ди­не­ний ме­ж­ду со­бой и с на­учными об­ще­ст­ва­ми и учё­ны­ми Санкт-Пе­тер­бур­га и Мо­ск­вы. К 1917 году в Рос­сии су­ще­ст­во­ва­ло около 300 об­ществ крае­ведческого ха­рак­те­ра (вклю­чая близ­кие по за­да­чам учё­ные ар­хив­ные ко­мис­сии, цер­ков­но-ар­хео­ло­гические ко­ми­те­ты, другие про­винциальные на­учные об­ще­ст­ва).

По ини­циа­ти­ве и при дея­тель­ном уча­стии крае­ве­дов в про­вин­ции сфор­ми­ро­ва­лась сеть ме­ст­ных му­зе­ев. Они соз­дава­лись при гу­берн­ских ста­ти­стических ко­мите­тах (Уфим­ский гу­берн­ский му­зей, 1864; Оло­нец­кий ес­те­ст­вен­но-промышленный и ис­то­рико-эт­но­гра­фический му­зей, Пет­ро­за­водск, 1871, и др.), при гу­берн­ских учё­ных ар­хив­ных ко­мис­си­ях (Там­бов­ский гу­берн­ский му­зей, 1879; Кур­ский ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический и кус­тар­ный му­зей, 1903), при на­учных и на­уч­но-про­све­ти­тель­ных об­ще­ст­вах (при Обществе ис­сле­до­ва­те­лей Ас­т­ра­хан­ско­го края, 1888; при Обществе изу­че­ния Смо­лен­ской губернии, 1908, и др.), ме­ст­ных от­де­ле­ни­ях РГО (Омск, 1877; Троицкосавск, 1890, и др.), при ор­га­нах городского са­мо­управ­ле­ния (Че­ре­по­вец, 1870; Ми­ну­синск, 1877, и др.), зем­ст­вах, па­ла­тах государственного иму­ще­ст­ва, народных до­мах, учи­ли­щах, шко­лах и т. п. В 1887 году на 7-м ар­хео­ло­гическом съез­де в Яро­слав­ле был при­нят про­ект «По­ло­же­ния» для гу­берн­ских и об­ла­ст­ных му­зе­ев, оп­ре­де­ляв­ший их ста­тус и це­ли, за­да­чи как «учё­ных цен­тров для ок­ру­жаю­щей ме­ст­но­сти». Струк­ту­ра ме­ст­ных му­зе­ев, сло­жив­шая­ся к началу XX века, от­ра­жа­ла со­дер­жа­ние кол­лек­ций, рас­пре­де­ляв­ших­ся по от­де­лам: ес­те­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ский, ис­то­рической (с под­от­де­ла­ми ар­хео­ло­гии, цер­ков­ных древ­но­стей, па­мят­ни­ков бы­та), эт­но­гра­фический, ну­миз­ма­тический, ху­дожественный, ху­дожественно-про­мыш­лен­ный. С начала XX века в му­зе­ях ор­га­ни­зо­вы­ва­лись экс­кур­сии, кон­суль­та­ции, вос­крес­ные чте­ния, пуб­лич­ные лек­ции. Чис­ло ме­ст­ных му­зе­ев к 1917 году со­став­ля­ло, по раз­ным ис­точ­ни­кам, от 65 до 94.

Пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки вклю­чить крае­ведческие зна­ния в про­грам­мы школь­но­го об­ра­зо­ва­ния (в ме­то­дических тру­дах пе­да­го­гов, в ча­ст­но­сти Д.Д. Се­мё­но­ва, с середины XIX века для учеб­ных кур­сов по оз­на­ком­ле­нию с «ма­лой ро­ди­ной» упот­реб­ля­лись тер­ми­ны «от­чиз­но­ве­де­ние», «ро­ди­но­ве­де­ние»).

Крае­ве­де­ние в 1920-1930-е годы. 1920-е годы ста­ли «зо­ло­тым де­ся­ти­ле­ти­ем» Краеведения, ко­гда оно вос­при­ни­ма­лось и как сфе­ра научной и на­уч­но-про­све­тительной дея­тель­но­сти, и как ши­ро­кое об­щественное дви­же­ние. В 1921-1930 годах один раз в три го­да про­во­ди­лись все­российские (с 1924 года все­со­юз­ные) крае­ведческие кон­фе­рен­ции, по­свя­щён­ные про­бле­мам крае­ведческого дви­же­ния и ре­зуль­та­там крае­ведческих ис­сле­до­ва­ний (на­ря­ду с ни­ми сис­те­ма­ти­че­ски со­зы­ва­лись крае­вые, гу­берн­ские, об­ла­ст­ные, уезд­ные и во­ло­ст­ные; все­го к середине 1927 года со­стоя­лось свыше 100 на­учных крае­ведческих кон­фе­рен­ций). На 1-й крае­ведческой кон­фе­рен­ции (1921), со­зван­ной Ака­де­мическим цен­тром Нар­ком­про­са, пер­во­оче­ред­ны­ми за­да­ча­ми Краеведения бы­ли при­зна­ны ох­ра­на и со­би­ра­ние раз­но­об­раз­ных па­мят­ни­ков, рас­кры­ваю­щих спе­ци­фи­ку ре­гио­нов. Был соз­дан ко­ор­ди­на­ци­он­ный и на­учный центр - Цен­траль­ное бю­ро крае­ве­де­ния (ЦБК), при­ня­то ре­ше­ние о вы­пус­ке специализированного пе­рио­дического из­да­ния (в 1923-1929 годах вы­хо­дил журнал «Крае­ве­де­ние», от­ветст­вен­ный ре­дак­тор академик С.Ф. Оль­ден­бург, с 1926 года совместно с Н.Я. Мар­ром; в 1925-1929 годах так­же журнал «Из­вес­тия Цен­траль­но­го бю­ро крае­ве­де­ния»). На 1-й и 2-й (1924) крае­ведческих кон­фе­рен­ци­ях ра­бо­та­ли му­зей­ные сек­ции, об­су­ж­дав­шие про­бле­мы крае­ведческих му­зе­ев: их струк­ту­ру, обу­слов­лен­ную ком­плекс­ным ха­рак­те­ром Краеведения, це­ли и за­да­чи, оп­ре­де­ляв­шие­ся как на­ко­п­ле­ние, изу­че­ние и по­пу­ля­ри­за­ция крае­ведческих ма­те­риа­лов. Под­чёр­ки­ва­лась не­об­хо­ди­мость их со­труд­ни­че­ст­ва с другими крае­ведческими ор­га­ни­за­ция­ми. Раз­ви­тию Краеведения уде­ля­ли зна­чительное вни­ма­ние ор­га­ны государственной вла­сти, ока­зы­вая и ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку, а так­же прес­са.

Боль­шин­ст­во до­ре­во­люционных крае­ведческих об­ществ про­дол­жи­ли свою ак­тив­ную ра­бо­ту и в этот пе­ри­од (например, «Ста­рая Мо­ск­ва», воз­глав­ляв­шая­ся П.Н. Мил­ле­ром и А.М. Вас­не­цо­вым и др., ес­тественно-ис­то­рические об­ще­ст­ва - Ар­хан­гель­ское, Ко­ст­ром­ское, Во­ло­год­ское, Яро­слав­ское и др.). Ряд ме­ст­ных об­ществ ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии, ар­хео­ло­го-эт­но­ло­гических ко­мис­сий об­ра­зо­ва­лись на ба­зе уп­разд­нён­ных гу­берн­ских учё­ных ар­хив­ных ко­мис­сий (в Став­ро­по­ле, Сим­фе­ро­по­ле, Ниж­нем Нов­го­ро­де и др.) и воз­глав­ля­лись бывшими пред­седа­те­ля­ми этих ко­мис­сий. Гу­берн­ские крае­ведческого об­ще­ст­ва со­сре­до­то­чи­ли наи­бо­лее ква­ли­фи­ци­ро­ван­ные на­учные кад­ры, про­дол­жав­шие тра­ди­ции до­ре­во­люционных об­ществ. Но­вым яв­ле­ни­ем в 1920-х годах было уч­ре­ж­де­ние боль­шо­го чис­ла уезд­ных и во­ло­ст­ных ор­га­ни­за­ций, как пра­ви­ло яв­ляв­ших­ся от­де­ле­ния­ми гу­берн­ских. Ме­ст­ные крае­ведческие об­ще­ст­ва воз­глав­ля­ли та­кие из­вест­ные учё­ные, как В.И. Гош­ке­вич (в Хер­со­не), А.И. Мар­ке­вич (в Сим­фе­ро­по­ле), А.Я. Са­дов­ский (в Ниж­нем Нов­го­ро­де), В.И. Смир­нов (в Ко­ст­ро­ме), М.И. Смир­нов (в Пе­ре­слав­ле-За­лес­ском), С.Д. Яхон­тов (в Ря­за­ни) и др. На­ря­ду со ста­ры­ми ор­га­низа­ция­ми, пло­до­твор­но ра­бо­та­ли об­ще­ст­ва «Ста­рый Пе­тер­бург» (1921; с 1925 года - «Ста­рый Пе­тер­бург - Но­вый Ле­нин­град»), Об­ще­ст­во изу­че­ния рус­ской усадь­бы (1922) и др. Они ис­сле­дова­ли усадь­бы, мо­на­сты­ри, от­кры­ва­ли в них му­зеи. Дея­тель­ность и струк­ту­ра крае­ведческих об­ществ оп­ре­де­ля­лись «Нор­маль­ным ус­та­вом на­уч­ных, ли­те­ра­тур­ных и на­уч­но-ху­до­же­ст­вен­ных об­ществ, не пре­сле­дую­щих це­лей из­вле­че­ния при­бы­ли и со­стоя­щих в ве­де­нии Глав­науки и Нар­ком­про­са» (1923). В 1923 году в РСФСР на­счи­ты­ва­лось 516 крае­ведческих ор­га­ни­за­ций, в 1929 году - бо­лее 1,5 тысяч (под это оп­ре­де­ле­ние под­па­да­ли соб­ст­вен­но крае­ведческие об­ще­ст­ва, круж­ки, му­зеи, а так­же не­ко­то­рые научно-исследовательские ин­сти­ту­ты, био­ло­гические и ме­тео­ро­ло­гические стан­ции). Крае­ведческие ор­га­ни­за­ции раз­ных уров­ней [крае­вые, гу­берн­ские (об­ла­ст­ные), уезд­ные] ре­гу­ляр­но про­во­ди­ли свои съез­ды. Бо­лее 150 крае­ведческих ор­га­ни­за­ций в 1920-х годах име­ли свои пе­рио­дические из­да­ния.

Крае­ве­ды сыг­ра­ли важ­ней­шую роль в со­хра­не­нии па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры, ча­ст­ных кол­лек­ций (осо­бен­но в усадь­бах, по­ки­ну­тых хо­зяе­ва­ми по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года), по­пол­не­нии со­б­ра­ний государственных му­зе­ев, ар­хи­вов, биб­лио­тек, ор­га­ни­за­ции но­вых му­зе­ев. Основные по­сту­п­ле­ния шли в кол­лек­ции ме­бе­ли, ке­ра­ми­ки, фар­фо­ра и стек­ла; жи­во­пи­си, ру­ко­пис­ных и ста­ро­пе­чат­ных книг (Дмит­ров­ский, Кур­ский, Во­ро­неж­ский и другие му­зеи). В 1923 году му­зеи бывших гу­бернских учё­ных ар­хив­ных ко­мис­сий и ста­ти­стических ко­ми­те­тов, а так­же об­раз­цо­вые му­зеи «крае­вед­че­ско­го ха­рак­те­ра» (Дмит­ров­ский, Пе­ре­слав­ский) по­лу­чи­ли статус об­ще­го­су­дар­ст­вен­ных и бы­ли вклю­че­ны в со­от­вет­ст­вую­щие спи­ски, по­сту­пив в ве­де­ние Главные управ­ле­ния на­учными, ху­дожественными и му­зей­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми Глав­нау­ки Нар­ком­про­са. Кро­ме то­го, в эти спи­ски во­шли как наи­бо­лее ор­га­нич­но сло­жив­шие­ся Ка­зан­ский, Вят­ский, Перм­ский, Во­ло­год­ский, Ни­же­го­род­ский, Ас­т­ра­хан­ский, Смо­лен­ский, Уфим­ский и другие му­зеи. Из государственного бюд­же­та фи­нан­си­ро­ва­лись на­учная об­ра­бот­ка и ох­ра­на му­зей­ных кол­лек­ций, про­чие ви­ды ра­бот - из ме­ст­ных средств. Ос­таль­ные ме­ст­ные му­зеи фи­нан­си­ро­ва­лись из фон­дов ме­ст­ных бюд­же­тов; управ­ле­ние ими осу­ще­ст­в­ля­лось гу­берн­ски­ми ко­ми­те­та­ми по де­лам му­зе­ев и ох­ра­ны па­мят­ни­ков (губ­му­зея­ми) при от­де­лах народного об­ра­зо­ва­ния. В сред­нем ка­ж­дый пя­тый му­зей вы­пус­кал свои из­да­ния, сре­ди ко­то­рых пре­об­ла­да­ли крае­ведческие пе­рио­дические и не­пе­рио­дические на­уч­ные и на­уч­но-по­пу­ляр­ные сборники. При крае­вом му­зее в Ека­те­ри­носла­ве су­ще­ст­во­ва­ла ка­фед­ра Краеведения (заведующий Д.И. Эвар­ниц­кий). Пре­об­ла­дав­шее в крае­ведческой и му­зей­ной литературе это­го пе­рио­да по­ни­ма­ние ме­ст­ных му­зе­ев как «про­вин­ци­аль­ных ака­де­мий на­ук», «жи­вых эн­цик­ло­пе­дий края» сви­де­тель­ст­во­ва­ло о том, что им от­во­ди­лось мес­то свое­об­раз­ных куль­тур­ных цен­тров, со­сре­до­то­чи­вав­ших и по­пу­ля­ри­зи­ро­вав­ших крае­ведческие ма­те­риа­лы и зна­ния.

Ши­ро­ко раз­вер­ну­лась экс­кур­си­он­ная ра­бо­та, на­учно-ме­то­дическими цен­тра­ми ко­то­рой ста­ли Московские и Пет­роградские экс­кур­си­он­ные институты, свя­зан­ные с куль­ту­ро­ло­гической про­бле­ма­ти­кой, соз­да­ни­ем пред­став­ле­ний об «об­ра­зе», «ду­ше» го­ро­да (тру­ды И. . Грев­са, Н.П. Ан­ци­фе­ро­ва), о «куль­тур­ном гнез­де». Боль­шое вни­ма­ние уде­ля­лось по­все­ме­ст­но­му вне­дре­нию Краеведения в школь­ное об­ра­зо­ва­ние. Крае­ведческая те­ма­ти­ка за­ни­ма­ла зна­чительное ме­сто в про­грам­мах обу­че­ния в про­винциальных ву­зах. Осо­бен­но за­мет­но Краеведение со­дей­ст­во­ва­ло подъ­ё­му куль­ту­ры в национальных ре­гио­нах стра­ны и изу­че­нию про­шло­го на­се­ляв­ших их на­ро­дов (например, тру­ды П.Н. Луп­по­ва об Уд­мур­тии и др.). В ря­де го­ро­дов бы­ли соз­да­ны ин­сти­ту­ты крае­ве­де­ния, в ре­гио­нах го­то­ви­лись отдельные из­да­ния эн­цик­ло­пе­дического ти­па (Си­бир­ская со­вет­ская эн­цик­ло­пе­дия).

Из-за сво­ей ро­ли в куль­тур­ной жиз­ни ре­гио­нов крае­ведческие му­зеи од­ни­ми из пер­вых ис­пы­та­ли идео­ло­гическое дав­ле­ние советской вла­сти. По­ло­же­ние о гу­берн­ском му­зее, раз­ра­бо­тан­ное Нар­ком­про­сом в 1925 году, пре­ду­смат­ри­ва­ло обя­за­тель­ное вклю­че­ние в название му­зея сло­ва «крае­вед­че­ский» и еди­ную струк­ту­ру му­зея, ко­то­рый дол­жен был со­сто­ять из от­де­лов: ес­тественно-ис­то­рического, куль­тур­но-ис­то­рического, со­ци­аль­но-эко­но­мического и ре­во­лю­ци­он­но­го (при от­сут­ст­вии в ре­гио­не ис­то­ри­ко-ре­во­люционного му­зея). В ре­зуль­та­те ре­ор­га­ни­за­ции музей­ной се­ти на мес­тах во 2-й половине 1920-х годов про­изош­ло ме­ха­ническое объ­е­ди­не­ние различных му­зе­ев, имев­ших­ся в од­ном ре­гио­не, в крае­вед­че­ские. К 1930 году все рес­пуб­ли­кан­ские, крае­вые и об­ла­ст­ные цен­тры име­ли крае­ведческие му­зеи, ру­ко­вод­ст­во ими воз­ла­га­лось на по­ли­ти­ко-про­све­ти­тель­ные от­де­лы ме­ст­ных ис­пол­ко­мов.

В ус­ло­ви­ях идео­ло­гической пе­ре­строй­ки нау­ки в СССР и от­ка­за от изу­че­ния и пре­по­да­ва­ния ис­то­рии многие вид­ные учё­ные имен­но в тру­дах крае­ведческой на­прав­лен­но­сти по­лу­чи­ли воз­мож­ность вес­ти раз­ра­бот­ку про­блем ис­то­рии го­ро­да, тор­гов­ли, промышленности (Н.М. Дру­жи­нин, М.Н. Ти­хо­ми­ров в Мо­ск­ве, С.И. Ар­хан­гель­ский в Ниж­нем Нов­го­ро­де, А.Н. Вер­шин­ский в Тве­ри и др.), сель­ско­го бы­та и из­ме­не­ний, про­ис­хо­див­ших в де­ревне по­сле ус­та­нов­ле­ния советской вла­сти (М.Я. Фе­но­ме­нов, К.В. Сив­ков и др.), куль­ту­ры про­вин­ции (П.М. Дуль­ский в Ка­за­ни, С.Д. Яхон­тов, А.А. Ман­су­ров в Ря­за­ни, A.M. Пу­тин­цев в Во­роне­же, и др.), взаи­мо­свя­зи об­ще­ст­ва и при­ро­ды (Д.О. Свят­ский, В.П. Се­мёнов-Тян-Шан­ский). В рам­ках Краеведения мно­го бы­ло сде­ла­но для раз­ви­тия ис­точ­ни­ко­ве­де­ния и ар­хи­во­ве­де­ния (С.Н. Чер­нов, И Л. Мая­ков­ский), биб­лио­гра­фии, ме­то­ди­ки эт­но­гра­фических на­блю­де­ний (В.В. Бо­гда­нов, Ю.М. Со­ко­лов и др.) и ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний, для вы­яв­ле­ния, опи­са­ния, ат­ри­бу­ти­ро­ва­ния па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры, му­зей­ных пред­ме­тов, со­вер­шен­ст­во­ва­ния приё­мов их рес­тав­ра­ции. В рам­ках Краеведения фор­ми­ро­ва­лись на­учные на­прав­ле­ния, ко­то­рые позд­нее по­лу­чи­ли на­зва­ния «ис­то­рия по­все­днев­но­сти» и «эко­ло­гия куль­ту­ры».

В раз­ра­бот­ку крае­ведческой про­бле­ма­ти­ки (как в об­ще­ме­то­до­ло­ги­че­ском, так и в кон­крет­ном пла­не) бы­ли во­вле­че­ны круп­ней­шие учё­ные Мо­ск­вы, Пет­ро­гра­да (Ле­нин­гра­да), других круп­ных на­учных цен­тров: ис­то­ри­ки С.В. Бах­ру­шин, М.М. Бо­го­слов­ский, С.К. Бо­го­яв­лен­ский, С.Б. Ве­се­лов­ский, В.И. Пи­че­та, С.Ф. Пла­то­нов, А.А. Спи­цын и др., язы­ко­ве­ды Н.М. Ка­рин­ский, Н.Я. Марр, Д.Н. Уша­ков, ли­те­ра­ту­ро­вед Н.К. Пик­са­нов, гео­гра­фы и гео­ло­ги Д.Н. Ану­чин, А.А. Бор­зов, А.П. Пав­лов, А.Е. Ферс­ман, Ю.М. Шо­каль­ский, биб­лио­граф Н.В. Здоб­нов, ис­кус­ст­во­ве­ды В.В. Згура, А.И. Не­кра­сов, A.M. Эф­рос и др. На­ря­ду с ни­ми, ав­тора­ми тру­дов о пред­ме­те и за­да­чах Краеведения, его ме­то­ди­ке ста­ли ве­ду­щие крае­ве­ды Н.П. Ан­ци­фе­ров, А.В. Ба­ку­шин­ский, И.М. Гревс, Н.А. Гей­ни­ке и др.

В конце 1920-х - середине 1930-х годов отечественными крае­ве­да­ми раз­ра­ба­ты­ва­лись про­ек­ты ре­гио­наль­ных эн­цик­ло­пе­дий, бы­ли под­готов­ле­ны и опуб­ли­ко­ва­ны не­ко­то­рые их слов­ни­ки-про­спек­ты. Од­на­ко лишь еди­нич­ные ре­гио­наль­ные эн­цик­ло­пе­дии уви­де­ли свет (Си­бир­ская советская эн­цик­ло­пе­дия, тома 1-3, 1929-1933, 4-й том опубликован в Нью-Йор­ке в 1992 году; «Че­ля­бин­ская об­ласть», в 3 томах, 1939, том 1).

Опа­са­ясь даль­ней­ше­го са­мо­сто­ятельного раз­ви­тия крае­ведческого дви­же­ния и каких-либо от­кло­не­ний от еди­но­об­раз­но­го раз­ви­тия на­учной мыс­ли, государственная власть стре­ми­лась под­чи­нить Краеведение по­ли­тическому дик­та­ту. К концу 1920-х годов чёт­ко оп­ре­де­ли­лась тен­ден­ция све­сти Краеведение к удов­ле­тво­ре­нию на­сущ­ных и ути­ли­тар­ных хо­зяйственных и по­ли­ти­ко-про­све­ти­тель­ных нужд и тем са­мым про­ти­во­сто­ять сво­бод­но­му раз­ви­тию ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го на­прав­ле­ния в Краеведении. В 1929 году на­чал­ся раз­гром Краеведения и арест его вид­ных дея­те­лей по «ака­де­ми­че­ско­му де­лу», «крае­ве­дов де­лу» и пр. 4-я крае­ведческая кон­фе­рен­ция (1930) по­ста­ви­ла во­прос о «пе­ре­строй­ке всей крае­вед­че­ской ра­бо­ты в по­мощь со­циа­ли­сти­че­ско­му строи­тель­ст­ву», что на прак­ти­ке при­ве­ло к фор­ма­лиз­му и сни­же­нию на­учного уров­ня крае­ведческих ис­сле­до­ва­ний. Ос­но­вой но­во­го Краеведения про­воз­гла­ша­лись ни­зо­вые крае­ведческие ячей­ки, фор­ми­руе­мые в рай­онах по раз­на­ряд­кам. Эти ре­ше­ния под­твер­дил и 10-й пле­нум ЦБК (январь 1931 года). Многие ис­то­ри­ко-бы­то­вые му­зеи (пре­ж­де все­го в усадь­бах и мо­на­сты­рях) бы­ли за­кры­ты, па­мят­ни­ки ста­ри­ны (осо­бен­но хра­мы) ста­ли ин­тен­сив­но раз­ру­шать, кол­лек­ции рас­сре­до­то­чи­ва­лись, из об­ра­ще­ния бы­ли изъ­я­ты преж­ние из­да­ния крае­ве­дов, со­дер­жа­ние крае­ведческих пе­рио­дических из­да­ний из­ме­ни­лось. Но­вым пе­чат­ным ор­га­ном ЦБК и крае­ведческой сек­ции Ком­му­ни­стической ака­де­мии стал журнал «Со­вет­ское крае­ве­де­ние» (1930-1936 годы). В 1931-1933 годах при Ком­муни­стической ака­де­мии дей­ст­во­ва­ло Общество крае­ве­дов-мар­ксис­тов (ОКРАМ; председатель И.Г. Кла­бу­нов­ский - ди­рек­тор Ин­фор­мационного от­де­ла Главного управ­ле­ния ор­га­ни­за­ции и пла­ни­ро­ва­ния Нар­ком­про­са РСФСР), за­да­чей ко­то­ро­го ста­ло по­ста­вить «крае­вед­ное дви­же­ние на те рель­сы, ко­то­рые нуж­ны на­ше­му со­вет­ско­му строи­тель­ст­ву». ОКРАМ ста­ло од­ним из основных ин­стру­мен­тов борь­бы с тра­ди­ци­он­ным Краеведением. В 1932 году основан Центральный научно-исследовательский институт методов краеведческой работы (в 1966-1968 годах Научно-исследовательский институт музееведения и охраны па­мят­ников истории и культуры, в 1968-1992 годах Научно-исследовательский институт культуры, с 1992 года Российский институт культурологии). Соз­дан­ные на мес­тах бю­ро Краеведения вско­ре по­ка­за­ли свою пол­ную не­со­стоя­тель­ность, в ре­зуль­та­те че­го в 1934-1935 годах воз­ник­ли орг­бю­ро по соз­да­нию крае­ведческих об­ществ, во гла­ве ко­то­рых обыч­но стоя­ли пред­се­да­те­ли пла­но­вых ко­мис­сий или за­мес­ти­те­ли пред­се­да­те­лей ис­пол­ко­мов. Был ут­вер­ждён ти­по­вой ус­тав об­ще­ст­ва изу­че­ния края, но же­лае­мо­го воз­ро­ж­де­ния Краеведения не про­изош­ло, т. к. крае­ведческая сеть и кад­ры уже бы­ли по­те­ря­ны.

Не­га­тив­ные по­след­ст­вия для раз­ви­тия крае­ведческих му­зе­ев име­ли ре­ше­ния 1-го Все­российского му­зей­но­го съез­да (1930), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­ры­ми ти­по­вая струк­ту­ра крае­ведческих му­зе­ев (вклю­ча­ли 3 от­де­ла - при­ро­ды, ис­то­рии, со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва) долж­на бы­ла об­лег­чить реа­ли­за­цию ус­та­но­вок, обя­зы­ваю­щих все му­зеи рас­крывать «все­об­щие за­ко­ны ди­а­лек­ти­ки... ил­лю­ст­ри­ро­вать кон­крет­ные по­ло­же­ния, вы­ска­зан­ные клас­си­ка­ми мар­к­сиз­ма-ле­ни­низ­ма». Крае­ведческие му­зеи, как са­мая значительная груп­па в му­зей­ной се­ти стра­ны, бы­ли в мас­со­вом по­ряд­ке во­вле­че­ны в про­ве­де­ние различных аги­тационных и по­ли­тических кам­па­ний (по под­ня­тию уро­жай­но­сти, пред­вы­бор­ных и др.), в т. ч. че­рез вне­му­зей­ные фор­мы, главным образом пе­ре­движ­ные вы­став­ки. В ре­зуль­та­те крае­ведческие му­зеи ут­ра­ти­ли воз­мож­ность пол­но­цен­но за­ни­мать­ся на­учно-ко­ор­ди­на­ци­он­ной дея­тель­но­стью в об­лас­ти крае­ве­де­ния.

Окон­ча­тель­но крае­ведческое дви­же­ние как фор­ма куль­тур­ной об­щественной дея­тель­но­сти ис­чез­ло по­сле по­ста­нов­ле­ния СНК РСФСР «О ре­ор­га­ни­за­ции крае­вед­че­ской ра­бо­ты в цен­тре и на мес­тах» (10.6.1937 года). Со­глас­но по­сле­до­вав­ше­му за этим ука­за­нию Нар­ком­про­са РСФСР «О под­го­тов­ке и ор­га­ни­за­ции крае­вед­че­ской ра­бо­ты» (1938) ли­к­ви­ди­ро­ва­лись все об­щественные крае­ведческие ор­га­ни­за­ции на мес­тах как «край­не за­со­рён­ные вра­га­ми на­ро­да».

Крае­ве­де­ние в 1950-е - середине 1980-х годов. В ус­ло­ви­ях ли­бе­ра­ли­за­ции по­ли­тической и куль­тур­ной жиз­ни в стра­не в середине 1950-х годов воз­ро­дил­ся ин­те­рес к Краеведению. Осо­бен­но ин­тен­сив­но оно на­ча­ло раз­ви­вать­ся в национальных ре­гио­нах, где Краеведение бы­ло свя­за­но с ра­бо­той по на­пи­са­нию ис­то­рии отдельных на­ро­дов. Во­зоб­но­ви­лось изу­че­ние ис­то­рии отдельных го­ро­дов, ме­мо­ри­аль­ных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей. По всей стра­не ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась дея­тель­ность крае­ведческих му­зе­ев: во­зоб­но­ви­лись ре­гу­ляр­ные экс­пе­ди­ции по изу­че­нию ме­ст­ной ис­то­рии, ожи­ви­лась из­да­тель­ская дея­тель­ность (прак­ти­че­ски ка­ж­дый об­ла­ст­ной му­зей имел собственное из­да­ние). Од­на­ко крае­ведческие му­зеи бы­ли ори­ен­ти­ро­ва­ны на по­сто­ян­ные пе­ре­строй­ки экс­по­зи­ций к оче­ред­ным юби­лей­ным да­там. При ком­плек­то­ва­нии фон­дов основное вни­ма­ние уде­ля­лось ма­те­риа­лам, ко­то­рые долж­ны бы­ли де­мон­ст­ри­ро­вать ус­пе­хи со­циа­ли­стического об­ще­ст­ва. В ре­зуль­та­те ин­те­рес по­се­ти­телей к крае­ведческим му­зе­ям за­мет­но сни­зил­ся, они ока­за­лись не в со­стоя­нии кон­ку­ри­ро­вать с по­лу­чив­ши­ми на­чи­ная с 1950-х годов рас­про­стра­не­ние му­зея­ми-за­по­вед­ни­ка­ми, му­зея­ми под от­кры­тым не­бом (эт­но­гра­фи­че­ски­ми, де­ревянного зод­че­ст­ва и др.). Од­ной из но­вых форм раз­ви­тия Краеведения ста­ло соз­да­ние об­щественных му­зе­ев.

Отечественные крае­ве­ды сыг­ра­ли клю­че­вую роль в дея­тель­но­сти соз­дан­но­го в 1965 году Все­рос­сий­ско­го об­ще­ст­ва ох­ра­ны па­мят­ни­ков ис­то­рии и куль­ту­ры. Крае­ведческая те­ма­ти­ка за­ни­ма­ла всё боль­шее ме­сто в про­грам­мах пе­да­го­гических ву­зов, соз­да­ва­лись учеб­ные по­со­бия по Краеведению, уве­ли­чи­лось чис­ло из­да­вае­мой крае­ведческой литературы. Важ­ное ме­сто крае­ведческая ин­фор­ма­ция за­ня­ла в эн­цик­ло­пе­ди­ях национальных рес­пуб­лик СССР, а так­же в из­да­ни­ях по ре­гио­наль­ной ис­то­рии со­юз­ных рес­пуб­лик (например, «Iсторiя мiст i сiл Української РСР», тома 1-26, 1967-1974 годы).

Крае­ве­де­ние с середине 1980-х годов . В середины 1980-х годов воз­ро­ди­лась тра­ди­ция со­зы­ва крае­ведческих кон­фе­рен­ций, пре­ж­де все­го на ре­гио­наль­ном уров­не. Од­но­вре­мен­но на­ча­ли про­во­дит­ься все­со­юз­ные (с 1995 года все­российские) кон­фе­рен­ции по ис­то­рическому Краеведению и изу­че­нию куль­ту­ры российской про­вин­ции (1-я со­стоя­лась в Пол­та­ве в октябре 1987 года; 2-5-я - в Пен­зе в 1989, 1995, 2000, 2001 годах). В 1990 году соз­дан Со­юз крае­ве­дов Рос­сии [председатель С.О. Шмидт (с 2007 года почетный председатель), с 2007 года - В.Ф. Коз­лов] - доб­ро­воль­ная об­щественная ор­га­ни­за­ция крае­ве­дов и крае­ведческих объ­е­ди­не­ний, соз­да­вае­мых в ре­гио­нах.

В этот пе­ри­од воз­ро­дил­ся ряд крае­ведческих ор­га­ни­за­ций, су­ще­ст­во­вав­ших до 1917 года и в 1920-х годах (например, Общество изу­че­ния русской усадь­бы), воз­рос ин­те­рес к изу­че­нию и пуб­ли­ка­ции на­сле­дия крае­ве­дов преж­них лет. С начала 1990-х годов на­чал­ся но­вый пе­ри­од в раз­ви­тии крае­ведческих му­зе­ев: прин­ци­пи­аль­но ме­ня­лось со­дер­жа­ние экс­по­зи­ций, ко­то­рое вы­шло за пре­де­лы со­ци­аль­но-эко­но­мической ис­то­рии XX века. Мно­гие из крае­ведческих му­зе­ев воз­вра­ти­ли се­бе роль важ­ней­ших цен­тров изу­че­ния ме­ст­ной ис­то­рии в ре­гио­нах, од­на­ко не­ко­то­рые му­зеи за­кры­лись, по­пав в тя­жё­лое эко­но­мическое по­ло­же­ние, ряд му­зе­ев по ре­ше­нию ме­ст­ных вла­стей ли­шил­ся экс­по­зи­ци­он­ных по­ме­ще­ний.

Рас­ши­ри­лось пре­по­да­ва­ние Краеведения в ву­зах; в ве­ду­щих ву­зах Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га об­ра­зо­ва­ны специальные крае­ведческие под­раз­де­ле­ния: в 1997 году в Ис­то­ри­ко-ар­хив­ном институте РГГУ соз­да­на ка­фед­ра ре­гио­наль­ной ис­то­рии и Краеведения, в 2007 году - ка­фед­ра мо­ск­во­веде­ния; в 2002 году в Санкт-Пе­тербургском государственном универстете осно­ва­на ка­фед­ра ис­то­рического ре­гио­но­ве­де­ния. Они ор­га­ни­зу­ют все­российские кон­фе­рен­ции по Краеведению. Круп­ны­ми цен­тра­ми раз­ви­тия Краеведения ста­но­вят­ся Во­ро­неж, Ир­кутск, Омск, Орен­бург, Тверь, Ту­ла и др.

С конца 1980-х годов воз­ро­ди­лось та­кое на­прав­ле­ние Краеведения, как соз­да­ние ре­гио­наль­ных эн­цик­ло­пе­дий. К 2008 году прак­ти­че­ски во всех ре­гио­нах РФ су­ще­ст­ву­ет своё эн­цик­ло­пе­дическое из­да­ние. Из­да­ния это­го ти­па име­ют различный уро­вень ох­ва­та ин­фор­ма­ции: от субъ­ек­та РФ до отдельного рай­она, го­ро­да и да­же горородского рай­она. Для из­да­ния не­ко­то­рых ре­гио­наль­ных эн­цик­ло­пе­дий соз­да­ны специальные на­учные уч­ре­ж­де­ния (например, Институт Та­тар­ской эн­цик­ло­пе­дии).

В 1990-2000-е годы рез­ко воз­рос­ло чис­ло ме­ст­ных крае­ведческих из­да­ний всех ви­дов (книг, пе­рио­дических из­да­ний и пр.), на­учных кон­фе­рен­ций (все­российских и ре­гио­наль­ных), крае­ведческая те­ма­ти­ка ста­ла пре­об­ла­даю­щей на кон­кур­сах школь­ных со­чи­не­ний на ис­то­рические те­мы, с 2005 года про­во­дят­ся кон­кур­сы крае­ведческой ли­те­ра­ту­ры. Бур­ный рост пе­ре­жи­ва­ет цер­ков­ное Краеведение.

В Западной Ев­ро­пе и США ис­сле­до­ва­ния, по­доб­ные крае­вед­че­ским, ве­дут­ся в рам­ках на­учных школ ло­каль­ной ис­то­рии и мик­ро­ис­то­рии.

Лит.: Крае­вед­ные уч­ре­ж­де­ния СССР. 2-е изд. Л., 1927; Со­ловь­ев К. А. Крае­вед­ные му­зеи РСФСР // Со­вет­ский му­зей. 1932. № 6; Ра­ви­ко­вич Д. А. Му­зеи ме­ст­но­го края во вто­рой по­ло­ви­не XIX – на­ча­ле XX в. (1861–1917 гг.) // Очер­ки ис­то­рии му­зей­но­го де­ла в Рос­сии. М., 1960. Вып. 2; она же. Фор­ми­ро­ва­ние го­су­дар­ст­вен­ной му­зей­ной се­ти (1917 – I по­ло­ви­на 60-х гг.). М., 1988; Мои­се­ев A. M. Крае­вед­че­ские му­зеи за 50 лет // Ис­то­рия СССР. 1967. № 6; Ми­ло­нов Н. А. Ли­те­ра­тур­ное крае­ве­де­ние. М., 1985; Ма­тюшин Г. Н. Ис­то­ри­че­ское крае­ве­де­ние. М., 1987; Пер­вая Все­со­юз­ная на­уч­ная кон­фе­рен­ция по ис­то­ри­че­ско­му крае­ве­де­нию. К., 1987; Ма­мон­тов А. В., Щер­ба Н. Н. Крае­вед­че­ская биб­лио­гра­фия. 2-е изд. М., 1989; Фи­ли­мо­нов С. Б. Крае­ве­де­ние и до­ку­мен­таль­ные па­мят­ни­ки (1917–1929 гг.). М., 1989; он же. Крае­вед­че­ские ор­га­ни­за­ции ев­ро­пей­ской Рос­сии и до­ку­мен­таль­ные па­мят­ни­ки (1917–1929 гг.). М., 1991; Ис­то­ри­че­ское крае­ве­де­ние в СССР: во­про­сы тео­рии и прак­ти­ки. К., 1991; Шмидт C. O. Крае­ве­де­ние и до­ку­мен­таль­ные па­мят­ни­ки. Тверь, 1992; Ис­то­ри­че­ское крае­ве­де­ние. Пен­за, 1993; Рос­сий­ская про­вин­ция XVIII–XX вв.: реа­лии куль­тур­ной жиз­ни. Пен­за, 1996. Кн. 1–2; Ма­лые го­ро­да Рос­сии: про­бле­мы ис­то­рии и воз­ро­ж­де­ния. М.; Пе­ре­славль-За­лес­ский, 1998; Со­вре­мен­ное со­стоя­ние и пер­спек­ти­вы раз­вития крае­ве­де­ния в ре­гио­нах Рос­сии. М., 1999; Ме­то­до­ло­гия ре­гио­наль­ных ис­то­ри­че­ских за­ру­беж­ных ис­сле­до­ва­ний: [рос­сий­ский и за­ру­беж­ный опыт]. СПб., 2000; Оте­че­ст­вен­ная куль­ту­ра и раз­ви­тие крае­ве­де­ния. Пен­за, 2001; Пре­по­да­ва­ние крае­ве­де­ния и мо­ск­во­ве­де­ния в выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях. М., 2001; Les Études regionales en Rus­sie (1890–1990). Origines, crise, renessaince. P., 2002; Крае­ве­де­ние в Рос­сии. Ис­то­рия. Со­вре­мен­ное со­стоя­ние. Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия. М., 2004; Про­бле­мы соз­да­ния ре­гио­наль­ных эн­цик­ло­пе­дий. СПб., 2004; В. О. Клю­чев­ский и про­бле­мы рос­сий­ской про­вин­ци­аль­ной куль­ту­ры и ис­то­рио­гра­фии. М., 2005. Кн. 1–2; Ти­хо­ми­ров­ские чте­ния 2004 г. «Ис­точ­ни­ки по ис­то­рио­гра­фии крае­ве­де­ния» // Ар­хео­гра­фи­че­ский еже­год­ник за 2004 г. М., 2005; Крае­ве­де­ние в Рос­сии. Ис­то­рия, со­вре­мен­ное со­стоя­ние, пер­спек­ти­вы раз­ви­тия. М., 2006.

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