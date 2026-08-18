КРАЧКОВСКИЙ ИГНАТИЙ ЮЛИАНОВИЧ

КРАЧКОВСКИЙ ИГНАТИЙ ЮЛИАНОВИЧ - востоковед, один из создателей академической школы российской арабистики .

Академик РАН (1921, с 1925 года АН СССР).

Ро­дил­ся в се­мье ди­рек­то­ра Учи­тель­ско­го института. В 1905 году окон­чил восточный фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета по араб­ско-пер­сид­ско-ту­рец­ко-та­тар­скому раз­ряду, в 1908-1910 годах ко­ман­ди­ро­ван в Ли­вию, Си­рию, Па­ле­сти­ну и Еги­пет. С 1910 года при­ват-до­цент, с 1918 года профессор Пет­ро­град­ско­го, за­тем Ле­нинградского университета, док­тор фи­ло­ло­гических на­ук (1921). На фор­ми­ро­ва­ние Крачковского как учё­но­го по­влия­ли его учи­тель В.Р. Ро­зен, а так­же В.В. Бар­тольд, П.К. Ко­ков­цов, Н.А. Мед­ни­ков, Б.А. Ту­ра­ев, А.Э. Шмидт. Ра­бо­ту в АН (в 1916-1951 годах заведующий Арабским ка­би­не­том Ази­ат­ско­го му­зея и Института вос­то­ко­ве­де­ния) Крачковский со­вме­щал с пре­по­да­ва­ни­ем в Ле­нинградском институте жи­вых восточных языков (1920-1928 годы), Ле­нинградском восточном институте (1928-1938 годы), Ле­нинградском университете (в 1944 году воз­гла­вил ка­фед­ру арабской фи­ло­ло­гии).

Творческое на­сле­дие Крачковского вклю­ча­ет бо­лее 500 со­чи­не­ний по литературе и язы­ку, ис­то­рии и куль­ту­ре арабского Вос­то­ка. Крачковский из­вес­тен кри­тическими из­да­ния­ми средневековых арабских ав­то­ров (1924-1935 годы), опи­са­ни­ем арабских ру­ко­пи­сей в отечественных со­б­ра­ни­ях, из­да­ни­ем арабских ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Рос­сии, Кав­ка­за и Средней Азии, ис­сле­до­ва­ни­ем русско-арабских куль­тур­ных свя­зей. Под редакцией Крачковского вы­шло пер­вое пол­ное русское из­да­ние ска­зок «Ты­ся­чи и од­ной но­чи» (тома 1-8, 1958-1959 годы). Крачковский - за­чи­на­тель изу­че­ния и зна­ток но­во­араб­ской литературы вре­мён куль­тур­но­го воз­ро­ж­де­ния (на­хда) XIX - начала XX веков, пе­ре­во­дчик клас­си­ков но­во­араб­ской литературы (Ка­си­ма Ами­на, Ху­сей­на Ta­xa, Ами­на ар-Рей­ха­ни).

Ав­тор фун­даментальной мо­но­гра­фии «Араб­ская гео­гра­фи­че­ская ли­те­ра­ту­ра» (1957, арабский перевод 1963), ра­бот по литературе и куль­ту­ре средневековой Эфио­пии, эпи­гра­фическим па­мят­ни­кам древ­ней Южной Ара­вии, ис­то­рии оте­че­ст­вен­но­го и за­ру­беж­но­го вос­то­ко­ве­де­ния. Пе­ре­во­дом ра­бо­ты И. Гольд­цие­ра « Ис­лам » в 1911 году, ря­дом ста­тей по куль­ту­ре ис­ла­ма, уча­сти­ем в ме­ж­ду­народных мно­го­том­ных из­да­ни­ях, та­ких как «Эн­цик­ло­пе­дия ис­ла­ма» (тома 1-3, 1913-1924 годы), внёс ве­со­мый вклад в ис­ла­мо­ве­де­ние. В клас­си­ку вос­то­ко­ве­де­ния во­шёл его пе­ре­вод Ко­ра­на (1963), вы­пол­нен­ный с учё­том пред­ше­ст­вую­щей на­учной литературы и снаб­жён­ный ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическими ком­мен­та­рия­ми. Ши­ро­ко из­вест­ны не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вав­шие­ся ав­то­био­гра­фические очер­ки «Над араб­ски­ми ру­ко­пи­ся­ми: ли­ст­ки вос­по­ми­на­ний о кни­гах и лю­дях» (1945; 4-е издание, 1965), пе­ре­ве­дён­ные на ряд иностранных язы­ков (в т. ч. на араб­ский).

Крачковский был ини­циа­то­ром соз­да­ния и ру­ко­во­ди­те­лем Ас­со­циа­ции ара­би­стов СССР (1934-1938 годы), председателем ко­мис­сии АН СССР по управ­ле­нию ле­нинградскими уч­ре­ж­де­ния­ми в го­ды бло­ка­ды (1941-1944 годы), ви­це-председателем Гео­гра­фического общества СССР. В декабре 1943 года ор­га­ни­зо­вал Московскую груп­пу Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР.

Государственная премия СССР (1951). На­граж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1944, 1945).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Абу-л-Фа­радж ал-Ва‘ва Да­мас­ский. Ма­те­риа­лы для ха­рак­те­ри­сти­ки по­эти­че­ско­го твор­че­ст­ва. П., 1914;

Избранные сочинения. М.; Л., 1955-1960 годы. Т. 1-6;

Араб­ская гео­гра­фи­че­ская ли­те­ра­ту­ра. М., 2004.