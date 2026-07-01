КПЕЛЛЕ
КПЕЛЛЕ - народ в Западной Африке.
Живут в Центральной и Северной Либерии (юг графства Лоффа, графства Бонг, Маргиби, Монтсеррадо, 758 тысяч человек - крупнейший народ в Либерии; 2008, оценка) и на юго-востоке Гвинеи (префектуры Йому и Нзерекоре, 514 тысяч человек). Антропологический тип с некоторыми чертами монголоидности: узкий разрез глаз, резко выступающие скулы. Говорят на языке кпелле юго-западной ветви манде языков. Письменность на основе латинского алфавита (с 1960 года). В XIX веке существовало слоговое письмо, созданное под влиянием письма ваи. Либерийские Кпелле придерживаются в основном традиционных верований; среди гвинейских Кпелле около 40% - мусульмане-сунниты и около 40% - христиане (католики и протестанты-лютеране), остальные - приверженцы афрохристианских синкретических культов и сект (Аладура и др.).
Кпелле мигрировали из Западного Судана не позднее конца XVI века. Современную этническую территорию заняли в 1-й четверти XVII века. Испытали сильное влияние менде, лома, мано и баса, торговали с ваи и малинке. Различия между либерийскими и гвинейскими («французскими») Кпелле сформировались в колониальный период.
Традиционная культура характерна для народов Гвинейской подобласти Западной Африки. Основные занятия - ручное подсечно-огневое земледелие (рис, маниок, ямс, манго, цитрусовые, томаты, бананы и др.), сбор плодов масличной пальмы, орехов кола и др., охота, рыболовство; с 1960-х годов возделывают на продажу кофе, какао и хинное дерево, работают на плантациях гевеи и в горнодобывающей промышленности. Мелкий рогатый скот и свиней держат для престижа и в ритуальных целях. Около 15% Кпелле Либерии живут в городах. Традиционные ремёсла - кузнечное (кузнецы часто практикуют знахарство и являются лидерами мужского союза Поро), плетение, ткачество, резьба по дереву (мебель, барабаны и другие музыкальные инструменты, маски духов, статуэтки, намогильные изваяния). Живут деревенскими общинами (от 50 до 600 человек или от 10 до 150 хижин). Поселения разбросанные. Большие поселения разделены на кварталы, в которых локализуются низшие уровни родовой организации. В центре поселений - могилы предков. Традиционное жилище круглое в плане с конической соломенной крышей, ныне распространены 2- и 3-камерные прямоугольные дома. Традиционная одежда - набедренная повязка, более распространена рубаха бубу, заимствованная у малинке. Сохраняются большесемейные общины (коли), патрилиниджи (кала), авункулат (брат матери и сын сестры связаны отношениями подшучивания), полигиния, левират, кросскузенный брак, брачный выкуп. Брачное поселение вири-, иногда - уксори- или авункулокальное, что обусловлено обычаем отработки за невесту, или, в последнее время, неолокальное, когда отработка замещается брачным выкупом. До 20% браков заканчиваются разводами (как правило, из-за бесплодности жены). Система терминов родства бифуркативного типа с генерационным скосом «омаха» в некоторых диалектах (фала, йоквеле). Деды и внуки связаны взаимной терминологией, сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Тайные союзы (мужской Поро и женский Санде, заимствованный у гола) выполняют роль религиозных, социальных, политических, юридических и образовательных учреждений. При инициациях практикуется мужское и женское обрезание. Существуют общества взаимопомощи (куу), специализированные тайные общества, связанные с магией и традиционной медициной, предсказатели, сохраняются культы предков (кофо, гофо), сил природы (в т. ч. культ духа воды Тункпалабоно в облике змеи), тотемизм, фетишизм, ведовство. Верховное божество - удалившийся от мира демиург Алатангана.
Устное творчество. Основные фольклорные жанры - песни, сказки и пословицы. Синкретическое единство музыки, танца и празднества определяется понятием «пели», то же в сочетании с повествованием и драматическим действом называется «мени-пели». Различаются музыка, сопровождающая танец («мала»), и музыка, аккомпанирующая пению («вуле»). Среди музыкальных инструментов - ламеллафоны, ксилофоны (бала), цитры с корпусом треугольной формы (конинг), музыкальные луки; распространены барабанные ансамбли. Музыканты-инструменталисты и рассказчики эпоса - мужчины. Сольная вокальная традиция - женская.