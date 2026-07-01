КПЕЛЛЕ

КПЕЛЛЕ - народ в Западной Аф­ри­ке.

Жи­вут в Центральной и Северной Ли­бе­рии (юг граф­ст­ва Лоф­фа, граф­ст­ва Бонг, Мар­ги­би, Мон­тсер­ра­до, 758 тысяч человек - круп­ней­ший на­род в Ли­бе­рии; 2008, оцен­ка) и на юго-вос­то­ке Гви­неи (пре­фек­туры Йо­му и Нзе­ре­ко­ре, 514 тысяч человек). Ан­тро­по­ло­гический тип с не­ко­то­ры­ми чер­та­ми мон­го­ло­ид­но­сти: уз­кий раз­рез глаз, рез­ко вы­сту­паю­щие ску­лы. Го­во­рят на языке кпел­ле юго-западной вет­ви ман­де язы­ков. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та (с 1960 года). В XIX веке су­ще­ст­во­ва­ло сло­го­вое пись­мо, соз­дан­ное под влия­нием пись­ма ваи. Ли­бе­рий­ские Кпелле при­дер­жи­ва­ют­ся в основном тра­диционных ве­ро­ва­ний; сре­ди гви­ней­ских Кпелле около 40% - му­суль­ма­не-сун­ни­ты и около 40% - хри­стиа­не ( ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты-лю­те­ра­не), ос­таль­ные - при­вер­жен­цы аф­рох­ри­сти­ан­ских син­кре­тических куль­тов и сект (Ала­ду­ра и др.).

Кпелле миг­ри­ро­ва­ли из Западного Су­да­на не позд­нее конца XVI века. Современную эт­ническую тер­ри­то­рию за­ня­ли в 1-й четверти XVII века. Ис­пы­та­ли силь­ное влия­ние мен­де, ло­ма, ма­но и ба­са, тор­го­ва­ли с ваи и малин­ке. Раз­ли­чия ме­ж­ду ли­бе­рий­ски­ми и гви­ней­ски­ми («фран­цуз­ски­ми») Кпелле сфор­ми­ро­ва­лись в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од.

Тра­диционная куль­ту­ра ха­рак­тер­на для на­ро­дов Гви­ней­ской по­доб­ла­сти Западной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (рис, ма­ни­ок, ямс, ман­го, цит­ру­со­вые, то­ма­ты, ба­на­ны и др.), сбор пло­дов мас­лич­ной паль­мы, оре­хов ко­ла и др., охо­та, ры­бо­лов­ст­во; с 1960-х годов воз­де­лы­ва­ют на про­да­жу ко­фе, ка­као и хин­ное де­ре­во, ра­бо­та­ют на план­та­ци­ях ге­веи и в гор­но­до­бы­ваю­щей промышленности. Мел­кий ро­га­тый скот и сви­ней дер­жат для пре­сти­жа и в ри­туаль­ных це­лях. Около 15% Кпелле Ли­бе­рии жи­вут в го­ро­дах. Тра­диционные ре­мёс­ла - куз­неч­ное (куз­не­цы час­то прак­ти­ку­ют зна­хар­ст­во и яв­ля­ют­ся ли­де­ра­ми муж­ско­го сою­за По­ро), пле­те­ние, тка­че­ст­во, резь­ба по де­ре­ву (ме­бель, ба­ра­ба­ны и другие музыкальные ин­ст­ру­мен­ты, мас­ки ду­хов, ста­ту­эт­ки, на­мо­гиль­ные из­вая­ния). Жи­вут де­ре­вен­ски­ми об­щи­на­ми (от 50 до 600 человек или от 10 до 150 хи­жин). По­се­ле­ния раз­бро­сан­ные. Боль­шие по­се­ле­ния раз­де­ле­ны на квар­та­лы, в ко­то­рых ло­ка­ли­зуют­ся низ­шие уров­ни ро­до­вой ор­га­ни­за­ции. В цен­тре по­се­ле­ний - мо­ги­лы пред­ков. Тра­диционное жи­ли­ще круг­лое в пла­не с ко­нической со­ло­мен­ной кры­шей, ны­не рас­про­стра­не­ны 2- и 3-ка­мер­ные пря­мо­уголь­ные до­ма. Тра­диционная оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка, бо­лее рас­про­стра­не­на ру­ба­ха бу­бу, за­им­ст­во­ван­ная у ма­лин­ке. Со­хра­ня­ют­ся боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны (ко­ли), па­три­ли­нид­жи (ка­ла), авун­ку­лат (брат ма­те­ри и сын се­стры свя­за­ны от­но­ше­ния­ми под­шу­чи­ва­ния), по­ли­ги­ния, ле­ви­рат, крос­ску­зен­ный брак, брач­ный вы­куп. Брач­ное по­се­ле­ние ви­ри-, иног­да - ук­со­ри- или авун­ку­ло­каль­ное, что обу­слов­ле­но обы­ча­ем от­ра­бот­ки за не­вес­ту, или, в пос­лед­нее вре­мя, нео­ло­каль­ное, ког­да от­ра­бот­ка за­ме­ща­ет­ся брач­ным вы­ку­пом. До 20% бра­ков за­кан­чи­ва­ют­ся раз­во­да­ми (как пра­ви­ло, из-за бес­плод­но­сти же­ны). Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с ге­не­ра­ци­он­ным ско­сом «ома­ха» в не­ко­то­рых диа­лек­тах (фа­ла, йок­ве­ле). Де­ды и вну­ки свя­за­ны вза­им­ной тер­ми­но­ло­ги­ей, сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительному по­лу. Тай­ные сою­зы (муж­ской По­ро и жен­ский Сан­де, за­им­ст­во­ван­ный у го­ла) вы­пол­ня­ют роль ре­лигиозных, со­ци­аль­ных, по­ли­тических, юри­дических и об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ний. При ини­циа­ци­ях прак­ти­ку­ет­ся муж­ское и жен­ское об­ре­за­ние. Су­ще­ст­ву­ют об­ще­ст­ва взаи­мо­по­мо­щи (куу), спе­циа­ли­зированные тай­ные об­ще­ст­ва, свя­зан­ные с ма­ги­ей и тра­диционной ме­ди­ци­ной, пред­ска­за­те­ли, со­хра­ня­ют­ся куль­ты пред­ков (ко­фо, го­фо), сил при­ро­ды (в т. ч. культ ду­ха во­ды Тун­кпа­ла­бо­но в об­ли­ке змеи), то­те­мизм, фе­ти­шизм, ве­дов­ст­во. Вер­хов­ное бо­же­ст­во - уда­лив­ший­ся от ми­ра де­ми­ург Ала­тан­га­на.

Уст­ное твор­чест­во. Основные фольк­лор­ные жан­ры - пес­ни, сказ­ки и по­слови­цы. Син­кре­тическое един­ст­во му­зы­ки, тан­ца и празд­не­ст­ва оп­ре­де­ля­ет­ся по­ня­ти­ем «пе­ли», то же в со­че­та­нии с по­вест­во­ва­ни­ем и дра­ма­тическим дейст­вом на­зы­ва­ет­ся «ме­ни-пе­ли». Раз­ли­ча­ют­ся му­зы­ка, со­про­вож­даю­щая та­нец («ма­ла»), и му­зы­ка, ак­ком­па­ни­рую­щая пе­нию («ву­ле»). Сре­ди музыкальных ин­стру­мен­тов - ла­мел­ла­фо­ны, кси­ло­фо­ны (ба­ла), цит­ры с кор­пу­сом треу­голь­ной фор­мы (ко­нинг), му­зы­каль­ные лу­ки; рас­про­стра­не­ны ба­ра­бан­ные ан­самб­ли. Му­зы­кан­ты-ин­стру­мен­та­ли­сты и рас­сказ­чи­ки эпо­са - муж­чи­ны. Соль­ная во­каль­ная тра­ди­ция - жен­ская.

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