КОЗЫРЕВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ

На службе

Иван Козыревский родился в 1680 г. в Якутске в казачьей семье. Происходил из поляков.

В 1701 г. Козыревские, отец и сын, по заданию якутского воеводы Траурнихта были направлены в Камчатку, чтобы перевести местное население в российское подданство. В 1708 г. Петр Козыревский погиб от рук туземцев.

В 1711 г. К. в числе других участвовал в бунте, в ходе которого в Нижнекамчатске произошло убийство В.В. Атласова. После избрания казаками есаулом К. в 1711 г. совместно с Д. Анциферовым предпринял плавание от устья Большой до мыса Лопатка, откуда переправился на о-в Шумшу. Этот поход стал началом открытия Курильских о-вов. Описали три северных о-ва и южную оконечность Камчатки.

Экспедиция на Курилы

В 1712 г. новому приказчику В. Колесову удалось подавить выступление казаков на Камчатке; К. был им помилован. Летом 1713 г. по заданию якутского воеводы он повторно отбыл на Курильские о-ва Шумшу и Парамушир. К. подготовил описание всех Курильских о-вов и о-ва Хоккайдо.

В 1714 – 1715 гг. он исполнял обязанности приказчика камчатских острогов. За это время были подготовлены первые русские чертежи и подробное описание м. Лопатка и Курильской гряды.

Монах Игнатий

Стремясь избежать наказания за участие в бунте, К. соорудил на р. Камчатке молитвенный дом во имя Успения Богоматери и монастырь. В 1717 г. постригся в монахи под именем Игнатий. В 1718 г. возглавил православную церковь на Камчатке. В 1720 г. арестован и отправлен в Якутск, однако его оправдали. В 1721 г. основал Покровскую, в 1722 г. – Спасскую обители.

Ввиду продолжавшегося конфликта с архимандритом Феофаном в 1724 г. К. бежал в Тобольск. В 1726 г. он встретился в Якутске с руководителем 1-й Камчатской экспедиции В.Й. Берингом, передав ему чертежи Курильских островов.

Новый поход

Построив в Якутске собственное судно, К. принял участие в походе по маршруту от Якутска до устья Лены (1628). Совершая работы в низовьях реки, он стремился выйти к ее устью и далее в океан, однако весной 1729 г. его судно раздавили льды.

В 1730 г. для того, чтобы организовать новую экспедицию на Курильские о-ва, К. прибыл в Москву. Здесь он получил поддержку Г.Ф. Миллера. Его заслуги напечатали «Санкт-Петербургские ведомости» (26.03.1730). Перед отъездом К. арестовали по делу В.В. Атласова, лишили монашеского звания, а в январе 1732 г. приговорили к смертной казни. В ожидании помилования 2 декабря 1734 г. К. скончался в тюрьме в Москве.