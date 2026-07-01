КОЗОЛУПОВЫ
КОЗОЛУПОВЫ - семья российских музыкантов.
Семён Матвеевич [10(22) апреля 1884 года, станица Краснохолмская Оренбургской губернии, ныне посёлок Краснохолмский, Башкирия - 18 апреля 1961 года, Москва], виолончелист, педагог, народный артист РСФСР (1946 год). Один из основателей отечественной виолончельной школы XX века. В 1904-1907 годах учился в Петербургской консерватории у А.В. Вержбиловича. 1-я премия на конкурсе виолончелистов к 50-летию Московского отделения ИРМО (1911 год). Играл в квартете Московского отделения ИРМО, в камерных ансамблях с С.И. Танеевым, К.Н. Игумновым, А.Б. Гольденвейзером, Б.О. Сибором, концертировал во многих городах страны. В 1908-1912 и 1924-1931 годах солист оркестра московского Большого театра. Преподавал в Саратовской (1912-1916 и 1921-1922 годы), Киевской (1916-1920 годы), Московской консерваториях (с 1922 года до конца жизни; с 1923 года профессор, в 1936-1954 годах заведующий кафедрой).
Среди учеников: М.Л. Ростропович, С.Н. Кнушевицкий, H.H. Шаховская, Ф.П. Лузанов, В.А. Берлинский. Основа репертуара - классическая музыка для виолончели (сюиты И.С. Баха, сонаты Л. Боккерини, Й. Гайдна, К. Сен-Санса, И. Брамса), сочинения русских композиторов. Выполнил редакции ряда виолончельных произведений (например, концертов К.Ю. Давыдова), редактор (совместно с Л.С. Гинзбургом) «Школы для виолончели» Давыдова (1947 год). Награждён орденом Ленина.
Его жена - Надежда Николаевна Козолупова-Федотова [13(25) апреля 1886 года, Оренбург - 13 июня 1957 года, Москва], пианистка и педагог. Окончила Московскую консерваторию по классу А.Б. Гольденвейзера. До 1923 года концертировала вместе с мужем. В 1922-1924 и 1932-1956 годах преподавала в Московской консерватории (с 1935 года доцент).
Их дочери: Галина Семёновна [13(26) августа 1912 года, Москва - 30 декабря 1990 года, там же], виолончелистка, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966 год). Училась у отца, окончила в его классе Московскую консерваторию (1930 год) и Школу высшего художественного мастерства (1935 год). 2-я премия 1-го Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве (1933 год). Была солисткой Всесоюзного радио, Московской филармонии, Гастрольно-концертного объединения. С 1932 года преподавала в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, в 1935-1974 годах - в Московской консерватории (с 1952 года профессор). Среди учеников: Н.Г. Гутман, И.И. Гаврыш, Ю.Ф. Туровский, Т.А. Прийменко. Автор редакций многих произведений для виолончели.
Марина Семёновна (25 апреля 1918 года, Москва - 26 октября 1978 года, там же), скрипачка, педагог, заслуженный артист РСФСР (1966 год). В 1937 году окончила Московскую консерваторию по классу К.Г. Мостраса, в 1941 году - аспирантуру под руководством М.Б. Полякина. 2-я пр. Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Ленинграде (1935 год). С 1937 года концертировала в СССР и за рубежом. С 1942 года преподавала в Московской консерватории (с 1967 года профессор).
Ирина Семёновна [10(23) ноября 1910 года, Москва - 1993 год, там же], пианистка и педагог. В 1930 году окончила Московскую консерваторию по классу А.Б. Гольденвейзера (училась также у Ф.М. Блуменфельда и в классе камерного ансамбля А.Ф. Гедике). С 1925 года выступала с отцом и сёстрами, С.Н. Кнушевицким, Л.В. Ростроповичем. В 1944-1985 годах преподавала в Московской консерватории (с 1960 года доцент).
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