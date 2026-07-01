КОЗОЛУПОВЫ

КОЗОЛУПОВЫ - се­мья российских му­зы­кан­тов.

Се­мён Мат­вее­вич [10(22) апреля 1884 года, ста­ни­ца Крас­но­холм­ская Орен­бург­ской губернии, ны­не посёлок Крас­но­холм­ский, Баш­ки­рия - 18 апреля 1961 года, Мо­ск­ва], вио­лон­че­лист, пе­да­гог, народный артист РСФСР (1946 год). Один из ос­но­ва­те­лей отечественной вио­лон­чель­ной шко­лы XX века. В 1904-1907 годах учил­ся в Пе­тербургской консерватории у А.В. Вер­жби­ло­ви­ча. 1-я премия на кон­кур­се вио­лон­че­ли­стов к 50-ле­тию Московского от­де­ле­ния ИРМО (1911 год). Иг­рал в квар­те­те Московского от­де­ле­ния ИРМО, в ка­мер­ных ан­самб­лях с С.И. Та­нее­вым, К.Н. Игум­но­вым, А.Б. Голь­ден­вей­зе­ром, Б.О. Си­бо­ром, кон­цер­ти­ро­вал во мно­гих го­ро­дах стра­ны. В 1908-1912 и 1924-1931 годах со­лист ор­ке­ст­ра московского Боль­шо­го те­ат­ра. Пре­по­да­вал в Са­ра­тов­ской (1912-1916 и 1921-1922 годы), Ки­ев­ской (1916-1920 годы), Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­ри­ях (с 1922 года до кон­ца жиз­ни; с 1923 года профессор, в 1936-1954 годах заведующий ка­фед­рой).

Сре­ди уче­ни­ков: М.Л. Рос­тро­по­вич, С.Н. Кну­ше­виц­кий, H.H. Ша­хов­ская, Ф.П. Лу­за­нов, В.А. Бер­лин­ский. Ос­но­ва ре­пер­туа­ра - клас­сическая му­зы­ка для вио­лон­че­ли (сюи­ты И.С. Ба­ха, со­на­ты Л. Бок­ке­ри­ни, Й. Гайд­на, К. Сен-Сан­са, И. Брам­са), со­чи­не­ния русских ком­по­зи­то­ров. Вы­пол­нил ре­дак­ции ря­да вио­лон­чель­ных про­из­ве­де­ний (например, кон­цер­тов К.Ю. Да­вы­до­ва ), ре­дак­тор (совместно с Л.С. Гинз­бур­гом) «Шко­лы для вио­лон­че­ли» Да­вы­до­ва (1947 год). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на.

Его же­на - На­де­ж­да Ни­ко­ла­ев­на Ко­зо­лу­по­ва-Фе­до­то­ва [13(25) апреля 1886 года, Орен­бург - 13 июня 1957 года, Мо­ск­ва], пиа­ни­ст­ка и пе­да­гог. Окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра. До 1923 года кон­цер­ти­ро­ва­ла вме­сте с му­жем. В 1922-1924 и 1932-1956 годах пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (с 1935 года до­цент).

Их до­че­ри: Га­ли­на Се­мё­нов­на [13(26) августа 1912 года, Мо­ск­ва - 30 декабря 1990 года, там же], вио­лон­че­ли­ст­ка, пе­да­гог, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1966 год). Учи­лась у от­ца, окон­чи­ла в его клас­се Московскую консерваторию (1930 год) и Шко­лу выс­ше­го ху­дожественного ма­стер­ст­ва (1935 год). 2-я премия 1-го Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей в Мо­ск­ве (1933 год). Бы­ла со­ли­ст­кой Все­со­юз­но­го ра­дио, Московской фи­лар­мо­нии, Га­ст­роль­но-кон­церт­но­го объ­е­ди­не­ния. С 1932 года пре­по­да­ва­ла в Центральной музыкальной шко­ле при Московской консерватории, в 1935-1974 годах - в Московской консерватории (с 1952 года профессор). Сре­ди уче­ни­ков: Н.Г. Гут­ман, И.И. Гав­рыш, Ю.Ф. Ту­ров­ский, Т.А. Прий­мен­ко. Ав­тор ре­дак­ций многих про­из­ве­де­ний для вио­лон­че­ли.

Ма­ри­на Се­мё­нов­на (25 апреля 1918 года, Мо­ск­ва - 26 октября 1978 года, там же), скри­пач­ка, пе­да­гог, заслуженный артист РСФСР (1966 год). В 1937 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су К.Г. Мос­тра­са, в 1941 году - ас­пи­ран­ту­ру под руководством М.Б. По­ля­ки­на. 2-я пр. Все­со­юз­но­го кон­кур­са му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей в Ле­нин­гра­де (1935 год). С 1937 года кон­цер­ти­ро­ва­ла в СССР и за ру­бе­жом. С 1942 года пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (с 1967 года профессор).

Ири­на Се­мё­нов­на [10(23) ноября 1910 года, Мо­ск­ва - 1993 год, там же], пиа­ни­ст­ка и пе­да­гог. В 1930 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра (учи­лась так­же у Ф.М. Блу­мен­фель­да и в клас­се ка­мер­но­го ан­самб­ля А.Ф. Ге­ди­ке). С 1925 года вы­сту­па­ла с от­цом и сё­ст­ра­ми, С.Н. Кну­ше­виц­ким, Л.В. Рос­тро­по­ви­чем. В 1944-1985 годах пре­по­да­ва­ла в Московской консерватории (с 1960 года до­цент).

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