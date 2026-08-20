КОЗОДАВЛЕВ ОСИП ПЕТРОВИЧ
КОЗОДАВЛЕВ ОСПИ ПЕТРОВИЧ - российский государственный деятель, издатель, переводчик, действительный тайный советник (1818 год). Член Российской академии (1783 год), ближайший сотрудник президента Академии Е.Р. Дашковой. Дворянин.
Учился на юридическом и философском факультетах Лейпцигского университета (1769-1774 годы). С 1774 года на службе в Сенате; в 1780-1783 годах советник Санкт-Петербургской палаты гражданского суда.
Козодавлев был редактором журнала «Собеседник любителей российского слова…» (1783-1784 годы). К сотрудничеству в журнале привлёк Г.Р. Державина, И.И. Дмитриева, Я.Б. Княжнина, В.В. Капниста, Д.И. Фонвизина, М.М. Хераскова. В Петербургской АН под руководством Козодавлева подготовлена первая часть полного собрания сочинений М.В. Ломоносова (части 1-6, 1784-1787 годы). Он участвовал в составлении первого «Словаря Академии Российской по азбучному порядку расположенного» (части 1-6, 1789-1794 годы).
Одновременно Козодавлев - член Комиссии об учреждении народных училищ (1784-1797 годы), помощник Ф.И. Янковича де Мириево, а также директор народных училищ Санкт-Петербургской губернии (1784-1786 годы). Опубликовал в журнале «Растущий виноград», издававшемся при Главном народном училище в Санкт-Петербурге, статью «Рассуждения о народном просвещении в Европе» (1785 год), в которой утверждал, что просвещение - великое благо, доступное человеку, залог благополучия всего государства. В 1787 году по поручению Е.Р. Дашковой составил «План учреждения в России университетов», согласно которому для «образования человека и гражданина» предлагалось открыть 3 новых университета (в Пскове, Чернигове и Пензе) с филосовским, юридическим и медицинским факультетами в каждом. В них предполагалась подготовка отечественных преподавателей, в связи с чем преподавание на иностранных языках допускалось лишь на первых курсах.
Обер-прокурор 1-го департамента Сената (1797-1799 годы), сенатор (с 1799 года), управлял Юнкерской школой при Сенате (1797-1800 годы), заведовал делами по Герольдии и составлением «Общего гербовника русских дворянских родов». Член Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел, учреждённой указом императора Александра I от 15(27) сентября 1801 года, в день его коронации, для пересмотра дел лиц, осуждённых главным образом в правление императора Павла I «по обстоятельствам политическим».
С 1808 года товарищ министра внутренних дел (с 1810 года управляющий МВД). С ноября 1809 года руководил изданием официального органа МВД - газеты «Северная почта», в которой помещал известия о научных открытиях, литературных новинках, о состоянии просвещения в России и др. Министр внутренних дел [28 января (9 февраля) 1811- 24 июля (5 августа) 1819 годы] и одновременно (с 1811 года) председатель Лифляндского комитета. Способствовал проведению крестьянской реформы в Остзейском крае 1804-1819 годов. Член Государственного совета (с 1810 года).
Автор переводов трагедии И.В. Гёте «Клавиго» (опубликована в 1780 году) и др. Почётный член Общества любителей российской словесности (с 1818 года).