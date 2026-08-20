КОЗОДАВЛЕВ ОСИП ПЕТРОВИЧ

КОЗОДАВЛЕВ ОСПИ ПЕТРОВИЧ - российский государственный дея­тель, из­да­тель, пе­ре­во­дчик, действительный тайный советник (1818 год). Член Российской ака­де­мии (1783 год), бли­жай­ший со­труд­ник пре­зи­ден­та Ака­де­мии Е.Р. Даш­ко­вой. Дво­ря­нин .

Учил­ся на юри­дическом и фи­лософском факультетах Лейп­циг­ско­го университета (1769-1774 годы). С 1774 года на служ­бе в Се­на­те; в 1780-1783 годах со­вет­ник Санкт-Пе­тербургской па­ла­ты гражданского су­да.

Козодавлев был ре­дак­то­ром журнала «Со­бе­сед­ник лю­би­те­лей рос­сий­ско­го сло­ва…» (1783-1784 годы). К со­труд­ни­че­ст­ву в жур­на­ле при­влёк Г.Р. Дер­жа­ви­на , И.И. Дмит­рие­ва, Я.Б. Княж­ни­на, В.В. Кап­ни­ста, Д.И. Фон­ви­зи­на, М.М. Хе­ра­ско­ва. В Пе­тербургской АН под руководством Козодавлева под­го­тов­ле­на пер­вая часть пол­но­го со­б­ра­ния со­чи­нений М.В. Ло­мо­но­со­ва (части 1-6, 1784-1787 годы). Он уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии пер­во­го «Сло­ва­ря Ака­де­мии Рос­сий­ской по аз­буч­но­му по­ряд­ку рас­по­ло­жен­но­го» (части 1-6, 1789-1794 годы).

Од­но­вре­мен­но Козодавлев - член Ко­мис­сии об уч­ре­ж­де­нии народных учи­лищ (1784-1797 годы), по­мощ­ник Ф.И. Ян­ко­ви­ча де Ми­рие­во, а так­же ди­рек­тор народных учи­лищ Санкт-Пе­тербургской губернии (1784-1786 годы). Опуб­ли­ко­вал в журнале «Рас­ту­щий ви­но­град», из­да­вав­шем­ся при Главном на­род­ном училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ста­тью «Рас­су­ж­де­ния о на­род­ном про­све­ще­нии в Ев­ро­пе» (1785 год), в ко­то­рой ут­вер­ждал, что про­све­ще­ние - ве­ли­кое бла­го, до­ступ­ное че­ло­ве­ку, за­лог бла­го­по­лу­чия все­го го­су­дар­ст­ва. В 1787 году по по­ру­че­нию Е.Р. Даш­ко­вой со­ста­вил «План уч­ре­ж­де­ния в Рос­сии уни­вер­си­те­тов», со­глас­но ко­то­ро­му для «об­ра­зо­ва­ния че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на» пред­ла­га­лось от­крыть 3 но­вых уни­вер­си­те­та (в Пско­ве, Чер­ни­го­ве и Пен­зе) с фи­лосовским, юри­дическим и медицинским фа­куль­те­та­ми в ка­ж­дом. В них пред­пола­га­лась под­го­тов­ка отечественных пре­по­да­ва­те­лей, в свя­зи с чем пре­по­да­ва­ние на иностранных язы­ках до­пус­ка­лось лишь на пер­вых кур­сах.

Обер-про­ку­рор 1-го департамента Се­на­та (1797-1799 годы), се­на­тор (с 1799 года), управ­лял Юн­кер­ской шко­лой при Се­на­те (1797-1800 годы), за­ве­до­вал де­ла­ми по Ге­роль­дии и со­став­ле­ни­ем «Об­ще­го гер­бов­ни­ка рус­ских дво­рян­ских ро­дов». Член Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра преж­них уго­лов­ных дел, уч­ре­ж­дён­ной ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 15(27) сентября 1801 года, в день его ко­ро­на­ции, для пе­ре­смот­ра дел лиц, осу­ж­дён­ных главным образом в прав­ле­ние императора Пав­ла I «по об­стоя­тель­ст­вам по­ли­ти­че­ским».

С 1808 года то­ва­рищ ми­ни­ст­ра внутренних дел (с 1810 года управ­ляю­щий МВД). С но­ября 1809 года ру­ко­во­дил из­да­ни­ем официального ор­га­на МВД - газеты «Се­вер­ная поч­та», в ко­то­рой по­ме­щал из­вес­тия о на­учных от­кры­ти­ях, литературных но­вин­ках, о со­стоя­нии про­све­ще­ния в Рос­сии и др. Министр внутренних дел [28 января (9 февраля) 1811- 24 июля (5 августа) 1819 годы] и од­но­вре­мен­но (с 1811 года) председатель Лиф­лянд­ско­го комитета. Спо­соб­ст­во­вал про­ве­де­нию кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов. Член Государственного со­ве­та (с 1810 года).

Ав­тор пе­ре­во­дов тра­ге­дии И.В. Гё­те «Кла­ви­го» (опубликована в 1780 году) и др. Почётный член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (с 1818 года).