КОЗЬМИН БОРИС ПАВЛОВИЧ

КОЗЬМИН БОРИС ПАВЛОВИЧ - советский ис­то­рик, ли­те­ра­ту­ро­вед.

Из ку­пе­че­ской се­мьи. Окончил юридический факультет Московского университета (1910 год). Доктор исторических наук (без защиты диссертации, 1935 год). Участник Первой мировой войны . Заведующий историческим разделом журнала «Вестник жизни» (1919-1920 годы), инспектор по делам печати Политуправления РВСР (1920 год), управляющий делами Комиссии по истории Красной армии (1920-1922 годы). Секретарь исторической секции Дома печати (1921-1924 годы). Заведующий редакцией Общества политкаторжан и ссыльнопереселенцев (1922-1935 годы).

Научный сотрудник Института литературы (1924-1926 годы), Института истории (1926-1930 годы) РАНИОН. Редактор издательства «Художественная литература» (1935-1939 годы). Старший научный сотрудник, заведующий группой по изучению литературы революционной демократии Института мировой литературы. Старший научный сотрудник Института истории АН СССР (1946-1958 годы). Директор Государственного литературного музея (1946-1954 годы). Профессор Высшей партийной школы (с 1948 года). Член Союза писателей СССР (1941 года).

Крупнейший специалист по истории революционного движения второй половины XIX века. Изучал русский бланкизм, считал, что идеи П.Н. Ткачева предшествовали большевизму. Одним из первых начал заниматься историей журналистики второй половины XIX века, показал взаимодействие легальной и подпольной журналистики. Признавал схожесть взглядов Герцена и Чернышевского , но отрицал мнение М.В. Нечкиной об их идейной близости и совместных действиях. Доказывал народнический характер воззрений членов Русской секции 1-го Интернационала .

Сочинения:

П.Н. Тка­чев и ре­во­лю­ци­он­ное дви­же­ние 1860-х гг. М., 1922;

Ра­бо­чее дви­же­ние в Рос­сии до Ре­во­лю­ции 1905 г. М., 1925;

С.В. Зу­ба­тов и его кор­рес­пон­ден­ты. М.; Л., 1928;

Ка­зан­ский за­го­вор 1863 г. М., 1929;

Харь­ков­ские за­го­вор­щи­ки 1856–1858 гг. Хар., 1930;

П.Г. За­ич­нев­ский и «Мо­ло­дая Рос­сия». М., 1932;

Из ис­то­рии ре­во­лю­ци­он­ной мыс­ли в Рос­сии. М., 1961;

Ли­те­ра­ту­ра и ис­то­рия. 2-е изд. М., 1982.

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