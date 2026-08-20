КОЗЬМА ПРУТКОВ

КОЗЬМА ПРУТКОВ - кол­лек­тив­ный псев­до­ним А.К. Тол­сто­го и его двою­род­ных брать­ев - Алек­сея М. Жем­чуж­ни­ко­ва, В.М., Александра М. Жем­чуж­ни­ко­вых.

Тек­сты, под­пи­сан­ные име­нем Козьмы Пруткова, впер­вые поя­ви­лись в 1854 году в «Ли­те­ра­тур­ном ера­ла­ше» (при­ло­же­нии к журналу «Со­вре­мен­ник»), за­тем из­да­ва­лись в «Сви­ст­ке», «Ис­кре», «Со­вре­мен­ни­ке» и др. Афо­риз­мы, прит­чи, бас­ни, эпи­грам­мы, пье­сы Козьмы Прусткова соз­да­ва­ли це­ло­ст­ный об­раз их «ав­то­ра» - са­мо­до­воль­но­го и ог­ра­ни­чен­но­го чи­нов­ни­ка, ис­пол­нен­но­го бла­го­на­ме­рен­ных мыс­лей и про­ек­тов (как, например, «Про­ект: о вве­де­нии еди­но­мыс­лия в Рос­сии», опубликован в 1863 году).

Козьма Прутков был на­де­лён вы­мыш­лен­ной био­гра­фи­ей , в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой он ро­дил­ся 11 апреля 1803 года в деревне Тен­те­ле­ва Соль­вы­че­год­ско­го уезда, про­ис­хо­дил из не­бо­га­то­го дво­рян­ско­го ро­да, унас­ле­до­вал литературный дар от де­да, в 1820 году стал гу­са­ром, в 1823 году по­сту­пил на гражданскую служ­бу, был дей­ст­ви­тель­ным стат­ским со­вет­ни­ком, ди­рек­то­ром Про­бир­ной па­лат­ки при Министерстве фи­нан­сов. Вы­мыш­лен­ный порт­рет Козьмы Пруткова ис­пол­нен ху­дож­ни­ка­ми Л.М. Жем­чуж­ни­ко­вым, А.Е. Бей­де­ма­ном и Л.Ф. Ла­го­рио (1853 год). В 1863 году в «Сви­ст­ке» (№ 9) был на­пе­ча­тан нек­ро­лог Козьмы Пруткова, «скон­чав­ше­го­ся» 13 января 1863 года.

Из-за цен­зур­ных пре­пон ряд тек­стов опуб­ли­ко­ван лишь в XX веке. Про­из­ве­де­ния Козьмы Пруткова вы­смеи­ва­ли за­си­лье бю­ро­кра­тии, ар­мей­скую муш­тру («Во­ен­ные афо­риз­мы», опубликованы в 1922 году); не­ред­ко име­ли ха­рак­тер литературной па­ро­дии (на эпи­го­нов ро­ман­тиз­ма, ан­то­ло­ги­че­скую ли­ри­ку и др.). Многие вы­ска­зы­ва­ния Козьмы Пруткова ста­ли кры­ла­ты­ми сло­ва­ми.

Сочинения:

Полнное собрание сочинение Л., 1965; Без­вы­ход­ное по­ло­же­ние. М., 2007.

Иллюстрации:

Козь­ма Прут­ков. Вы­мыш­лен­ный порт­рет ра­бо­ты Л.М. Жем­чуж­ни­ко­ва, А.Е. Бей­де­ма­на и Л.Ф. Ла­го­рио. 1853. Рус­ский му­зей (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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