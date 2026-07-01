ПРЕСВИТЕР

ПРЕСВИТЕР - свя­щен­но­слу­жи­тель 2-й сте­пе­ни свя­щен­ст­ва во всех хри­сти­ан­ских церк­вах, имею­щих апо­столь­ское пре­ем­ст­во ру­ко­по­ло­же­ний.

В Рос­сии по от­но­ше­нию к пресвитерам в ши­ро­кое упот­реб­ле­ние, в том числе в официальных до­ку­мен­тах, во­шло сло­во «свя­щен­ник».

Пресвитеры ру­ко­по­ла­га­ют­ся из диа­ко­нов епи­ско­па­ми .

Пресвитеры со­вер­ша­ют все цер­ков­ные та­ин­ст­ва и свя­щен­но­дей­ст­вия, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­по­ло­же­ния в сте­пе­ни свя­щен­ст­ва (хи­ро­то­ния), по­став­ле­ния в цер­ков­но­слу­жи­те­ли (хи­ро­те­сия), ос­вя­ще­ния ан­ти­мин­сов и ос­вя­ще­ния ми­ра, со­став­ляю­щих пре­ро­га­ти­ву епи­ско­пов; пресвитеры воз­глав­ля­ют хри­сти­ан­ские об­щи­ны или со­сто­ят в при­ход­ском кли­ре, ес­ли в при­хо­де не­сколь­ко пресвитеров; учат вве­рен­ных их по­пе­че­нию хри­сти­ан дог­ма­там ве­ры и бла­го­чес­тию, пас­тыр­ски окорм­ля­ют их. В ли­тур­гическое об­ла­че­ние пресвитер вхо­дят епит­ра­хиль , фе­лонь, по­ру­чи.

В древ­ней Церк­ви пресвитеры со­слу­жи­ли епи­ско­пу, не воз­глав­ляя хри­сти­ан­ские об­щи­ны. С конца III века в свя­зи с уве­ли­че­ни­ем чис­ла об­щин в боль­ших го­ро­дах, по­яв­ле­ни­ем их в сель­ской ме­ст­но­сти во гла­ве об­щин епи­ско­па­ми ста­ли на­зна­чать­ся пресвитеры. Из­бра­ние кан­ди­да­тов в пресвитера про­из­во­ди­лось об­щим го­ло­со­ва­ни­ем кли­ра и на­ро­да при ре­шаю­щем го­ло­се епи­ско­па. Со вре­ме­нем из­бра­ние кан­ди­да­та ста­ло пре­ро­га­ти­вой епар­хи­аль­но­го ар­хие­рея.

Цер­ков­ные ка­но­ны ус­та­нав­ли­ва­ют 30-лет­ний воз­рас­тной ценз в от­но­ше­нии став­лен­ни­ка в пресвитера. На прак­ти­ке от этой нор­мы до­пус­ка­ют­ся от­сту­п­ле­ния. По ны­не дей­ст­вую­ще­му Ус­та­ву РПЦ в пресвитера мож­но по­свя­щать по дос­ти­же­нии гражданского со­вер­шен­но­ле­тия, то есть в 18 лет. У кан­ди­да­та в пресвитера долж­на быть глу­бо­кая, твёр­дая, дея­тель­ная ве­ра, на­ли­чие бо­го­слов­ско­го об­ра­зо­ва­ния. Пре­пят­ст­вия к ру­ко­по­ло­же­нию в пресвитера - об­щие к ру­ко­по­ло­же­нию во все сте­пе­ни свя­щен­ст­ва.

В пра­во­слав­ной тра­ди­ции в за­ви­си­мо­сти от за­ни­мае­мых долж­но­стей, вы­слу­ги лет и за­слуг пресвитер на­гра­ж­да­ют­ся воз­ве­де­ни­ем в сан про­тои­е­ре­ев и про­то­прес­ви­те­ров, мо­на­ше­ст­вую­щие пресвитер (ие­ро­мо­на­хи) - в сан ар­хи­ман­д­ри­тов. В Русской церк­ви до начала XIX века са­ну про­тои­е­рея пред­ше­ст­во­ва­ло зва­ние про­то­по­па (они обыч­но за­ни­ма­ли долж­но­сти бла­го­чин­ных или пред­се­да­те­лей уезд­ных ду­хов­ных прав­ле­ний).

Сан пресвитера су­ще­ст­ву­ет так­же в не­ко­то­рых кон­фес­си­ях, не имею­щих апо­столь­ско­го пре­ем­ст­ва, - в ста­ро­ка­то­ли­че­ст­ве, анг­ли­кан­ст­ве, у пре­сви­те­ри­ан, ста­ро­об­ряд­цев бе­ло­кри­ниц­ко­го и но­во­зыб­ков­ско­го со­гла­сия, бег­ло­по­пов­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)