ПРЕСВИТЕР
ПРЕСВИТЕР - священнослужитель 2-й степени священства во всех христианских церквах, имеющих апостольское преемство рукоположений.
В России по отношению к пресвитерам в широкое употребление, в том числе в официальных документах, вошло слово «священник».
Пресвитеры рукополагаются из диаконов епископами.
Пресвитеры совершают все церковные таинства и священнодействия, за исключением рукоположения в степени священства (хиротония), поставления в церковнослужители (хиротесия), освящения антиминсов и освящения мира, составляющих прерогативу епископов; пресвитеры возглавляют христианские общины или состоят в приходском клире, если в приходе несколько пресвитеров; учат вверенных их попечению христиан догматам веры и благочестию, пастырски окормляют их. В литургическое облачение пресвитер входят епитрахиль, фелонь, поручи.
В древней Церкви пресвитеры сослужили епископу, не возглавляя христианские общины. С конца III века в связи с увеличением числа общин в больших городах, появлением их в сельской местности во главе общин епископами стали назначаться пресвитеры. Избрание кандидатов в пресвитера производилось общим голосованием клира и народа при решающем голосе епископа. Со временем избрание кандидата стало прерогативой епархиального архиерея.
Церковные каноны устанавливают 30-летний возрастной ценз в отношении ставленника в пресвитера. На практике от этой нормы допускаются отступления. По ныне действующему Уставу РПЦ в пресвитера можно посвящать по достижении гражданского совершеннолетия, то есть в 18 лет. У кандидата в пресвитера должна быть глубокая, твёрдая, деятельная вера, наличие богословского образования. Препятствия к рукоположению в пресвитера - общие к рукоположению во все степени священства.
В православной традиции в зависимости от занимаемых должностей, выслуги лет и заслуг пресвитер награждаются возведением в сан протоиереев и протопресвитеров, монашествующие пресвитер (иеромонахи) - в сан архимандритов. В Русской церкви до начала XIX века сану протоиерея предшествовало звание протопопа (они обычно занимали должности благочинных или председателей уездных духовных правлений).
Сан пресвитера существует также в некоторых конфессиях, не имеющих апостольского преемства, - в старокатоличестве, англиканстве, у пресвитериан, старообрядцев белокриницкого и новозыбковского согласия, беглопоповцев.