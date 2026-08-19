КОЗМА (КОСЬМА) ИНДИКОПЛОВ

Козмa (Косьма) Индикоплов (греч. Κόσμας Ἰνδικοπλεύστης — «Козьма, плававший в Индию») (середина VI в.) — купец из Александрии, путешественник, писатель и богослов.

О жизни К. И. известно крайне мало. В молодости он занимался торговлей, посетил многие страны, возможно, побывал на Цейлоне и в Индии. В зрелые годы поселился в Александрии, где принял крещение и около 523 стал учеником несторианского богослова Мар-Абы (Патрикий) и его последователя Фомы Эдесского, представителей антиохийской школы богословия. Закончил жизнь монахом одного из синайских монастырей.

Был автором как минимум трех трудов богословского и естественнонаучного характера, из которых сохранилась только «Христианская топография», законченная между 545 и 547. «Христианская топография» написана под влиянием идей богословов антиохийской школы, в первую очередь Феодора Мопсуэстийского.

Опираясь на буквальный анализ Священного Писания в духе антиохийской школы богословия и древнееврейские традиции, К. И. в противовес представлениям Птолемея и каппадокийских Отцов Церкви указывает, что земля не шаровидная, а «комаровидная», то есть имеет форму свода, опирающегося на плоское прямоугольное основание, окруженное океаном. Моделью мира для К. И. служит Скиния — палатка, установленная Моисеем в синайской пустыне для богослужения. Помимо космологических идей в сочинении содержатся разнообразные сведения по географии, экономике, в том числе византийской торговле с Африкой и Азией, политическом устройстве и истории Эфиопии ( Аксумского царства ), Индии и Цейлона, флоре и фауне.

На древнерусский язык «Христианская топография» переведена в конце XI — начале XIII в., была необычайно популярна и широко распространена.

Публ.: Topographie chrétienne / Introduction, texte critique, illustration, traduction et notes par W. Wolska-Conus. Paris, 1968, 1970, 1973; Книга нарицаема Козьма Индикоплов / Изд. подг. В. С. Голышенко, В. Ф. Дубровина. М., 1997.

Лит.: Григорьев А. В. Космологические и онтологические идеи в «Христианской топографии Козьмы Индикоплова» // Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли. М., 2000. С. 307—309; Пиотровская Е. К. «Христианская топография» Козьмы Индикоплова в древнерусской традиции. СПб., 2004; Удальцова З. В. Косьма Индикоплов и его «Христианская топография» // Культура Византии. IV — первая половина VII в. / Под ред. З. В. Удальцовой. М., 1984. С. 467—478.