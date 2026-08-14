КОЗЛОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

КОЗЛОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский скульп­тор.

Ро­дил­ся в се­мье во­енного му­зы­кан­та Ад­ми­рал­тей­ской га­лер­ной га­ва­ни. Учил­ся в пе­тербургской АХ (1764-1773 годы) у Н.Ф. Жил­ле, А.П. Ло­сен­ко . Пен­сио­нер АХ в Ри­ме (1773-1779 годы), где по­се­щал Французкую ака­де­мию, поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми Ж.М. Вье­на, встре­чал­ся с А.Р. Менг­сом, изу­чал искусство ан­тич­но­сти и Воз­ро­ж­де­ния. Ра­бо­тал так­же в Па­ри­же (1779-1780 годы; в 1788-1790 годы - ко­мис­сио­нер-со­вет­ник пе­тербургской АХ). Академик мар­сель­ской Ака­де­мии изящ­ной сло­вес­но­сти, нау­ки и ис­кус­ст­ва (1780 год) и пе­тербургской АХ (1794 год).

Твор­че­ст­во Козловского, пред­ста­ви­те­ля русского клас­си­циз­ма , про­ник­ну­то идея­ми про­све­ти­тель­ст­ва, воз­вы­шен­ным гу­ма­низ­мом и яр­кой эмо­цио­наль­но­стью. Уже в ран­них про­из­ве­де­ни­ях (ста­туя «Ека­те­ри­на II в об­ра­зе Ми­нер­вы», 1784-1785; «Бде­ние Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го», 1780-е годы, оба - ГРМ; рель­е­фы на ис­то­рические те­мы для Мра­мор­но­го двор­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге, 1787 год; все - мра­мор) ска­за­лись стрем­ле­ние Козловского к урав­но­ве­шен­но­сти ком­по­зи­ции и стро­гой пла­стической фор­ме, ин­те­рес к гра­ж­дан­ской ис­то­рической те­ма­ти­ке. Тра­гический па­фос, ди­на­ми­ка объё­мов и слож­ность си­лу­эта ста­туи «По­ли­крат» (гипс и брон­за, 1790 год, оба ва­ри­ан­та - ГРМ) на­по­ми­на­ют скульп­ту­ру ба­рок­ко.

В по­сле­дую­щие го­ды Козловский соз­да­ёт пол­ные неж­но­го изя­ще­ст­ва, пре­крас­ные и гар­мо­нич­ные об­ра­зы («Ги­ме­ней», мра­мор, 1796 год, ГРМ), но од­но­вре­мен­но его ув­ле­ка­ют изо­бра­же­ние ге­ро­ев национальной ис­то­рии («Яков Дол­го­ру­кий, раз­ры­ваю­щий цар­ский указ», мра­мор, 1797 год, ГРМ и ГТГ), ал­ле­го­рическое во­пло­ще­ние во­ин­ской сла­вы Рос­сии («Гер­ку­лес на ко­не», брон­за, 1799 год, ГРМ; «Сам­сон, раз­ди­раю­щий пасть льва» для Боль­шо­го кас­ка­да в Пет­род­вор­це, зо­ло­чё­ная брон­за, 1800-1802 годы; груп­па по­хи­ще­на гермескими ок­ку­пан­та­ми в го­ды Великой Отечественной вой­ны, вос­соз­да­на в 1947 году В.Л. Си­мо­но­вым при уча­стии Н.В. Ми­хай­ло­ва).

Важ­ней­шим про­из­ве­де­ни­ем Козловского стал па­мят­ник А.В. Су­во­ро­ву для Санкт-Пе­тер­бур­га (брон­за, 1799-1801 годы) - обоб­щаю­щий об­раз иде­аль­но­го пол­ко­вод­ца, от­ме­чен­ный соб­ран­но­стью и ди­на­мич­но­стью, ве­ли­ко­леп­но най­ден­ным про­странст­вен­ным по­строе­ни­ем (пер­во­на­чаль­но - на Ца­ри­цы­ном лу­гу, с 1820 года - на ны­неш­ней Су­во­ров­ской площади). Ав­тор ря­да над­гро­бий, порт­ре­тов-бюс­тов и де­ко­ра­тив­ных ра­бот. Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (профессор с 1794 года); сре­ди уче­ни­ков - С.С. Пи­ме­нов, В.И. Де­мут-Ма­ли­нов­ский, И.И. Те­ре­бе­нёв.

Иллюстрации:

М.И. Коз­лов­ский. Па­мят­ник А.В. Су­во­ро­ву на Су­во­ров­ской пло­ща­ди в Сакнт-Пе­тер­бур­ге. Брон­за. 1799–1801. По­ста­мент ис­пол­нен при уча­стии А.Н. Во­ро­ни­хи­на, ба­рель­еф на пье­де­ста­ле ра­бо­ты Ф.Г. Гор­дее­ва. Фото Д.В. Соловьёва.