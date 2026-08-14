КОЗЛОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
КОЗЛОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ - российский скульптор.
Родился в семье военного музыканта Адмиралтейской галерной гавани. Учился в петербургской АХ (1764-1773 годы) у Н.Ф. Жилле, А.П. Лосенко. Пенсионер АХ в Риме (1773-1779 годы), где посещал Французкую академию, пользовался советами Ж.М. Вьена, встречался с А.Р. Менгсом, изучал искусство античности и Возрождения. Работал также в Париже (1779-1780 годы; в 1788-1790 годы - комиссионер-советник петербургской АХ). Академик марсельской Академии изящной словесности, науки и искусства (1780 год) и петербургской АХ (1794 год).
Творчество Козловского, представителя русского классицизма, проникнуто идеями просветительства, возвышенным гуманизмом и яркой эмоциональностью. Уже в ранних произведениях (статуя «Екатерина II в образе Минервы», 1784-1785; «Бдение Александра Македонского», 1780-е годы, оба - ГРМ; рельефы на исторические темы для Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, 1787 год; все - мрамор) сказались стремление Козловского к уравновешенности композиции и строгой пластической форме, интерес к гражданской исторической тематике. Трагический пафос, динамика объёмов и сложность силуэта статуи «Поликрат» (гипс и бронза, 1790 год, оба варианта - ГРМ) напоминают скульптуру барокко.
В последующие годы Козловский создаёт полные нежного изящества, прекрасные и гармоничные образы («Гименей», мрамор, 1796 год, ГРМ), но одновременно его увлекают изображение героев национальной истории («Яков Долгорукий, разрывающий царский указ», мрамор, 1797 год, ГРМ и ГТГ), аллегорическое воплощение воинской славы России («Геркулес на коне», бронза, 1799 год, ГРМ; «Самсон, раздирающий пасть льва» для Большого каскада в Петродворце, золочёная бронза, 1800-1802 годы; группа похищена гермескими оккупантами в годы Великой Отечественной войны, воссоздана в 1947 году В.Л. Симоновым при участии Н.В. Михайлова).
Важнейшим произведением Козловского стал памятник А.В. Суворову для Санкт-Петербурга (бронза, 1799-1801 годы) - обобщающий образ идеального полководца, отмеченный собранностью и динамичностью, великолепно найденным пространственным построением (первоначально - на Царицыном лугу, с 1820 года - на нынешней Суворовской площади). Автор ряда надгробий, портретов-бюстов и декоративных работ. Преподавал в петербургской АХ (профессор с 1794 года); среди учеников - С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский, И.И. Теребенёв.
Иллюстрации:
М.И. Козловский. Памятник А.В. Суворову на Суворовской площади в Сакнт-Петербурге. Бронза. 1799–1801. Постамент исполнен при участии А.Н. Воронихина, барельеф на пьедестале работы Ф.Г. Гордеева. Фото Д.В. Соловьёва.