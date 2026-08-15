КОЗЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ На чтение: 1 минута

КОЗЛОВСКИЙ ИВАН СЕМЁНОВИЧ - российский пе­вец (те­нор), народный артист СССР (1940 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1980 год).

Из кре­сть­ян. В 1919 году окон­чил ки­ев­ский Выс­ший музыкально-дра­ма­тический институт имени Н.В. Лы­сен­ко (класс Е.А. Му­равь­ё­вой). С 1923 года пел в Харь­ков­ской опе­ре, в 1924-1925 годах - в Сверд­лов­ском опер­ном те­ат­ре. В 1926-1954 годах со­лист московского Боль­шо­го те­ат­ра. Сре­ди опер­ных пар­тий (все­го около 50): Лен­ский («Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го ), Ло­эн­грин («Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра), Гер­цог («Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди), Пин­кер­тон и Ру­дольф («Чио- Чио-сан» и «Бо­гема» Дж. Пуч­чи­ни), Ро­мео и Зи­бель («Ро­мео и Джуль­ет­та» и «Фа­уст» Ш. Гу­но), Принц («Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва), Аль­ма­ви­ва («Се­виль­ский ци­рюль­ник» Дж. Рос­си­ни), Бе­рен­дей («Сне­гу­роч­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Ба­ян («Рус­лан и Люд­ми­ла» М.И. Глин­ки). Все­мир­но из­вестной в ис­пол­не­нии Козловского ста­ла пар­тия Юро­ди­во­го («Бо­рис Го­ду­нов» М.П. Му­сорг­ско­го), ко­то­рую он c не­из­мен­ным ус­пе­хом пел на про­тя­же­нии всей карь­е­ры (впер­вые в 1927 году; Государственная премия СССР, 1949 год).

Козловский ра­бо­тал с ди­ри­жё­ра­ми А.М. Па­зов­ским, Н.С. Го­ло­ва­но­вым, С.А. Са­мо­судом, А.Ш. Ме­лик-Па­шае­вым, Е.Ф. Свет­ла­но­вым, ре­жис­сё­ра­ми А.И. Бар­ца­лом, В.А. Лос­ским, В.Л. Нар­до­вым, Ф.Ф. Эрн­стом; его парт­нёра­ми по опер­ной сце­не бы­ли луч­шие отечественные пев­цы - А.В. Не­жда­но­ва, М.П. Мак­са­ко­ва, Е.В. Шум­ская, М.О. Рей­зен, Н.С. Ха­на­ев, И.И. Пет­ров, А.И. Ба­ту­рин. В 1938-1941 годах Козловскй ру­ко­во­дил ос­но­ван­ным им в Мо­ск­ве Государственной ан­самб­лем опе­ры СССР, где по­ста­вил опе­ры «Вер­тер» Ж. Масс­не, «Ор­фей и Эв­ри­ди­ка» К.В. Глю­ка, «Мо­царт и Саль­е­ри» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «На­та­лка-Пол­тав­ка» Н.В. Лы­сен­ко.

В ка­мер­ном ре­пер­туа­ре про­сла­вил­ся ин­тер­пре­та­ция­ми русской му­зы­ки XIX - 1-й половины XX веков, ста­рин­ных ро­ман­сов, украинских и русских народных пе­сен. Лег­ко уз­на­вае­мые тембр го­ло­са и спе­ци­фическая ма­не­ра по­да­чи зву­ка Козловского за­пе­чат­ле­ны на многих ау­дио­за­пи­сях: ком­плект грам­пла­сти­нок «Ис­кус­ст­во И.С. Коз­лов­ско­го» (1970-е годы), пол­ные за­пи­си опер с кол­лек­ти­вом Боль­шо­го те­ат­ра. О твор­че­ст­ве Козловского снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Пе­вец И.С. Коз­лов­ский» (режиссёр И.В. Вен­жер, 1960-е годы). Государственная премия СССР (1941 год). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1939, 1951, 1970, 1980 годы).

Сочинения:

Му­зы­ка - ра­дость и боль моя: Вос­по­ми­на­ния, пись­ма, ста­тьи, ин­тер­вью. М., 2003.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.