КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский композитор, дирижёр, народный артист Узбекской ССР (1955 год).
Из семьи филолога. В 1931 году окончил Московскую консерваторию по классу Н.Я. Мясковского. В 1931-1933 годах дирижёр Оперного театра имени К.С. Станиславского в Москве. Репрессирован, в 1936 году сослан в Ташкент, где оставался до конца жизни.
Изучал фольклор и профессиональную музыку устной традиции народов Узбекистана (в том числе записывал песни в исполнении Х. Насыровой, которая в дальнейшем включила в свой репертуар его произведения). В 1938-1941 годах дирижёр Узбекского театра оперы и балета, в 1949–63 главный дирижёр и художественный руководитель Симфонического оркестра Узбекской филармонии. С 1943 года преподавал в Ташкентской консерватории, с 1957 года профессор по классам композиции и дирижирования, в 1949-1954 годах и с 1962 года заведующий кафедрой композиции, с 1972 года - инструментовки.
В творчестве Козловского органично соединились традиции русской (Н.А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский) и западноевропейской (К. Дебюсси, М. Равель) музыки и особенности музыки народов Средней Азии. Козловский - мастер оркестровки, контрапункта, тонкий стилист. Создал значительное количество сочинений для театра (автор либретто - жена композитора, литератор и переводчица Г.Л. Герус-Козловская), главное из них - опера «Улугбек» (1942 год, 2-я редакция 1958 года, обе поставлены в Ташкенте). Среди многих других произведений - поэма для голоса с симфоническим оркестром «Тановар» («Иволга»; на тему ферганской лирической песни, 1938 год), переработанная в симфоническую поэму (1951 год), на основе которой был написан одноимённый балет (1969 год; Государственная премия Узбекской ССР, 1973 год); музыкальные драмы; оратории «По прочтении Айни» (1951 год), «Дастан» (1954 год); музыка к спектаклям и фильмам, фортепианные произведения (в том числе свыше 200 фуг), обработки узбекских, китайских песен. С 1940-х года сочинял музыку на стихи А.А. Ахматовой (ему посвящено стихотворение «Явление луны» из цикла «Луна в зените», 1944 год).