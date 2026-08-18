КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ

КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, ди­ри­жёр, народный артист Узбекской ССР (1955 год).

Из се­мьи фи­ло­ло­га. В 1931 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Н.Я. Мя­с­ков­ско­го . В 1931-1933 годах ди­ри­жёр Опер­но­го те­ат­ра имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го в Мо­ск­ве. Ре­прес­си­ро­ван, в 1936 году со­слан в Таш­кент, где ос­та­вал­ся до кон­ца жиз­ни.

Изу­чал фольк­лор и профессиональную му­зы­ку уст­ной тра­ди­ции на­ро­дов Уз­бе­ки­ста­на (в том числе за­пи­сы­вал пес­ни в ис­пол­не­нии Х. На­сы­ро­вой , ко­то­рая в даль­ней­шем вклю­чи­ла в свой ре­пер­ту­ар его про­из­ве­де­ния). В 1938-1941 годах ди­ри­жёр Узбекского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в 1949–63 главный ди­ри­жёр и художественный руководитель Сим­фо­ни­че­ско­го ор­ке­ст­ра Узбекской фи­лар­мо­нии. С 1943 года пре­по­да­вал в Таш­кент­ской консерватории, с 1957 года профессор по клас­сам ком­по­зи­ции и ди­ри­жи­ро­ва­ния, в 1949-1954 годах и с 1962 года заведующий ка­фед­рой ком­по­зи­ции, с 1972 года - ин­ст­ру­мен­тов­ки.

В твор­че­ст­ве Козловского ор­га­нич­но со­еди­ни­лись тра­ди­ции русской (Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, М.П. Му­сорг­ский) и западноев­ропейской (К. Де­бюс­си, М. Ра­вель) му­зы­ки и осо­бен­но­сти му­зы­ки на­ро­дов Средней Азии. Козловский - мас­тер ор­ке­ст­ров­ки, кон­тра­пунк­та, тон­кий сти­лист. Соз­дал зна­чительное ко­ли­че­ст­во со­чи­не­ний для те­ат­ра (ав­тор либ­рет­то - же­на ком­по­зи­то­ра, ли­те­ра­тор и пе­ре­во­дчи­ца Г.Л. Ге­рус-Коз­лов­ская), глав­ное из них - опе­ра «Улуг­бек» (1942 год, 2-я редакция 1958 года, обе поставлены в Таш­кен­те). Сре­ди многих других про­из­ве­де­ний - по­эма для го­ло­са с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром «Та­но­вар» («Ивол­га»; на те­му фер­ган­ской ли­рической пес­ни, 1938 год), пе­ре­ра­бо­тан­ная в сим­фо­ническую по­эму (1951 год), на ос­но­ве ко­то­рой был на­пи­сан од­но­имённый ба­лет (1969 год; Государственная премия Узбекской ССР, 1973 год); музыкальные дра­мы; ора­то­рии «По про­чте­нии Ай­ни» (1951 год), «Дас­тан» (1954 год); му­зы­ка к спек­так­лям и филь­мам, фортепианные про­из­ве­де­ния (в том числе свыше 200 фуг), об­ра­бот­ки узбекских, китайских пе­сен. С 1940-х года со­чи­нял му­зы­ку на сти­хи А.А. Ах­ма­то­вой (ему по­свя­ще­но стихотворение «Яв­ле­ние лу­ны» из цик­ла «Лу­на в зе­ни­те», 1944 год).