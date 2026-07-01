КОЗЛОВА НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА

Российский историк. Доктор исторических наук (1995), профессор кафедры истории России до начала XIX века (2001).

Родилась 12 мая 1948 года в Москве. Окончила исторический факультет МГУ в 1972 году, защитив дипломную работу на тему «Самозванчество в России первой трети XVIII в. и его социальные корни». В 1976 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Беглые крестьяне Среднего Поволжья в первой трети XVIII в.». В 1994 году защитила докторскую диссертацию на тему «Российский абсолютизм и купечество. 20-е – начало 60-х гг. XVIII в.».

Автор более 100 научных публикаций. Ввела в научный оборот значительную массу источников по социально-экономической истории России, главным образом по истории купечества. Специализируется на социально-экономической, политической и социокультурной истории России XVIII века.

Сочинения:

Люди дряхлые, больные, убогие в Москве XVIII веке. — М.: РОССПЭН, 2010. — С. 359.

Побеги крестьян в России в первой трети XVIII в. (из истории социально-экономической жизни страны). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. — С. 150.

Российский абсолютизм и купечество в XVIII в.: 20-е – начало 60-х годов. — М.: Археографический центр, 1999. — С. 384.

Городская семья XVIII века. Семейно-правовые акты купцов и разночинцев Москвы / Составление, вводная статья и комментарии Н.В.Козловой. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. — С. 608.

Книга о скудости и богатстве. Завещание отеческое / сост., вступ. статья и коммент. Н В Козловой, Л.Н. Вдовиной — (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века. — РОССПЭН, 2010. — С. 592.

История предпринимательства в России / Книга первая. От средневековья до середины XIX века / В. Б. Перхавко, А. А. Преображенский, А. В. Демкин и др. — М.: РОССПЭН,, 2000. — С. 480.

История России с древнейших времен до конца XVII века Под ред. академика РАН Л.В.Милова. — М.: Эксмо, 2007. — С. 768. (в соавторстве)

Привилегированное купечество в структуре русского общества в XVI - первой четверти XVIII в. — Альянс-Архео М.; СПб, 2012. — С. 320. (в соавторстве)

"На собственный кошт // Былое. Ежемесячное приложение к газете "Деловой мир". — 1992. — № 4.

Гость, дьяк, металлозаводчик Кузьма Семёнович Борин и его потомки: к вопросу об устойчивости промышленных династий в России петровского времени // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). — 2014. — № 4. — С. 112–125.

Государственная власть и частный капитал в Хviii в.: характер взаимоотношений Материалы Круглого стола: История российского предпринимательства // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). — 1998. — № 6.

Крепостной труд на серпуховских мануфактурах Кишкиных в 40-50-х годах Хviii в // Вопросы истории. — 1983. — № 3.

Купцы-старообрядцы в городах Европейской России в xviii в. (К истории российского предпринимательства) // Российская история (Старое название: Отечественная история; История СССР). — 1999. — № 4. — С. 3–14.

Организация коммерческого образования в России в ХУШ в // Исторические записки. — 1989. — № Т. 117. — С. 288–314.

Учинила она, Анна, наследником сына нашего Евграфа…: неизвестные документы В.Н.Татищева // Исторический архив. — 2013. — № 6. — С. 152–160.