КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - российский ис­то­рик, ор­га­ни­за­тор ар­хив­но­го де­ла, член-корреспондент РАН (1997 год).

Окон­чил Московский государственный ис­то­ри­ко-ар­хив­ный институт (1972 год). В 1972-1982 годах во Все­со­юз­ном научно-исследовательском институте до­ку­мен­то­ве­де­ния и ар­хив­но­го де­ла (с 1979 года заведующий сек­то­ром). Стар­ший на­учный со­труд­ник Института ис­то­рии СССР АН СССР (1982-1985 годы). Учё­ный сек­ре­тарь От­де­ле­ния ис­то­рии АН СССР (1985-1991 годы). Ди­рек­тор Российского цен­тра хра­не­ния и изу­че­ния до­кумен­тов но­вей­шей ис­то­рии (1991-1992 годы). Заместитель председателя Комитета по де­лам ар­хи­вов при Пра­ви­тель­ст­ве РФ (с 1992 года), заместитель ру­ко­во­ди­те­ля Государственной ар­хив­ной служ­бы Рос­сии (с 1993 года).

С 1996 года ру­ко­во­ди­тель Фе­де­раль­ной ар­хив­ной служ­бы Рос­сии (с 2004 года Фе­де­раль­ное ар­хив­ное агент­ст­во). Государственная премия РФ (2002 год). Спе­циа­лист в об­ла­сти ис­то­рии Рос­сии XVIII - начала XIX веков, ар­хео­гра­фии и ар­хи­во­ве­де­ния . Ис­сле­до­вал дея­тель­ность со­би­ра­те­лей русских древ­но­стей («Ко­лум­бы рос­сий­ских древ­но­стей», 1981 год; «Кру­жок А.И. Му­си­на-Пуш­ки­на и "Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве"», 1988 год). Осо­бое вни­ма­ние уде­лил ана­ли­зу за­ко­но­мер­но­стей, осо­бен­но­стей, тех­ни­ки, мо­ти­вов и об­стоя­тель­ств из­го­тов­ле­ния под­ло­гов письменных ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Рос­сии XVIII-XX веков («Тай­ны фаль­си­фи­ка­ции», 1994 год; «Об­ма­ну­тая, но тор­жест­вую­щая Клио», 2001 год).

Сочинения:

Ис­то­рия го­су­дар­ст­ва Рос­сий­ско­го Н. М. Ка­рам­зи­на в оцен­ках со­вре­мен­ни­ков. М., 1989;

Рос­сий­ская ар­хео­гра­фия XVIII – пер­вой чет­вер­ти XIX в. М., 1999;

Рос­сий­ское ар­хив­ное де­ло. М., 1999;

Ос­но­вы тео­ре­ти­че­ской и при­клад­ной ар­хео­гра­фии. 2-е изд. М., 2008.