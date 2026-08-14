КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ - российский историк, организатор архивного дела, член-корреспондент РАН (1997 год).
Окончил Московский государственный историко-архивный институт (1972 год). В 1972-1982 годах во Всесоюзном научно-исследовательском институте документоведения и архивного дела (с 1979 года заведующий сектором). Старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР (1982-1985 годы). Учёный секретарь Отделения истории АН СССР (1985-1991 годы). Директор Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (1991-1992 годы). Заместитель председателя Комитета по делам архивов при Правительстве РФ (с 1992 года), заместитель руководителя Государственной архивной службы России (с 1993 года).
С 1996 года руководитель Федеральной архивной службы России (с 2004 года Федеральное архивное агентство). Государственная премия РФ (2002 год). Специалист в области истории России XVIII - начала XIX веков, археографии и архивоведения. Исследовал деятельность собирателей русских древностей («Колумбы российских древностей», 1981 год; «Кружок А.И. Мусина-Пушкина и "Слово о полку Игореве"», 1988 год). Особое внимание уделил анализу закономерностей, особенностей, техники, мотивов и обстоятельств изготовления подлогов письменных источников по истории России XVIII-XX веков («Тайны фальсификации», 1994 год; «Обманутая, но торжествующая Клио», 2001 год).
Сочинения:
История государства Российского Н. М. Карамзина в оценках современников. М., 1989;
Российская археография XVIII – первой четверти XIX в. М., 1999;
Российское архивное дело. М., 1999;
Основы теоретической и прикладной археографии. 2-е изд. М., 2008.