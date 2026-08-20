КОЗЛОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ
КОЗЛОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ - российский географ, путешественник и исследователь Центральной Азии, академик АН УССР (1928 год).
Родился в семье гуртовщика. В 1881 году познакомился с Н.М. Пржевальским, который поселил Козлова в своём доме и лично занялся его образованием. В 1887 году окончил военное училище в Смоленске. Участвовал в экспедициях под руководством Н.М. Пржевальского, М.В. Певцова и В.И. Роборовского. В 1899-1901 годах руководил географической Монголо-Тибетской экспедицией (первая самостоятельная экспедиция Козлова) в верховья рек Хуанхэ, Янцзы и Меконг; открыл озеро Кукунор и несколько горных хребтов (в том числе хребет Русского географического общества), собрал ценные сведения по геологии, климату, растительности и животному миру Тибетского нагорья, а также по экономике и быту малоизвестных восточно-тибетских племён.
Результаты экспедиции описаны в книге «Монголия и Кам» (части 1-2, 1905-1906 годы). В 1907-1909 годах Козлов возглавил Монголо-Сычуаньскую экспедицию. Следуя от Кяхты через пустыню Гоби, перевалив через Гобийский Алтай, экспедиция вышла к озеру Сого-Нур и, повернув на юг, в 50 км обнаружила остатки древнего города Хара-Хото, что принесло Козлову всемирную известность; провела раскопки его развалин. Кроме ботанических, зоологических и археологических коллекций, экспедицией привезены многочисленные этнографические материалы о народах Монголии и Тибета. Ход экспедиции и её результаты описаны в книге «Монголия и Амдо и мёртвый город Хара-Хото» (1923 год). Далай-лама пригласил Козлова посетить Лхасу.
В 1923-1926 годах Козлов отправился в экспедицию по Центральной Азии. Исследовал бассейн верхнего течения реки Селенга. В горах Хэнтэй археологический отряд экспедиции под руководством С.А. Теплоухова и Г.И. Боровки провёл раскопки свыше 200 курганов скифского времени и раннего Средневековья, открыл и исследовал могильник хуннской знати Ноин-Ула. Дневники путешествия Козлов издал под названием «Путешествие в Монголию. 1923-1926 годов». Козлов был широко известен также как популяризатор географических знаний. Его именем назван ледник в хребте Табын-Богдо-Ола.
Сочинения:
Тибет и Далай-Лама. П.,1920. М., 2004;
Краткий отчет о Монголо-Тибетской экспедиции Государственного Русского географического общества 1923–1926 гг. Л., 1928;
В сердце Азии. Л., 1928;
Русский путешественник в Центральной Азии. Избранные труды. М., 1963 (библ.);
Дневники Монголо-Тибетской экспедиции. 1923–1926. СПб., 2003.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.