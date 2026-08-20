КОЗЛОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ

КОЗЛОВ ПЁТР КУЗЬМИЧ - российский гео­граф, пу­те­ше­ст­вен­ник и ис­сле­до­ва­тель Центральной Азии, академик АН УССР (1928 год).

Ро­дил­ся в се­мье гур­тов­щи­ка. В 1881 году по­зна­ко­мил­ся с Н.М. Прже­валь­ским, ко­то­рый по­се­лил Козлова в сво­ём до­ме и лич­но за­нял­ся его об­ра­зо­ва­ни­ем. В 1887 году окон­чил во­енное училище в Смо­лен­ске. Уча­ст­во­вал в экс­педи­ци­ях под руководством Н.М. Прже­валь­ско­го, М.В. Пев­цо­ва и В.И. Ро­бо­ров­ско­го. В 1899-1901 годах ру­ко­во­дил гео­гра­фической Мон­го­ло-Ти­бет­ской экс­пе­ди­ци­ей (пер­вая са­мо­сто­ятельная экс­пе­ди­ция Козлова) в вер­хо­вья рек Ху­ан­хэ, Янц­зы и Ме­конг; от­крыл озеро Ку­ку­нор и несколько гор­ных хреб­тов (в том числе хре­бет Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва), со­брал цен­ные све­де­ния по гео­ло­гии, кли­ма­ту, рас­ти­тель­но­сти и жи­вот­но­му ми­ру Ти­бет­ско­го на­го­рья, а так­же по эко­но­ми­ке и бы­ту ма­ло­из­ве­ст­ных восточно-ти­бетских пле­мён.

Ре­зуль­та­ты экс­пе­ди­ции опи­са­ны в книге «Мон­го­лия и Кам» (части 1-2, 1905-1906 годы). В 1907-1909 годах Козлов воз­гла­вил Мон­го­ло-Сы­чу­ань­скую экс­пе­ди­цию. Сле­дуя от Кях­ты че­рез пус­ты­ню Го­би, пе­ре­ва­лив че­рез Го­бий­ский Ал­тай, экс­пе­ди­ция вы­шла к озеру Со­го-Нур и, по­вер­нув на юг, в 50 км об­на­ру­жи­ла ос­тат­ки древ­не­го го­ро­да Ха­ра-Хо­то, что при­нес­ло Козлову все­мир­ную из­вест­ность; про­ве­ла рас­коп­ки его раз­ва­лин. Кро­ме бо­та­нических, зоо­ло­гических и ар­хео­ло­гических кол­лек­ций, экс­пе­ди­ци­ей при­ве­зе­ны мно­го­чис­лен­ные эт­но­гра­фические ма­те­риа­лы о на­ро­дах Мон­го­лии и Ти­бе­та. Ход экс­пе­ди­ции и её ре­зуль­таты опи­са­ны в книге «Мон­го­лия и Ам­до и мёрт­вый го­род Ха­ра-Хо­то» (1923 год). Да­лай-ла­ма при­гла­сил Козлова по­се­тить Лха­су .

В 1923-1926 годах Козлов от­пра­вил­ся в экс­пе­ди­цию по Центральной Азии. Ис­сле­довал бас­сейн верх­не­го те­че­ния реки Се­лен­га. В го­рах Хэн­тэй ар­хео­ло­гический от­ряд экс­пе­ди­ции под руководством С.А. Те­п­лоухо­ва и Г.И. Бо­ров­ки про­вёл рас­коп­ки свыше 200 кур­га­нов скиф­ско­го вре­ме­ни и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, от­крыл и ис­сле­до­вал мо­гиль­ник хунн­ской зна­ти Но­ин-Ула. Днев­ни­ки пу­те­ше­ст­вия Козлов из­дал под названием «Пу­те­ше­ст­вие в Мон­го­лию. 1923-1926 годов». Козлов был ши­ро­ко из­вес­тен так­же как по­пу­ля­ри­за­тор гео­гра­фических зна­ний. Его име­нем на­зван лед­ник в хреб­те Та­бын-Бо­гдо-Ола.

Сочинения:

Ти­бет и Да­лай-Ла­ма. П.,1920. М., 2004;

Крат­кий от­чет о Мон­го­ло-Ти­бет­ской экс­пе­ди­ции Го­су­дар­ст­вен­но­го Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва 1923–1926 гг. Л., 1928;

В серд­це Азии. Л., 1928;

Рус­ский пу­те­ше­ст­вен­ник в Цен­траль­ной Азии. Из­бран­ные тру­ды. М., 1963 (библ.);

Днев­ни­ки Мон­го­ло-Ти­бет­ской экс­пе­ди­ции. 1923–1926. СПб., 2003.

Иллюстрации:

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