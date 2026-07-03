КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Нижегородской губернии. Окончил Пажеский корпус. 11.6.1855 произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Измайловский резервный полк. 12.10.1856 переведен в действующий полк. 23.1.1857 переведен в лейб-гвардии 1-й стрелковый батальон. 7.4.1857 произведен в подпоручики. 23.3.1858 произведен в поручики. 29.4.1861 назначен адъютантом Санкт-Петербургского военного губернатора с переводом в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк. 30.8.1861 произведен в штабс-ротмистры. 17.04.1863 произведен в ротмистры. 24.11.1865 назначен рижским старшим полицеймейстером с переименованием в подполковники. 17.4.1866 произведен в полковники. 18.3.1869 назначен помощником Санкт-Петербургского обер-полицмейстера. 17.4.1870 назначен флигель-адьютантом его императорского величества с оставлением в должности. 16.4.1872 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с зачислением в Свиту его императорского величества. 2.4.1873 назначен помощником Санкт-Петербургского градоначальника. 26.7.1878 назначен состоять при Министерстве внутренних дел. 14.10.1878 назначен московским обер-полицмейстером. 13.8.1881 назначен Санкт-Петербургским обер-полицмейстером. 26.3.1882 назначен и. д. начальника штаба Отдельного корпуса жандармов. 26.7.1882 назначен московским обер-полицмейстером. 30.5.1883 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 17.1.1887 назначен почетным опекуном Московского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. С 21.2.1898 по 18.12.1890 управляющий Московским родовспомогательным заведением. С 3.1.1893 по 10.6.1900 попечитель Московского коммерческого училища. 22.7.1896 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 14.4.1905 назначен московским генерал-губернатором с оставлением почетным опекуном. 17.4.1905 назначен генерал-адъютантом его императорского величества с оставлением в должностях. 15.7.1905 уволен от должности московского генерал-губернатора по болезни с оставлением генерал-адъютантом и почетным опекуном. После 1917 г. в эмиграции. Проживал в Швейцарии. В 1920 г. переехал в Германию.

Жена: Александра Федоровна (урожденная Таухерт). Детей не имел.