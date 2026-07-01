КОЗИМО МЕДИЧИ СТАРЫЙ (итал. Cosimo de Medici il Vecchio)

Один из наиболее выдающихся общественных деятелей Флоренции , виднейший представитель дома Медичи .

В 1416 г. был избран приором Флорентийской республики, органа, представлявшего интересы организованных в цехи ремесленников. Козимо Медичи был главой пополанов и противостоял аристократам, возглавляемым семейством Альбицци. Распространяя о Козимо Медичи слухи, Альбицци удалось добиться его заключения и даже сформировать комиссию, балью, которую Альбицци планировали склонить к осуждению Козимо Медичи на казнь. Однако, этот план провалился, и Медичи были в 1433 г. лишь изгнаны на 10 лет из Флоренции.

Однако уже в 1434 г. сторонники изгнанных Медичи во Флоренции одержали верх над Альбиции, и Козимо Медичи смог вернуться на родину. Козимо Медичи сразу же возглавил правительство, в котором безраздельно господствовали его сторонники. Сам Козимо Медичи получил звание «отца народа».

Козимо Медичи способствовал развитию во Флоренции наук и искусств, он покровительствовал художникам и поэтам, коих во множестве принимал при своем дворе: фра Филиппо Липпи, фра Ангелико и Донателло . Помощь, которую оказал Козимо Медичи Брунеллески, помогла последнему закончить строительство собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Под покровительством Козимо Медичи творил Марсилио Фичино.

Козимо Медичи долго не изменял ничего в устройстве Флоренции. Город оставался республикой, хотя оппоненты Медичи были лишены всякой опоры и власти. Лишь в 1441 г. Козимо Медичи решил закрепить достигнутую власть формально: из списков граждан, обладающих политическим правами, были исключены многие влиятельные семейства.

Во внешней по политике Козимо Медичи стремился создать баланс между главными силами в Италии и препятствовать вмешательствам всех прочих сил, прежде всего, империи. Перенос Феррарского собора в 1439 г. во Флоренцию катализировал культурное развитие города. Козимо Медичи заложил основы синьории во Флоренции и создал условия для приобретения своими потомками титула Тосканских герцогов .

Иллюстрации:

Аньоло Бронзино "Портрет Козимо Медичи".